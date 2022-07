Wall Street oggi 4 luglio 2022 chiusa per festività: mercati alternativi per investire

La nuova Ottava in avvio oggi 4 luglio 2022 sarà orfana della borsa di Wall Street. Negli Stati Uniti si festeggia una delle ricorrenze in assoluto più importanti: la festa dell’Indipendenza. Come da tradizione, in occasione del 4 luglio gli uffici governativi (federali e locali) saranno chiusi e di conseguenza che la borsa di Wall Street resterà chiusa.

Il mercato azionario americano tornerà alle contrattazioni domani 5 luglio. Il fatto che la borsa di New York oggi resti chiusa per festività significa non solo l’impossibilità di investire sugli indici americani e sulle singole azioni Usa ma anche il venir meno di un importante punto di riferimento per l’azionariato europeo.

Come certamente sopranno i traders più attenti, Borsa Italiana e le altre piazze europee tendono ad essere condizionate nel pomeriggio dall’andamento di Wall Street. Ebbene, essendo oggi la borsa Usa chiusa per festività, tutto questo non si verificherà. L’assenza di spunti dal mercato azionario americano potrebbe tradursi in una situazione molto più calma per Piazza Affari nel corso del pomeriggio.

Borsa Usa chiusa per festività: si può investire in altro?

Cosa può fare oggi chi è solito investire sulla borsa Usa? Nonostante la chiusura per festività del mercato azionario americano, ci sono non poche alternative per fare trading online. Chi è sintonizzato sugli Stati Uniti può passare dall’azionario al Forex investendo, ad esempio, sul cambio Euro Dollaro. Una seconda alternativa sono le borse europee.

Vero è che, senza Wall Street, gli spunti pomeridiani per i titoli europei sono più contenuti, tuttavia gli indici del Vecchio Continente offrono sempre un certo dinamismo che può attirare i traders. Una terza alternativa è rappresenta dalle materie prime. Con la borsa Usa chiusa per festività, si può prendere in considerazione la possibilità di fare trading sulle commodities più in voga del momento come ad esempio il petrolio, il rame o il gas naturale. Per finire, chi ha un approccio più speculativo, può prendere in considerazione la possibilità di investire in criptovalute. I prezzi del Bitcoin sono ora a sconto e ciò potrebbe essere l’occasione per comprare puntando su un successivo riapprezzamento dei valori.

Una domanda è, a questo punto, spontanea: per investire su tutti questi mercati alternativi, è necessario usare differenti piattaforme? La risposta è no: scegliendo un broker come eToro, infatti, è possibile fare trading CFD su tante asset class diverse sempre dal solito account. Non solo ma eToro offre anche la demo gratuita da 100 mila euro per imparare ad operare senza correre il rischio di rimetterci soldi veri.

Clicca qui per aprire un conto demo eToro>>>100 mila euro virtuali subito disponibili