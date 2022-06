Wall Street ha rimbalzato nel momento più critico? Ecco cosa sta succedendo

La seduta di venerdì della borsa di Wall Street si è chiusa con un netto predominio dei segni verdi. Nel dettaglio, l’indice Dow Jones ha guadagnato il 2,68 per cento a quota 31.501 punti, l’S&P 500 ha messo in cassaforte il 3,06 per cento salendo a 3.912 punti e il Nasdaq ha registrato la performance migliore con un rialzo secco del 3,34 per cento a 11.608 punti.

I risultati evidenziati dai principali indici della borsa Usa nella sessione di venerdì sono stati la “consacrazione” di una settimana niente male per l’azionariato a stelle e strisce. Il Dow Jones, infatti, ha chiuso la scorsa Ottava con un rialzo del 2,68 per cento e con un rendimento del 5,41 per cento. Ad andare molto bene è stato anche l’indice S&P 500 che ha registrato una variazione positiva del 3,06 per cento e un ritorno del 6,45 per cento.

Per finire c’è il Nasdaq che ha chiuso la scorsa Ottava con un rialzo del 3,34 per cento e un rendimento del 7,49 per cento. L’indice dei titoli tecnologici ha quindi registrato la performance migliore su base settimanale ma ciò non deve stupire più di tanto visto che sempre lo stesso Nasdaq, fino a metà giugno, era stato il paniere di Wall Street più alle prese con l’incubo bear market.

Ad ogni modo è evidente che, dopo una serie infinita di settimane molto difficili, la borsa Usa sia riuscita a rimbalzare. Questa è una buona notizia per i traders che possono tornare ad investire in borsa applicando strategie di tipo rialzista (per imparare a fare long trading è consigliabile prima esercitarsi con una demo gratuita come quella offerta dal broker eToro>>>qui il sito ufficiale).

C’è un aspetto molto interessante nella dinamica che ha portato la borsa Usa a trovare un rimbalzo. Il recupero non è avvenuto in un momento qualsiasi ma in una fase psicologicamente molto negativa. Nel momento di maggiore pessimismo da parte degli investitori, gli indici Usa sono tornati a risalire.

Non si tratta solo di una questione di sentiment prevalente ma anche di dati tecnici. La scorsa settimana è stata quella con le vendite più forti da parte dei traders retail. Evidentemente anche chi aveva provato a tenere duro fino alla settimana precedente, alla fine ha preferito, sopraffatto dallo scoraggiamento, ha preferito arrendersi e passare al sell. Ebbene tutto ciò è però avvenuto nella settimana di maggior rimbalzo degli ultimi mesi. Risultato è che tantissimi traders hanno perso un’importante occasione per ottenere dei profitti.

Se gli investitori retail ci hanno perso (o almeno la maggior parte di loro), chi ci ha guadagnato da questa situazione? Il pensiero va subito agli operatori professionali e invece no perchè gli stessi asset manager la scorsa settimana erano posizionati al minimo sulla componente azionaria (evidentemente la pressione psicologica di un certo pessimismo si è sentita anche dalle parti dei più esperti).

Come investire per centrare i rimbalzi di Wall Street?

Oggi si è aperta una nuova Ottava ed è molto complicato stabilire se quanto avvenuto nella scorsa settimana sia il segnale di inizio di una inversione di rotta o se invece sia quello che tecnicamente viene definito un falso rimbalzo. In fin dei conti, però, la reale questione non è affatto questa.

Quanto avvenuto (rimbalzo nel momento di maggiore pessimismo da parte degli operatori) conferma solo una cosa: mai come in questa fase è fondamentale lasciar perdere i movimenti di breve e puntare su intervalli di tempo lunghi. Con una buona diversificazione delle varie asset class è possibile ottenere risultati apprezzabili nel lungo termine. Essenziale però è avere una certa preparazione che può essere assunta curando molto la formazione e la pratica con il conto demo eToro.

Clicca qui per imparare a fare CFD Trading sugli indici di borsa con eToro>>>la demo è gratis