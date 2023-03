Polygon si allea con Wakweli per contrastare le frodi con NFT usando il protocollo Web3

La piattaforma di scalabilità layer-2 Polygon ha stretto una partnership ufficiale con Wakweli, un protocollo di infrastruttura Web3 che emette certificati di autenticità per i token non fungibili (NFT) per certificare l’originalità.

La collaborazione tra Polygon e Wakweli rende possibile l’autenticazione di tutti gli asset digitali su Polygon. Ogni titolare di progetto NFT sulla catena di Polygon può richiedere i certificati di autenticità per ogni asset, con l’obiettivo di migliorare la sicurezza dell’ecosistema digitale.

Utilizzando il token utility WAKU di Wakweli, gli utenti possono richiedere un certificato di autenticità. La quantità di WAKU necessaria per richiedere un certificato dipende dal livello di fiducia richiesto per ogni caso. Wakweli ha reso noto che il testnet sarà disponibile ad aprile e potrà essere utilizzato con il testnet di Mumbai di Polygon.

La fase di test con il mainnet di Polygon inizierà nel secondo trimestre del 2023, mentre la compatibilità generale con il mainnet è prevista per il terzo trimestre dello stesso anno.

Partnership Polygon – Wakwell per combattere le frodi NFT

La partnership tra Polygon e Wakweli offre una soluzione per combattere le frodi con NFT, fornendo un mezzo per rilevare i NFT contraffatti e creando una maggiore fiducia nell’ecosistema digitale.

Secondo Antoine Sarraute, co-fondatore di Wakweli, la piattaforma e l’interfaccia di programmazione delle applicazioni (API) offriranno agli sviluppatori l’accesso a scenari d’uso avanzati, come la generazione automatica di richieste di certificazione durante la creazione o l’accesso a informazioni più dettagliate sulla certificazione.

La Polygon Foundation ha inoltre collaborato con il conglomerato multinazionale sudcoreano Lotte Group per presentare i suoi progetti NFT. Grazie alle collaborazioni con marchi di grande successo come Starbucks e Adidas, Polygon ha guadagnato una notevole visibilità, aumentando l’adozione della rete tra gli utenti di criptovaluta.

In conclusione, la partnership tra Polygon e Wakweli offre un’opportunità di migliorare la sicurezza dell’ecosistema digitale, combattendo le frodi con NFT e creando maggiore fiducia tra gli utenti. Con l’integrazione del certificato di autenticità per NFT su Polygon, gli utenti saranno in grado di verificare l’originalità degli asset digitali, garantendo un’esperienza di acquisto sicura e protetta.

