Quanto può generare in fatturato l’app Threads di Meta?

Secondo gli analisti di Evercore ISI, guidati da Mark Mahaney, l’app Threads di Meta Platforms, Inc., potrebbe generare un impressionante fatturato annuo di circa 8 miliardi di dollari nei prossimi due anni. Questa previsione si basa sulla stima di avere quasi 200 milioni di utenti attivi giornalieri.

Threads è stata progettata come una diretta concorrente di Twitter Inc. e ha guadagnato rapidamente popolarità, registrando 100 milioni di utenti nei giorni successivi al suo lancio.

Sebbene gli 8 miliardi di dollari previsti per Threads rappresentino solo una piccola parte della stima media annuale di 156 miliardi di dollari di ricavi per l’anno fiscale 2025 di Meta, questa cifra supera i 5,1 miliardi di dollari di vendite e ricavi generati da Twitter nell’ultimo anno in cui la società era quotata in borsa, secondo quanto riportato da Bloomberg.

Nell’anno precedente, il fatturato complessivo di Meta ha raggiunto circa 117 miliardi di dollari, e l’azienda vanta attualmente oltre 3 miliardi di utenti attivi su tutte le sue app di social media.

Twitter, considerato il principale concorrente di Threads, aveva 237,8 milioni di utenti a luglio 2022.

L’analista Mark Mahaney sottolinea l’importanza per Threads di mantenere un tasso di crescita robusto senza influire significativamente sull’engagement delle piattaforme di Facebook e Instagram.

Justin Patterson di KeyBanc Capital Markets prevede anche un significativo aumento dei ricavi pubblicitari grazie a Threads, tuttavia ritiene che ciò avrà un impatto finanziario limitato a breve termine in quanto Meta si concentra sull’adozione dell’applicazione piuttosto che sulla monetizzazione.

L’approccio del CEO di Meta, Mark Zuckerberg, è allineato con la priorità di fornire funzionalità al prodotto e promuovere l’adozione da parte degli utenti prima di considerare le strategie di monetizzazione per Threads.

Le azioni di Meta hanno registrato una buona performance nel corso del 2023, raddoppiando il loro valore e raggiungendo il massimo degli ultimi 17 mesi, contribuendo ai guadagni complessivi degli indici S&P 500 e Nasdaq 100.

Al momento del controllo nel pre-market di martedì, il prezzo delle azioni di Meta era in rialzo dello 0,44% a 295,80 dollari.

Con una stima di 8 miliardi di dollari di ricavi annui previsti per i prossimi due anni, l’app Threads di Meta sembra avere un potenziale significativo nel mercato dei social media.

Nonostante rappresenti solo una piccola parte del fatturato complessivo di Meta, la sua crescita rapida e il suo impatto finanziario potenzialmente superiore rispetto a Twitter indicano un futuro promettente per l’app.

L’attenzione di Meta si concentra sull’adozione e l’engagement degli utenti, piuttosto che sulla monetizzazione immediata. Questa strategia mira a garantire che Threads possa mantenere una crescita robusta senza intaccare l’engagement sulle altre piattaforme social di Meta, come Facebook e Instagram.

La buona performance delle azioni di Meta nel 2023 testimonia anche la fiducia degli investitori nell’azienda e nelle sue prospettive future. Con il valore delle azioni che raggiunge il massimo degli ultimi 17 mesi, Meta continua a dimostrare la sua solidità sul mercato finanziario.

In definitiva, l’app Threads sembra destinata a svolgere un ruolo sempre più importante nel panorama dei social media e potrebbe contribuire significativamente ai ricavi complessivi di Meta nei prossimi anni.

