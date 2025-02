Crypto Day Fineco 6 febbraio 2025 - BorsaInside.com

Già da alcuni mesi il mercato delle criptovalute sta attraversando una fase di forte crescita grazie ad un miux di fattori convergenti a partire dalle promesse di politiche più favorevoli avanzate dall’amministrazione Trump fino ad arrivare alle prospettive di una deregolamentazione del comparto (perlomeno negli Stati Uniti).

In questo contesto, negli ultimi mesi, Bitcoin ed Ethereum hanno raggiunto nuovi livelli record, attirando sempre più investitori interessati a cogliere le opportunità offerte da questo settore in continua evoluzione. Parallelamente è cresciuto anche l’appeal sugli ETF legati alle crypto. Tanti fondi a gestione passiva con crypto spot come sottostante (Ripple e Solana in primis) sono in attesa di approvazione da parte della SEC mentre gli strumenti più popolari della categoria come l’ETF su bitcoin di BlackRock registrano afflussi da record mese dopo mese.

Insomma l’ecosistema crypto si contraddistingue per un dinamismo senza precedenti. Tanti nuovi investitori si sono affacciati a questo mondo. Spesso si tratta di trader che, fino a ieri, preferivano altre asset-class snobbando le criptovalute. Inutile dire che i principiati del settore, spesso, avrebbero bisogno di un affiancamento teorico prima di iniziare ad investire.

Proprio a loro si rivolge il nuovo evento organizzato da Fineco a tutto dedicato alle criptovalute. Non un webinar trading come tanti ma un vero e proprio Crypto Day durante il quale sarà possibile imparare ad operare su Bitcoin e Ethereum.

💡 Nel prossimo paragrafo descriveremo il programma dell’appuntamento. Per non perdere il posto gratuito conviene però registrarsi subito dal link ufficiale in basso. La registrazione non è assolutamente vincolante e non implica l’apertura di un conto Fineco.

📈 Registrati gratis al Crypto Day di Fineco: bastano pochi minuti

Crypto Day di Fineco: il programma del webinar

Per chi vuole comprendere meglio le dinamiche del settore crypto e apprendere strategie operative efficaci, Fineco organizza il Cripto Day, un evento 100 per cento online e a zero costi che si terrà giovedì 6 febbraio dalle 13:00 alle 14:00.

L’incontro esplorerà l’evoluzione del mercato delle criptovalute negli ultimi 16 anni, dal lancio del primo Bitcoin fino alle prospettive future, con un focus sulle migliori strategie per operare su Bitcoin ed Ethereum.

🌍 Cosa potrai imparerai al Cripto Day di Fineco?

👉🏻 Le criptovalute come asset alternativi: quale futuro per Bitcoin ed Ethereum?

👉🏻 Analisi di mercato: i punti chiave per valutare il trend rialzista di lungo periodo

👉🏻 Strategie operative: come sfruttare la volatilità delle criptovalute anche per il trading di breve periodo

👉🏻Spunti operativi: gestione del rischio con Stop Loss e Take Profit

I temi del webinar sono sia di attualità che di taglio più teorico. La giusta combinazione per poter poi iniziare ad investire.

A chi è rivolto?

Come abbiamo già accennato in precedenza, il webinar di Fineco è una grande occasione e per di più 100 per cento gratis per i trader che si sono da poco avvicinati al settore degli asset digitali e che avrebbero l’esigenza di partire proprio dalle basi. Tuttavia, l’evento è aperto a tutti coloro interessati al mondo delle criptovalute, indipendentemente dal livello di esperienza.

Per partecipare al webinar è sufficiente registrarsi sul form ufficiale dell’appuntamento inserendo i soliti dati personali e quindi nome, cognome, mail e numero di telefono. I dati saranno usati solo per gestire la partecipazioni all’evento e non impongono alcun obbligo.

Non perdere l’opportunità di approfondire il mercato delle criptovalute con Fineco! 🚀

👉🏻 Partecipa online al Crypto Day di Fineco: bastano pochi minuti per registrarsi

Come investire in criptovalute con Fineco: tutti i modi possibili

Fineco offre la possibilità di accedere direttamente alle principali criptovalute, come Bitcoin ed Ethereum, senza la necessità di utilizzare wallet esterni. Un’occasione imperdibile per chi vuole operare in questo mercato con strumenti semplici e sicuri.

Tre sono le opzioni di trading sulle crypto che Fineco offre:

CFD su Bitcoin ed Ethereum : con i Contratti per Differenza CFD è possibile negoziare sui Futures di Bitcoin ed Ethereum sia al rialzo che al ribasso, senza commissioni ma con spread competitivi. Inoltre non ci sono problemi ad operare anche in fascia serale, fino alle 22:45 , per cogliere ogni opportunità del mercato.

: con i Contratti per Differenza CFD è possibile negoziare sui Futures di Bitcoin ed Ethereum sia al rialzo che al ribasso, senza commissioni ma con spread competitivi. Inoltre non ci sono problemi ad operare anche in fascia serale, fino alle , per cogliere ogni opportunità del mercato. ETP (Exchange Traded Products) : per chi preferisce un trading su mercati regolamentati, gli ETP offrono accesso a strumenti con sottostante criptovalute come Bitcoin, Ethereum, XRP, Solana e Ripple , con commissioni a partire da 2,95 euro per eseguito .

: per chi preferisce un trading su mercati regolamentati, gli ETP offrono accesso a strumenti con sottostante criptovalute come , con commissioni a partire da . Knock Out Options: una soluzione ideale per chi cerca un investimento con rischio controllato. Le Knock Out Options permettono di operare su CFD di Bitcoin ed Ethereum con un capitale iniziale contenuto, a zero commissioni solo spread, con stop loss garantito. Questo strumento offre la sicurezza di non poter perdere più del capitale investito.

Perché scegliere Fineco per il trading sulle criptovalute?

Ampia scelta di strumenti per adattarsi a ogni strategia di investimento

Commissioni competitive e trading su mercati regolamentati

Stop loss garantito con Knock Out Options per una gestione del rischio ottimale

A prescindere dal proprio livello di partenza, Fineco offre le migliori soluzioni per operare sulle criptovalute con sicurezza ed efficienza.

Scopri di più accedendo alla piattaforma Fineco e scegli il metodo di trading più adatto a te! 🚀

💡 Se invece vuoi restare aggiornato su tutti i webinar Fineco non devi far altro che seguire la pagina ufficiale

