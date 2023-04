NFT di Trump, il successo del token si estende alla versione ‘criminale’

L’ex presidente degli Stati Uniti Donald Trump, sotto accusa per 34 reati penali, ha visto crescere la popolarità delle sue carte collezionabili NFT (token non fungibili), ma in questi giorni a crescere di valore sono state anche alcune imitazioni non autorizzate che lo ritraggono dietro le sbarre di una prigione.

Mentre la collezione ufficiale, Trump Digital Trading Cards, composta da 45.000 NFT, ha visto un aumento delle vendite martedì scorso, quella non autorizzata, intitolata Trump Criminal Digital Cards, ha guadagnato terreno negli ultimi giorni.

Cresce l’interesse per gli NFT di Donald Trump, ufficiali e non autorizzati

L’indagine per i reati di cui Trump è accusato riguarda i pagamenti segreti effettuati nel 2016 alla star del porno Stormy Daniels, e proprio in concomitanza con l’annuncio dell’imminente incriminazione è stata lanciata la collezione ‘criminale’ NFT.

La collezione di NFT di Trump Criminal Digital Cards si compone di 945 pezzi unici, ognuno dei quali ritrae l’ex presidente in differenti ambienti carcerari e con indosso diversi tipi di uniforme. In alcune di queste rappresentazioni, Trump indossa una palla di ferro legata alla caviglia.

Nonostante la collezione non autorizzata presenti un prezzo di partenza nettamente inferiore rispetto alla versione ufficiale (0,017 ETH o circa 31 dollari), ha visto crescere in modo esponenziale il suo volume di scambi nell’ultimo giorno, passando da 0,03 ETH a 1,13 ETH (ovvero un aumento del 3.600%). Inoltre, alcuni acquirenti sono stati contrassegnati come “acquisti intelligenti” sulla piattaforma di analisi Nansen.

Il prezzo di Trump Digital Trading Cards, invece, è nettamente superiore, con un volume di scambi che ha raggiunto i 35 ETH (ovvero circa 64.000 dollari) nell’ultimo giorno, e un prezzo minimo di 937 dollari. La capitalizzazione di mercato della collezione ufficiale, secondo NFT Price Floor, si aggira intorno ai 42 milioni di dollari.

Nonostante la turbolenza che ha caratterizzato il debutto della collezione di NFT di Trump, quando gli utenti potevano acquistare ciascuna carta per 99 dollari, la versione ufficiale ha visto un significativo aumento di valore nelle ultime settimane, con un prezzo medio di oltre 1.000 dollari per ogni NFT sul mercato secondario.

Non possiamo che prendere atto del fatto che l’imminente imputazione di Trump ha incrementato l’interesse da parte del pubblico nei confronti delle sue collezioni NFT, sia ufficiali che non autorizzate, lasciando aperta la questione sul futuro valore di queste particolari forme di collezionismo digitale.

