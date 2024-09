FP Markets è "Best Forex Spreads APAC" e "Best Trading Experience APAC" - BorsaInside

Come oramai avranno imparato i nostri lettori, su BorsaInside siamo soliti suggerire solo pochissimi e selezionati broker per fare trading online. Tra questi c’è FP Markets, un broker serio e affidabile che ha due vantaggi fondamentali: gli spread molto bassi e la rapidità nell’esecuzione degli ordini. Si tratta di due valori aggiunti che fanno la differenza quando si opera sui mercati. Questo lo sanno bene sia i trader che le varie società di valutazione che ogni anno premiano i broker migliori concentrandosi proprio su quegli aspetti più importanti dal punto di vista operativo (proprio come i costi e la velocità degli ordini).

Proprio nei giorni scorsi, FP Markets si è aggiudicato due importanti riconoscimenti al Finance Magnates Pacific Summit (FMPS 24) di Sydney, in Australia. Il broker ha vinto il premio “Best Forex Spreads APAC” e il premio “Best Trading Experience APAC“. Nonostante già in passato FP Markets si fosse aggiudicato diversi premi e menzioni Finance Magnates sia a livello globale che a livello regionale, i due premi vinti a fine agosto sono stati i primi nel settore servizi nella regione Asia-Pacifico. Il riconoscimento, quindi, va al di là del premio in sé e ciò non fa altro che contribuire a rafforzare il prestigio del broker a livello internazionale.

Broker Forex Leader CONTO DEMO GRATUITO Sul sito di Fp markets Spread più bassi del settore, a partire da soli 0.0 pip

0.0 Spread in pip

Piattaforme e tecnologia di trading avanzate

Prezzi DMA (Direct Market Access) su IRESS Avviso: il tuo capitale è a rischio

FP Markets è Best Forex Spreads APAC e Best Trading Experience APAC 2024

Nel dinamico settore fintech, i premi FMPS sono da tempo diventati molto ambiti dai vari broker proprio perchè significano miglioramento della brand reputation. Non solo ma, oramai da alcuni anni, questi riconoscimenti contribuiscono a plasmare il futuro di tutto il comparto tech a livello globale. In un contesto caratterizzato da una continua crescita del trading online nella regione dell’Asia-Pacifico (sia per quello che riguarda i volumi che per quanto concerne i servizi offerti dai broker), soprattutto chi è alle prime armi tende a considerare sempre di più questi riconoscimenti nella procedura di scelta del broker con cui operare. Tuttavia anche i trader che hanno già una certa esperienza tendono a indirizzarsi verso quei broker che possono vantare premi così importanti proprio come il Best Forex Spreads APAC e il Best Trading Experience APAC 2024

Da quasi 20 anni, FP Markets offre ai suoi clienti esperienze di trading eccezionali grazie alla sua capacità di innovarsi continuamente per migliorare la sua offerta di asset e alla sua politica tesa a fornire ai clienti al dettaglio gli strumenti di trading più convenienti e avanzati. Come accennato in precedenza, il fatto poiche FP Markets offra spread molto bassi rende questo broker molto apprezzato tra gli scalper a breve termine e tra i trader che operano su un orizzonte intra-day.

Il commento di Thomas Roberts

La notizia dell’aggiudicazione del doppio premio è stata commentata positivamente da Thomas Roberts, General Manager per la regione APAC di FP Markets. Il manager ha espresso molta soddisfazione per i riconoscimenti ottenuti affermando che tali premi rappresentano una pietra miliare per la società fintech australiana soprattutto ora che il broker si sta avvicinando al 20esimo anno di attività. Secondo Roberts essere riconosciuti proprio nel luogo in cui tutto è iniziato sottolinea quanto forte sia stata la crescita negli ultimi due decenni e testimonia il costante impegno di FP Markets a fornire ai trader le migliori condizioni e la migliore esperienza di trading possibili.

Come fare trading con FP Markets partendo dal conto demo

Il riconoscimento doppio che FP Markets si è aggiudicato nel corso del Finance Magnates Pacific Summit (FMPS 24) di Sydney è motivo di orgoglio anche per il nostro sito. Già da alcuni anni, infatti, avevamo compreso che spread bassi e rapidità di esecuzione degli ordini sarebbero stati elementi centrali nella scelta di un broker invece di un altro e che proprio per questo motivo FP Markets, molto attento a questi aspetti, avrebbe avuto un riconoscimento crescente. Il fatto che il broker sia stato eletto “Best Forex Spreads APAC” e”Best Trading Experience APAC” conferma la bontà della nostra intuizione.

Per chi non lo sapesse ricordiamo che FP Markets (qui la recensione) è un brand multi-regolamentato che offre ai clienti oltre 10.000 strumenti negoziabili in classi di attività chiave proponendo prezzi aggregati su diversi fornitori di liquidità di alto livello.

Nel corso del tempo la proposta di FP Markets si è progressivamente allargata ma anche gli spread sono diventati ancora più bassi. Oltre ai bassi costi e alla rapidità nell’esecuzione degli ordini, il broker è molto apprezzato anche per l’ampia gamma di piattaforme offerte (ci sono anche la MT4 e la MT5) oltre ai vari tipi di account adattabili alle diverse strategie di trading e al servizio di assistenza clienti attivo 24 ore su 24, 7 giorni su 7.

Vuoi saperne di più su FP Markerts? Ecco alcune risorse utili:

Questo contenuto non deve essere considerato un consiglio di investimento. Non offriamo alcun tipo di consulenza finanziaria. L’articolo ha uno scopo soltanto informativo e alcuni contenuti sono Comunicati Stampa scritti direttamente dai nostri Clienti.

I lettori sono tenuti pertanto a effettuare le proprie ricerche per verificare l’aggiornamento dei dati. Questo sito NON è responsabile, direttamente o indirettamente, per qualsivoglia danno o perdita, reale o presunta, causata dall'utilizzo di qualunque contenuto o servizio menzionato sul sito https://www.borsainside.com.