Trimestrale Netflix: su ricavi e giù l’utile nel primo trimestre 2023. Come posizionarsi sui prezzi?

Negli Stati Uniti è in corso di svolgimento la stagione delle trimestrali. Come da tradizione della borsa americana a pubblicare per i primi i conti del primo trimestre 2023 sono state le banche e quindi i colossi del Nasdaq. Proprio su un nome molto noto del settore tech Usa concentreremo la nostra attenzione in questo post: stiamo parlando di Netflix.

La quotata ha mandato in archivio i primi tre mesi del 2023 con indicazioni in contrasto tra loro. Se da un lato c’è stato infatti un aumento dei ricavi, dall’altro Netflix ha dovuto fare i conti anche con una flessione degli utili.

Prima di entrare nel dettaglio e analizzare punto per punto il trimestre di Netflix, ricordiamo ai nostri lettori che la pubblicazione di conti trimestrali è sempre un’occasione per speculare sul titolo interessato. Solitamente a conti trimestrali migliori delle attese corrisponde un apprezzamento delle quotazioni mentre se i risultati dovessero essere peggiori delle stime della vigilia, lo scenario più plausibile è quello di un deprezzamento.

Trimestrale Netflix nel dettaglio

Come dicevamo all’inizio è una trimestrale in chiaro-scuro quella congedata da Netflix. La società ha chiuso il primo trimestre con ricavi pari a 8,16 miliardi di dollari, in aumento del 3,7 per cento rispetto ai 7,87 miliardi di dollari di un anno fa e un utile netto pari a 1,31 miliardi di dollari, in ribasso rispetto agli 1,6 miliardi di dollari che erano stati contabilizzati nel primo trimestre 2022.

Per quello che riguarda gli abbonamenti (parametro molto importante visto che parliamo di una piattaforma di streaming), nei tre mesi in oggetto la società ha registrato un incremento delle sottoscrizioni per 1,75 milioni di utenti. A causa però del calo dell’utile netto, l’utile per azione di Netflix ha registrato un ribasso da 3,53 dollari a 2,88 dollari.

Come abbiamo evidenziato in precedenza, per investire sulle azioni Netflix in scia ai conti trimestrali, quindi per capire come posizionarsi, è necessario rapportare quelli che sono stati i risultati definitivi a quelle che erano le previsioni della vigilia.

E a proposito di stime della vigilia, gli esperti avevano prospettato per il primo trimestre 2023 un utile per azione di 2,85 dollari e ricavi pari a circa 8,2 miliardi. Per quanto concerne l’utile per azione, quindi, Netflix, pur registrando un ribasso anno su anno, ha fatto meglio delle previsioni. Viceversa, per quello che riguarda i ricavi, il dato ha leggermente deluso le attese del consensus.

Un ultimo appunto. Oltre ai conti del primo trimestre 2023, Netflix ha anche fornito delle indicazioni sul trimestre in corso. Il colosso dello streaming punta a chiudere il periodo da aprile a giugno con un utile per azione di 2,84 dollari e ricavi per 8,24 miliardi.

