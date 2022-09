Trading Online: oggi 16 settembre 2022 è il giorno delle 3 streghe. Ecco cosa significa

Il linguaggio della borsa è fatto spesso di termini colorati ma che esprimono molto l’idea il concetto che si vuole intendere. Una delle espressioni più particolari è Triple Witching day ossia Giorno delle 3 Streghe. La “ricorrenza” dell’appuntamento è proprio oggi 16 settembre 2022. Ma cosa si intende con questa espressione? Quali sono le tre streghe che vengono celebrate?

Tanto per iniziare c’è da premettere che il giorno delle 3 streghe non è una festività ma riguarda l’aspetto tecnico dei mercati finanziari. In secondo luogo la definizione di Triple Witching day è rimasta solo nella consuetudine visto che, in realtà, le tre streghe da ricordare sono oramai…quattro!

Sicuramente la curiosità dei lettori ha raggiunto i massimi livelli e allora è tempo di chiarire cosa sono realmente queste “streghe” di cui tanto oggi si parlerà sui portali di finanza e analisi tecnica. In realtà il giorno delle streghe è una giornata di scadenze trimestrali. Solitamente quando ci sono scadenza tecniche a nessuno verrebbe in mente di trattare così approfonditamente l’argomento. Oggi però le scadenze sono ben 4 e allora ecco il senso di questa particolare ricorrenza.

A scadere saranno i contratti di Settembre di Opzioni su Azioni, Opzioni su Indici, Future su Indici e Future su Azioni. Davvero niente male per un venerdì pre-festivo.

Ad aprire le scadenze sarà il Ftse Mib di Borsa Italiana, a seguire ci sarà l’EuroStoxx50 quindi il Dax tedesco e per finire, alle ore 15,30, l’S&P 500.

Per fare trading online in questa giornata così particolare, è molto utile andare ad analizzare come è messo il mercato delle opzioni. Solitamente nel giorno delle 3 streghe i traders sono soliti attuare correzioni e rollover in modo tale da tenere il proprio portafoglio trading ben centrato.

Partiamo dall’Italia e quindi dalle opzioni sul Ftse Mib. Negli ultimi 7 giorni, c’è stato un aumento delle azioni call mentre sono state chiuse opzioni put a strike 21500 punti e rollate più in basso a strike 20500 punti. Spostandoci sui listini Usa e mantenendo sempre i 7 giorni come periodo di riferimento, si può notare come ci siano state chiusure di put su strike Atm ed Itm e allo stesso tempo nuovi ingressi a partire da strike lontanissimi. Sia per quanto riguarda le opzioni sul Ftse Mib che per quanto concerne quelle sull’S&P 500 di Wall Street siamo in una situazione di equilibrio.

Per quello che riguarda l’EuroStoxx 50 sempre negli ultimi 7 giorni c’è stato un forte aumento delle chiusure di opzioni put, sia atm che otm. Per finire, l’andamento delle opzioni sul Dax negli ultimi 7 giorni evidenzia forti chiusure di put molti strike e un significativo aumento della componente call a strike 13000 e 13600 punti.

E con questo abbiamo risposto alla domanda su cosa è il giorno delle 3 streghe. Un aspetto interessante è la possibilità di fare trading online sulle opzioni. Ci sono infatti broker che offrono questa possibilità.