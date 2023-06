Nuove collezioni NFT: Azuki annuncia la collezione Elementals all’evento di Las Vegas

Nell’ultimo anno, Azuki ha guadagnato grande notorietà nel mondo degli NFT grazie all’enorme hype e alla profonda storia che lo accompagna. Questa collezione di alto livello è considerata un vero e proprio gioiello del settore, anche se a volte i possessori hanno avvertito una certa lentezza nello sviluppo del progetto. Tuttavia, un nuovo ed emozionante capitolo di Azuki è ufficialmente iniziato.

Azuki Elementals è la nuova pregiata collezione NFT

L’ecosistema di Azuki ha vissuto numerose espansioni uniche nel corso del tempo, ma questa ultima iniziativa potrebbe essere la più grande fino ad oggi. Durante l’atteso evento “Segui il Coniglio” (Follow the Rabbit), tenutosi la sera del 23 giugno presso l’Hakkasan di Las Vegas, Zagabond, co-fondatore di Azuki, ha annunciato con il suo stile caratteristico la nuova collezione Azuki Elementals.

La serata “Segui il Coniglio” è stata un’occasione di festa e spettacolo, e ci si aspettava qualcosa di grande. E fortunatamente, gli ospiti non hanno dovuto attendere a lungo per conoscere i dettagli. Zagabond, su uno sfondo rosso, ha dichiarato: “Controllate i vostri portafogli maledetti!”, in un video che ricordava l’annuncio dei Beanz, scatenando l’entusiasmo dei partecipanti, che si sono affrettati a controllare.

La collezione Elementals di Azuki si sviluppa su quattro diverse categorie (Fulmine, Terra, Acqua e Fuoco) e varie rarità. Si tratta di una collezione complementare al cast originale di 10.000 Azuki NFT. La nuova collezione comprende complessivamente 20.000 token ed è gia disponibile per l’acquisto da ieri, 27 giugno.

Ma non è tutto, durante l’evento “Segui il Coniglio” tutti i possessori di Azuki hanno ottenuto l’accesso anticipato al lancio imminente, ricevendo un airdrop di un Elementale ancora nascosto e bloccato, che può essere aperto solo dopo l’avvio della vendita degli Elementals del 27 giugno. Inoltre, tutti i possessori di Azuki e Beanz hanno ricevuto un airdrop di un Token legato all’anima chiamato “Elemental Chip”, a memoria di questo evento speciale.

Come funziona l’asta pubblica per l’acquisto di NFT della collezione Azuki Elementals

L’asta pubblica segue un modello di asta olandese con base di prezzo di 2 ETH. Questo prezzo diminuisce gradualmente di 0,1 ETH ogni cinque minuti, fino a quando tutti i 10.000 Elementals saranno completamente venduti nell’asta pubblica.

Per partecipare al pre-sale, i possessori dei token Azuki e Beanz dovranno effettuare un deposito obbligatorio di 2 ETH. Al termine dell’asta pubblica, verrà rimborsato il saldo tra il deposito iniziale e il prezzo finale dell’asta olandese. I token rimarranno non trasferibili fino alla conclusione della vendita.

Durante il pre-sale e la vendita pubblica, i quattro diversi livelli di Elementals saranno distribuiti casualmente. I possessori dei livelli più alti avranno una maggiore probabilità di ottenere caratteristiche rare, ma ogni livello avrà il potenziale per scoprire un Elementale particolarmente prezioso. Gli Elementals saranno rivelati immediatamente dopo la vendita.

Dato l’elevato profilo di questo lancio, coloro che desiderano partecipare vorranno prendere precauzioni per garantire la sicurezza dei propri asset. Azuki ha ribadito l’importanza di una solida sicurezza del portafoglio e dell’account, invitando i propri follower su Twitter a fare attenzione a possibili truffatori e a verificare sempre le informazioni prima di agire.

Strong roots weather all storms.🌳 pic.twitter.com/oNTUVj8ujy — Azuki (@Azuki) June 26, 2023

“Prima del lancio, è fondamentale rimanere vigili in un periodo in cui i link di phishing e le truffe che si fingono Azuki saranno sempre più frequenti”, ha scritto Azuki in un tweet. “La vostra sicurezza è la nostra massima priorità. Di seguito vi forniamo alcuni consigli per rimanere al sicuro”.

Azuki, lanciato nel gennaio 2022, è stato elogiato per la sua capacità di sopravvivere anche durante un periodo di calo del mercato e per essersi imposto come uno dei progetti PFP di maggior successo nel settore degli NFT.

La messa in circolazione degli Elementals sarà sicuramente un momento cruciale per l’ecosistema di Azuki, con ripercussioni che si faranno sentire in tutto il mondo degli NFT. Al momento della pubblicazione, il prezzo minimo dei token Azuki si attesta poco sopra i 15 ETH ($28.500).

