Si può comprare un’auto a rate senza ricorrere al finanziamento? Ecco come fare

Quando si desidera comprare un’auto, spesso si pensa immediatamente a un finanziamento come unica soluzione per gestire il pagamento. Tuttavia, in Italia sono sempre più diffuse interessanti alternative per coloro che desiderano comprare un’auto a rate senza dover ricorrere a un prestito.

In questo modo, è possibile evitare gli obblighi imposti dalle istituzioni bancarie associati all’apertura di un finanziamento. Vediamo quindi quali sono le migliori opzioni disponibili per chi vuole acquistare un’auto pagandola a rate, ma senza richiedere un prestito.

Acquistare un’auto a rate senza finanziamento conviene?

Quando si prende la decisione di acquistare un’auto, è inevitabile considerare anche il metodo di pagamento. Non sempre si ha la possibilità di pagare l’intero importo al momento dell’acquisto.

Per questo motivo, coloro che decidono di acquistare un’auto spesso scelgono di richiedere un finanziamento per dilazionare il pagamento. L’istituto di credito a cui ci si rivolge stabilisce i requisiti per accedere al prestito e definisce le clausole contrattuali, tra cui alcune garanzie.

Tuttavia, è importante sapere che esiste un’alternativa: è possibile acquistare un’auto a rate senza ricorrere a un finanziamento tradizionale, dilazionando la spesa nel tempo. In molti casi, questa possibilità viene offerta direttamente dalle case automobilistiche e dalle concessionarie stesse. Tale modalità di acquisto viene presentata come la soluzione più vantaggiosa, ma è davvero così?

Le condizioni di pagamento di solito includono la possibilità di posticipare il pagamento della prima rata di qualche settimana dopo l’acquisto dell’auto. Inoltre, sono spesso applicati diversi sconti sul prezzo finale dell’auto per attirare maggiormente i potenziali acquirenti. Tuttavia, va considerato che questa modalità di pagamento flessibile, che divide la spesa in diverse mensilità, comporta un aumento del costo finale dell’auto.

Per evitare di suddividere l’importo dell’acquisto in troppe rate, spesso si opta per l’inclusione di una maxirata finale. Ciò significa che è possibile acquistare un’auto a rate senza ricorrere a un finanziamento, suddividendo l’importo totale dell’acquisto per diversi mesi, ma riservando un importo maggiorato per l’ultima rata, al fine di abbreviare i tempi di pagamento.

Chi sceglie di adottare questa soluzione, di solito gode del vantaggio di avere rate mensili più basse all’interno del piano di pagamento dilazionato.

Quali sono le opzioni di acquisto di auto a rate senza finanziamento

L’acquisto di un’auto a rate senza ricorrere a un finanziamento tradizionale offre diverse soluzioni alternative. Proviamo a vedere quali sono le quattro opzioni maggiormente utilizzate:

la cessione del quinto

il Buy Back

il leasing

il noleggio a lungo o breve termine.

Queste alternative consentono di pagare l’auto in comode rate mensili senza dover affrontare un prestito bancario. Esaminiamo ora le caratteristiche, i requisiti e le possibilità offerte da ciascuna opzione.

Cessione del quinto: La cessione del quinto rappresenta una soluzione per acquistare un’auto a rate senza finanziamento tradizionale. In questa formula di pagamento, la rata mensile viene trattenuta direttamente dallo stipendio dell’acquirente. La peculiarità di questa opzione è che la rata non può superare un quinto dello stipendio netto del richiedente. Il datore di lavoro trattiene quindi una somma prestabilita ogni mese, che viene versata direttamente all’istituto di credito o alla concessionaria. Si può ottenere un importo massimo di 75.000 euro da rimborsare entro un periodo massimo di 120 mesi. I requisiti per usufruire di questa opzione includono un contratto di lavoro (sia a tempo indeterminato che determinato) e l’apertura di una polizza assicurativa sulla vita. Buy Back: Il Buy Back è una nuova formula di acquisto importata dagli Stati Uniti e sta guadagnando popolarità come valida alternativa per l’acquisto di auto a rate senza finanziamento. Questa procedura consente di finanziare solo una parte del valore totale dell’auto. Si versa una quota variabile mensile, che però non copre l’intero valore dell’auto, ma solo una parte. Alla fine del periodo di Buy Back, è possibile scegliere se completare il pagamento dell’auto con una maxirata per saldare l’importo rimanente o restituire definitivamente il veicolo. Leasing: Il leasing è una tipologia contrattuale sempre più scelta per l’acquisto di auto a rate senza finanziamento. Con questa opzione, si paga una quota mensile per un periodo di tempo definito. Al termine del contratto, si ha la possibilità di acquistare l’auto utilizzata fino a quel momento o di sceglierne un’altra aprendo un nuovo contratto di leasing. Questa opzione consente di possedere l’auto per un periodo prolungato senza impegnarsi nell’acquisto finale. Noleggio a lungo o breve termine: Una variante simile al leasing è il noleggio di un’auto a lungo o breve termine. In questo caso, viene versata una quota mensile, ma non è prevista l’opzione di acquisto finale. Questa opzione è ideale per chi desidera utilizzare un’auto per un periodo limitato senza la necessità di acquistarla definitivamente.

