NFT gratuiti di Slurpee offerti da 7-Eleven

7-Eleven, la catena globale di negozi di convenienza, ha annunciato il lancio di NFT gratuiti di Slurpee sulla rete Polygon in occasione del “Slurpee Day” (11 luglio, o 7/11). Questa iniziativa rappresenta l’ultima incursione nel mondo del Web3 da parte del brand di snack food.

L’iniziativa “Find Your Slurpee Vibe”

“Siamo sempre alla ricerca di nuovi modi creativi per festeggiare con i nostri clienti nel nostro giorno preferito dell’anno”, ha dichiarato Marissa Jarratt, vicepresidente esecutivo di 7-Eleven e responsabile marketing e sostenibilità, in un comunicato stampa.

La catena di negozi di convenienza desidera offrire ai propri clienti una dolce attività digitale attraverso un gioco collezionabile zuccherato chiamato “Find Your Slurpee Vibe”.

Creazione del proprio Slurpee dei sogni

Il gioco collezionabile è disponibile solo tramite dispositivi mobili e offre agli utenti la possibilità di creare il proprio Slurpee dei sogni.

La tazza virtuale di Slurpee di 7-Eleven presenta quattro gusti deliziosi: ciliegia, lampone blu, pina colada e agrumi estivi. I collezionisti possono scegliere uno o tutti i gusti, senza un ordine specifico, per creare la loro combinazione preferita.

Una volta che la tazza è stata riempita fino all’orlo, i collezionisti possono procedere alla fase successiva e reclamare il loro “Slurpee Vibe Digital Collectible”. A questo punto, verrà richiesto di fornire il proprio nome, indirizzo email e numero di telefono. Sarà inviato un codice di sei cifre via email per reclamare l’NFT di Slurpee.

Un nuovo portafoglio sulla blockchain di Polygon

Oltre al collezionabile digitale, verrà creato un nuovo portafoglio sulla blockchain di Polygon per contenere il token di Slurpee. Questo permetterà ai collezionisti di gestire facilmente la propria collezione e di avere una prova di proprietà autentica e sicura.

È importante notare che i collezionabili ‘Find Your Slurpee Vibe’ di 7-Eleven sono concessi in licenza ai collezionisti e non possono essere archiviati, trasferiti, venduti o trasferiti a terzi.

Queste limitazioni sono stabilite nei termini di servizio dell’app e differiscono da molti altri NFT tradizionali, dove il possessore ha pieni diritti di proprietà sul collezionabile.

Gli NFT nel mondo del marketing

L’uso degli NFT nel campo del marketing sta diventando sempre più diffuso. Oltre a 7-Eleven, altri brand noti come Taco Bell, Burger King, Chick-Fil-A, Toyota e Pfizer hanno sperimentato l’utilizzo di questa tecnologia per coinvolgere i propri clienti e creare un legame unico con la propria community.

L’obiettivo è offrire esperienze digitali coinvolgenti e collezionabili unici che possano stimolare l’interesse e la fedeltà dei consumatori.

