Vaiolo delle scimmie: 3 azioni da comprare per sfruttare il trend

La pandemia di covid19 lo ha certificato: nel momento in cui si verifica una potenziale emergenza sanitaria, le quotate attive nella produzione di vaccini contro il virus all’origine dell’alert, godono di un appeal molto forte. E’ proprio in questo contesto che va inquadrato il rally messo a segno nei giorni scorsi da tre titoli semisconosciuti all’investitore comune. Si tratta di due quotate americane e di una danese che, per loro fortuna, si sono ritrovate ben posizionate nel momento in cui, a livello globale, si è iniziato a parlare di una nuova potenziale emergenza sanitaria: il cosiddetto vaiolo delle scimmie.

Tutti i media nelle ultime settimane hanno parlato di questo virus. Inutile dire che i toni sono quelli consueti e quindi allarmismo puro, ritorno dei commenti dei virologi già comunicativamente attivissimi durante l’emergenza covid19 e solita copertura informativa totalizzate.

Insomma, senza scendere nel dettaglio, possiamo dire che, nel giro di pochi giorni, si sono create tutte le condizioni per una nuova dose di paura a livello globale. Essendo questo un articolo di finanza, non ci occuperemo della questione dal punto di vista scientifico e medico (lo fanno per noi tanti siti che di scientifico e medico non hanno nulla!) ma ci atterremo esclusivamente al punto di vista dell’investitore attivo.

Cosa fa il trader protagonista quando si diffonde a livello globale una paura su una possibile nuova emergenza sanitaria? Semplicemente cavalca l’onda (ben fomentata dai media) andando alla ricerca di quelle quotate che possono trarre beneficio da tutta questa situazione. Nel caso specifico del vaiolo delle scimmie, si tratta di individuare a comprare quelle azioni di società che di occupa di vaccinazioni contro questa tipologia di virus. Il ragionamento alla base di un simile approccio è molto semplice: se ci dovesse essere un’emergenza reale, allora i vaccini sarebbero necessari e quindi il giro d’affari della compagnie attive in questo settore subirebbe un aumento (i casi di Pfizer e Moderna sono emblematici sotto questo punto di vista).

Di seguito è possibile trovare i nomi di tre società attive nella produzione di vaccini che potrebbero andare bene contro una eventuale pandemia causata da vaiolo delle scimmie. Prima di scendere nel dettaglio, ricordiamo ai nostri lettori che oggi è possibile fare trading online senza pagare commissioni. A prevedere questa possibilità è il broker eToro (leggi qui la nostra recensione) che offre anche la possibilità di iniziare ad operare a partire da un deposito di soli 50 dollari. Questo limite così basso, rende il trading con eToro aperto a tutti.

Con eToro puoi fare trading online sulle azioni senza pagare commissioni>>>clicca qui per iniziare

Azioni da comprare su timori per vaiolo delle scimmie

Come sempre quando si tratta di titoli farmaceutici e della ricerca scientifica, è Wall Street il mercato meglio posizionato. Delle tre quotate che hanno già registrato un forte apprezzamento dei loro valori in scia all’emergenza vaiolo delle scimmie, ben due sono americane. Ecco di chi si tratta:

Emergent Biosolutions : gruppo Usa che produce ACAM2000, un vaccino nato per il vaiolo che tuttavia può essere anche usato per curare il vaiolo delle scimmie. I prezzi delle azioni Emergent Biosolutions, in scia all’eco dato dai media al vaiolo delle scimmie, hanno registrato un rialzo di ben il 12 per cento nella seduta di venerdì. In realtà è stata tutta la scorsa Ottava ad andare bene visto che il titolo ha messo in cassaforte ben il 22 per cento un appena 5 giorni. La sessione di ieri di Emergent Biosolutions si è chiusa avanti del 3 per cento. Il trend al rialzo, quindi, sembrerebbe proseguire. E’ ovvio che poi tutto dipenderà da quelle che saranno le novità dei prossimi giorni/settimane su questa nuova emergenza sanitaria.

: gruppo Usa che produce ACAM2000, un vaccino nato per il vaiolo che tuttavia può essere anche usato per curare il vaiolo delle scimmie. I prezzi delle azioni Emergent Biosolutions, in scia all’eco dato dai media al vaiolo delle scimmie, hanno registrato un rialzo di ben il 12 per cento nella seduta di venerdì. In realtà è stata tutta la scorsa Ottava ad andare bene visto che il titolo ha messo in cassaforte ben il 22 per cento un appena 5 giorni. La sessione di ieri di Emergent Biosolutions si è chiusa avanti del 3 per cento. Il trend al rialzo, quindi, sembrerebbe proseguire. E’ ovvio che poi tutto dipenderà da quelle che saranno le novità dei prossimi giorni/settimane su questa nuova emergenza sanitaria. SIGA Technologies: si tratta della quotata che produce un farmaco antivirale orale chiamato Tpoxx (approvato negli Stati Uniti, in Canada e in Europa) e finalizzato al trattamento del vaiolo. L’UE si è mossa in modo rapidissimo approvando il trattamento contro il vaiolo delle scimmie. Un particolare molto interessante è che Tpoxx viene prodotto in collaborazione con Meridian Medical Technologies che è una società controllata da Pfizer. Ciò significa che anche Pfizer potrebbe avere visibilità dal vaiolo delle scimmie….soprattutto adesso che l’emergenza covid è andata in ferie.

Vuoi investire su queste due quotate che hanno già a disposizione dei vaccini contro il vaiolo delle scimmie? Con il broker eToro puoi fare trading online su molte azioni senza pagare commissioni. Vai sul sito ufficiale del broker (clicca qui) e scopri tutti i dettagli.

Il terzo titolo da tenere d’occhio è quello della società danese Bavarian Nordic. Rispetto alle due quotate americane, Bavarian è la sola a produrre un vaccino specifico e approvato per il virus. Evidentemente i traders attivi (e non quelli che subiscono passivamente le iniezioni di paura dei media) se ne sono accorte e infatti i prezzi delle azioni Bavarian Nordic hanno messo a segno un rally di ben il 70 per cento negli ultimi 5 giorni sulla Borsa di Copenhagen. A fare da driver un contratto di fornitura siglato tra i gruppo danese e un non ancora precisato paese.