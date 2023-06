Meglio investire in azioni Meta o Tesla: ecco dove fare trading online

Tra le azioni Meta e le azioni Tesla dove è meglio investire? Le due quotate non sono paragonabili visto che operano in settori che non centrano niente l’uno con l’altro. Tuttavia, considerando i nervi tesi che ci sono tra i due CEO, Musk per Tesla e Mark Zuckerberg per Meta Platforms Inc), fare un raffronto potrebbe offrire spunti interessanti. E allora vediamo chi esce vincitore da questa comparazione. Esamineremo vari parametri di tipo finanziario per decretare il nostro verdetto.

Azioni Meta e Tesla a confronto: dove è meglio investire?

Nel nostro raffronto tra le azioni Meta e le Tesla, partiamo dai fondamentali. A livello di faire value, Meta Platforms Inc oggi offre uno sconto maggiore di quello di Tesla Inc vantando un potenziale di rialzo di ben il 13,9 per cento contro appena lo 0,7 per cento. Come si può vedere dai grafici in basso, entrambi i titoli nel corso del 2023 sono saliti tantissimo e di conseguenza sembra esserci poco spazio per un ulteriore apprezzamento dei valori. Tuttavia, tra le due quotate, è Meta ad apparire più a sconto e quindi ad aver maggiori margini di crescita.

Non è un caso che proprio nei giorni scorsi gli analisti di Goldman Sachs hanno tagliato il rating sulle azioni Tesla dal precedente buy a neutral. Il messaggio degli esperti della banca d’affari Usa è molto chiaro: Tesla non è più da comprare. esserci poco sazio adesso, ma l’azienda dei Social appare più a sconto della casa automobilistica.

Per quello che riguarda la redditività (secondo parametro del confronto) vale a dire ROE, ROA e ROIC, la media dei 3 è decisamente maggiore per Meta Platforms Inc. Il colosso social, infatti, svetta con il 22,16 per cento a fronte di appena il 16,23 per cento del colosso dell’auto elettrica.

Sulla crescita (terzo parametro che prendiamo in esame per la nostra comparazione) Tesla riesce ad accorciare le distanze e a impedire a Meta di prendere il largo. Parlando di numeri, negli ultimi 10 anni, Tesla Inc è cresciuta ad un tasso del 64 per cento contro il 34 per cento di Meta. In poche parole Tesla ha registrato una crescita più forte (molto più forte) di quella di Meta.

Lo yield ovvero il rendimento non lascia però scampo a Tesla che torna ad essere più staccata da Meta. Meta Platforms Inc pò infatti vantare un FCF Yield del 2,7 per centro mentre in casa Tesla lo stesso parametro di ferma all’1 per cento.

E andiamo ad esaminare adesso un altro parametro molto importante e pesante ai fini di una valutazione complessiva: quello del debito.

In questo caso è Tesla a fare meglio di Meta. Infatti Meta Platforms Inc può vantare un debito rispetto al capitale brillante, tuttavia è doppio rispetto a quello di Tesla Inc. Musk, quindi, si impone a Mark Zuckerberg per quello che riguarda il debito.

E per finire l’aspetto che più sta a cuore degli analisti: la performance in borsa. Da inizio anno ad oggi le azioni di Meta Platforms Inc hanno segnato una crescita del 155 per cento che si confronta con il 101 per cento di Tesla Inc. Il titolo del social è quindi cresciuto di più di quello dell’auto elettrica.

Meglio fare trading online sulle azioni Tesla o Meta? Conclusioni

La sfida tra Meta e Tesla ha un solo vincitore e non è Musk. Contrariamente a quello che potrebbe ipotizzare Meta batte con distacco il colosso dell’auto elettrica. A favore dell’ex Facebook ci sono: il faire value, la redditività, i grafici sulla performance, lo FCF Yield. A favore di Tesla solo il debito e la crescita.

Per fare trading online sulle azioni Meta e Tesla ci sono davvero tante piattaforme a disposizione. Del resto le due quotate hanno una fama che le precede. Dal nostro punto di vista tra i broker migliori per fare trading online sulle azioni Tesla e Meta ci sono:

