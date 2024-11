Wall Street celebra il giorno del Ringraziamento - BorsaInside

Borsa di Wall Street chiusa oggi 28 novembre in occasione del giorno del Ringraziamento. La ricorrenza, molto sentita negli Stati Uniti, non ha una data fissa ma coincide con l’ultimo giovedì del mese di novembre. Domani è il Black Friday e la borsa americana sarà aperta con orario ridotto.

In occasione del Giorno del Ringraziamento, uffici statali e federali restano chiusi. Da sempre anche la borsa di Wall Street osserva questa festività.

Il fatto che la borsa Usa oggi non aprirà le contrattazioni ha impatto su quelle che potrebbero essere le mosse degli investitori. Infatti non sarà possibile comprare azioni ma non è neppure possibile speculare sugli indici e sulle stesse azioni attraverso strumenti derivati come i CFD. Ovviamente, usando le piattaforme trading che offrono questo genere di servizio, è possibile già inserire gli ordini per il giorno dopo.

Ieri chiusura in ribasso per la borsa di Wall Street

Domani Wall Street riprenderà gli scambi da dove li aveva lasciato mercoledì 27 novembre. L’eredità non è certamente delle migliori. Il mercato azionario Usa ha infatti chiuso la seduta di ieri con tutti gli indici in ribasso. In particolare il Dow Jones ha registrato una flessione dello 0,31 per cento a quota 44.722 punti, l’S&P 500 ha perso lo 0,38 per cento a 5.999 punti e il Nasdaq ha chiuso con una flessione dello 0,6 per cento scendendo a quota 19.060 punti. Ad appesantire il listino dei titoli tech è stato il crollo verticale di alcune quotate in scia alla pubblicazione dei rispettivi conti trimestrali. Le azioni Dell Technologies, ad esempio, hanno segnato un calo del 12,3 per cento a quota 124,38 dollari mentre HP ha perso l’11,4 per cent a quota 34,66 dollari.

Una giornata decisamente “no” per Wall Street che però aumenta le probabilità di un rimbalzo nella prima seduta utile (non oggi ma domani).

Alternativa per fare trading online quando Wall Street è chiusa

E’ inutile nascondere che la borsa di Wall Street è la più importante al mondo. Per questo motivo anche se le altre piazze sono aperte, il ritmo degli scambi tende ad essere condizionato dalla chiusura del mercato americano. Prendiamo ad esempio le borse europee. Oggi tutte i mercati azionari del Vecchio Continente sono normalmente aperti, tuttavia, come già si può notare da questa mattina, il ritmo degli scambi appare più contratto e soprattutto non sembrano esserci spunti operativi. Visti i precedenti storici, è altamente probabile che nel pomeriggio l’intensità dei volumi possa calare ancora di più. Questo perchè è sempre la borsa di Wall Street ad offrire spunti al mercato europeo nel pomeriggio. E se la borsa Usa è chiusa (e quindi anche l’agenda macro degli Stati Uniti è vuota) allora è impossibile attendersi degli assist.

Ovviamente questo ragionamento vale sempre nel caso in cui non si creino dei catalizzatori globali tali da smuovere autonomamente anche il mercato azionario europeo (pensiamo ad esempio ad una certa notizia price sensitive riguardante il sempre infuocato contesto geopolitico).

Premesso questo chi volesse comunque fare trading nella giornata di oggi non ha anche l’imbarazzo della scelta. Se l’azionario europeo non è sufficientemente attraente, ci sono altri mercati molto stimolanti. Pensiamo ad esempio al forex con il cambio euro dollaro che è nuovamente salito a quota 1,053 o al cambio dollaro yen che invece è risalito a quota 151,8. Anche nel comparto delle materie prime gli spunti non mancano con la quotazione petrolio che si è portata a 72 dollari al barile in leggero calo in scia alla decisione dell’OPEC + di rinviare al 5 dicembre prossimo la riunione online che invece era inizialmente prevista per questa domenica. E per finire ci sono anche le criptovalute con il prezzo del Bitcoin che è sceso fino a 95 mila dollari portando al 3,6 per cento il ribasso incassato nelle ultime sedute ma restando sempre su un verde del 45 per cento su base mensile. L’impressione, dando uno sguardo al grafico del BTC, è che dopo il recente grande rally, la crypto a maggiore market cap abbia iniziato a ritracciare se non altro per fattori tecnici.

Abbiamo citato tantissimi mercati e anche molto diversi tra loro. Viene spontaneo chiedersi se sia possibile operare su asset così diversi tra loro (pensiamo ad esempio al Forex e alle crypto) da una sola piattaforma. La risposta è affermativa: usando i broker CFD è possibile fare trading da una sola piattaforma.

