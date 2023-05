Enel, assunzioni: posizioni lavorative per diplomati e non solo

Enel è un’importante multinazionale italiana nel settore dell’energia elettrica e del gas, e rappresenta uno dei principali operatori integrati a livello globale in questi settori.

L’azienda si posiziona come la 90ª più grande al mondo in termini di fatturato, con un valore di 140,5 miliardi di euro, ed è uno dei titoli azionari principali nella borsa italiana.

Enel opera su tutto il territorio italiano e anche all’estero, offrendo una vasta gamma di opportunità lavorative per diplomati, studenti universitari, laureati e professionisti esperti del settore.

Enel promuove la crescita e la carriera all’interno dell’azienda, basandosi sul merito come principio fondamentale. Le assunzioni non si limitano solo ai professionisti del settore, ma vengono estese anche ai giovani diplomati, laureati e studenti. Le modalità di assunzione possono variare, offrendo contratti a tempo indeterminato, determinato, tirocini retribuiti, stage curriculari o contratti di apprendistato.

Di seguito è riportato un elenco delle figure ricercate attualmente da Enel, tra Milano e Roma:

Diplomati tecnici

Area Sales Manager Northern

Client Manager

Customer and Business Analytics Specialist

Customer Relationship Management Specialist

Developer

Electronic Hardware Engineer

Firmware Engineer

Global Commercial Strategy Junior/Specialist

Hardware Storage Designer

Junior Digital Analyst

Junior Testing Engineer

Product Manager e-Mobility B2C

Quantitative Analyst

Risk Management Specialist

Software Test Engineer

Stage in Procurement Intelligence – Gridspertise

Per essere selezionati per un colloquio, è necessario presentare un curriculum vitae, un documento personalizzato e una lettera di presentazione valida.

Successivamente, il processo di selezione può includere diverse fasi, come un’intervista telefonica seguita da un assessment center, solitamente per i neo-diplomati o laureati, che è una valutazione finalizzata a testare competenze, abilità e potenziale.

Per i candidati più esperti, potrebbe essere previsto un colloquio individuale. Inoltre, nel processo di selezione potrebbe essere incluso anche un colloquio tecnico, finalizzato a verificare le competenze specialistiche dei candidati.

Enel offre quindi molte opportunità per coloro che sono interessati a lavorare nel settore dell’energia e desiderano sviluppare una carriera stimolante e gratificante in un’azienda leader nel campo.

