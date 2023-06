Troppi soldi sul conto corrente? Ecco quali sono i rischi e cosa conviene fare

In un Paese come l’Italia, noto per la propensione al risparmio, è comune accumulare denaro sul conto corrente come forma di sicurezza finanziaria. Però questa pratica comporta rischi significativi che vanno oltre la percezione di stabilità.

Andiamo quindi ad esplorare in modo approfondito le ragioni per cui conservare una quantità eccessiva di denaro sul conto corrente potrebbe non essere una scelta saggia. Inoltre, proviamo a fornire alternative di investimento che possono aiutare a mitigare tali rischi.

Ci sono vari motivi per cui conservare significative somme di denaro sul conto corrente potrebbe non convenire. Vediamo quali sono gli aspetti che occorre tenere in considerazione, e che invece vengono spesso trascurati dai risparmiatori meno accorti.

Aumento dei costi del conto corrente

Mantenere un’ingente somma di denaro sul conto corrente può comportare un aumento dei costi associati al conto stesso. Ma quanto denaro è considerato “troppo”? Esistono soglie specifiche che, se superate, possono comportare commissioni aggiuntive. Ad esempio, una giacenza media superiore a 5.000 euro richiede il pagamento di un’imposta di bollo.

Inoltre, le banche possono applicare costi aggiuntivi per saldi fino a 100.000 euro, al fine di incentivare i risparmiatori ad investire i propri fondi. Questa pratica è adottata da diverse grandi banche, che cercano di stimolare la liquidità e gli investimenti anziché il semplice accumulo di denaro inattivo.

I rischi legati all’inflazione

L’inflazione rappresenta un rischio per coloro che conservano una considerevole quantità di denaro sul conto corrente, poiché riduce il potere d’acquisto della valuta nel tempo. Quando l’inflazione aumenta, il valore della moneta diminuisce, rendendo possibile acquistare meno beni e servizi con la stessa quantità di denaro.

Di conseguenza, il denaro conservato sul conto corrente può subire una svalutazione nel tempo se non viene adeguatamente investito per preservarne il valore reale.

Fallimento della banca

Sebbene sia un rischio meno tangibile, il fallimento della banca è un fattore da tenere in considerazione quando si conservano ingenti somme di denaro sul conto corrente. Tale evento potrebbe avere conseguenze negative non solo per gli investitori e gli azionisti, ma anche per i correntisti stessi.

È doveroso sottolineare che esistono forme di tutela, come il sistema di protezione dei depositi, che garantisce una copertura fino a 100.000 euro per i correntisti. Tuttavia, importi superiori a questa cifra potrebbero andare persi in caso di fallimento bancario.

La temuta tassa patrimoniale

Un altro rischio, sebbene meno concreto, è rappresentato dalla temuta tassa patrimoniale. Si tratta di un’imposta che potrebbe essere applicata sul valore netto totale delle attività finanziarie e non finanziarie di individui o famiglie, concentrandosi sul capitale detenuto sia in Italia che all’estero.

Benché non sia una misura attualmente in vigore, la sua possibile reintroduzione potrebbe comportare il prelievo forzato di parte dei fondi presenti sul conto corrente.

Quali sono le migliori alternative al conto corrente

Considerando i rischi che abbiamo brevemente analizzato, è consigliabile valutare opportunità di investimento alternative. In primo luogo, non è una cattiva idea rivolgersi ad un consulente finanziario qualificato, che può aiutare a comprendere le opzioni di investimento adatte alle proprie esigenze e al proprio profilo di rischio.

In secondo luogo, si possono esplorare diversi strumenti di investimento, come il risparmio gestito, che offrono potenziali rendimenti e rischi diversi. È importante valutare attentamente le opzioni disponibili, tenendo conto delle proprie preferenze e obiettivi finanziari.

