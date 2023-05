Il conto deposito conviene? Ecco 6 consigli per guadagnare di più

Il Conto Deposito sta diventando sempre più attraente per i piccoli risparmiatori italiani come una fonte di guadagno affidabile, specialmente in seguito all’aumento dei tassi di interesse promossi dalle banche centrali.

Tuttavia, la recente crisi post-lockdown e le tensioni internazionali tra Russia e Ucraina hanno avuto e continuano ad avere forti ripercussioni sull’economia globale e, soprattutto, su quella italiana. L’inflazione ha raggiunto il suo picco più alto dal 1985, toccando il 11,6%, e la situazione attuale non sembra portare verso significativi miglioramenti.

Ciò ha causato una progressiva perdita del potere di acquisto per i risparmiatori italiani, rendendo difficile per le famiglie mettere da parte qualche riserva finanziaria.

L’aumento dell’inflazione e la riscoperta dei conti deposito

L’aumento dell’inflazione ha un impatto significativo sul potere di acquisto dei risparmiatori italiani. L’indice ISTAT ha recentemente rivelato che l’inflazione è aumentata dello 0,4% su base mensile e dell’8,2% su base annua nel mese di aprile 2023. Questo scenario inflazionistico rende ancora più cruciale per i risparmiatori trovare modalità per far crescere i propri fondi in modo efficace.

Nonostante la progressiva perdita del potere di acquisto, molti risparmiatori italiani scelgono ancora di mantenere i loro fondi sui conti correnti tradizionali. Tuttavia, questa decisione non è ottimale, poiché non offre opportunità di guadagno significative e non tiene conto degli impatti dell’inflazione. È essenziale considerare alternative più vantaggiose e adatte per far crescere i propri risparmi.

Negli ultimi mesi, molti risparmiatori italiani hanno iniziato a rivalutare e investire nei conti deposito, che sono tornati di nuovo popolari grazie all’aumento dei tassi di interesse. I conti deposito offrono diverse possibilità per far fruttare al meglio gli investimenti, e di seguito saranno illustrati sei trucchi per ottimizzare i guadagni.

Come far fruttare al meglio i conti deposito

I conti deposito rappresentano indubbiamente una valida opzione per i risparmiatori, ma per poter ottenere il massimo rendimento è consigliabile prestare attenzione ad alcuni dettagli. Ecco in particolare quali sono i 6 trucchi per guadagnare di più:

Ad esempio, i tassi per i conti deposito a 60 mesi sono passati dall'1,75% al 4%, mentre per quelli a 36 mesi sono saliti dall'1,25% al 2,96%. Approfitta di questi tassi favorevoli e considera di investire in conti deposito con scadenze più lunghe per ottenere rendimenti più elevati nel tempo.

Considerare i vincoli temporali e la flessibilità. Alcuni conti deposito possono richiedere un impegno temporale specifico per ottenere il massimo vantaggio, come vincoli di blocco dei fondi per un certo periodo. È importante valutare attentamente le proprie esigenze finanziarie e valutare se si è disposti ad accettare tali vincoli o se si preferisce la flessibilità di accesso immediato ai fondi. Una scelta ponderata può massimizzare il guadagno in base alle circostanze personali.

Capitalizzare sugli interessi. Un'altra strategia efficace consiste nella capitalizzazione degli interessi. Alcuni conti deposito offrono la possibilità di reinvestire automaticamente gli interessi maturati, consentendo al capitale iniziale di crescere in modo esponenziale nel corso del tempo. Approfittare di questa opzione può portare a un aumento significativo del guadagno nel lungo periodo.

Diversificare gli investimenti. Infine, per massimizzare il guadagno con un conto deposito, è possibile considerare la diversificazione degli investimenti. Alcune istituzioni finanziarie offrono la possibilità di suddividere i fondi tra diversi tipi di conti deposito o strumenti finanziari. Questo permette di bilanciare il rischio e potenzialmente ottenere rendimenti superiori sfruttando diverse opportunità di investimento. Investire tutto il capitale in un'unica soluzione potrebbe non essere ottimale. Per rendimenti più consistenti nel lungo termine, valuta di allocare parte dei tuoi fondi in strumenti finanziari a più lungo termine, che offrano maggiori opportunità di guadagno.

Sfruttare i bonus di benvenuto. Molti conti deposito offrono un bonus di benvenuto iniziale, che può essere un'opportunità per aumentare i profitti. Investi il tuo capitale soprattutto nei mesi in cui il tasso di interesse è particolarmente alto e, successivamente, considera di disinvestire almeno in parte quando il tasso torna a livelli inferiori. In questo modo, puoi massimizzare il tuo rendimento iniziale e adattarti alle variazioni del mercato.

Automatizza i depositi mensili: Per massimizzare i profitti nel conto deposito, è consigliabile utilizzare un deposito automatico mensile tramite bonifico ricorrente verso l'IBAN del conto deposito. Questo ti permetterà di accumulare interessi in modo costante e incrementare gradualmente la somma investita. Se il conto corrente e il conto deposito sono presso la stessa banca, puoi sfruttare le modalità offerte per trasferire periodicamente una cifra fissa da un conto all'altro. In alternativa, puoi utilizzare app come Revolut o Oval per arrotondare le transazioni e inviare i centesimi accumulati tramite bonifico al conto deposito.

