Pudgy Penguins NFT: dal caos al rilancio con $9 milioni di finanziamento Seed

Pudgy Penguins, un progetto di Ethereum NFT che ha sperimentato un’incredibile crescita durante la frenesia del bull market del 2021, per poi precipitare nel caos, è stato acquistato da un imprenditore seriale circa un anno fa, ottenendo così una seconda chance, proprio nel momento in cui il mercato collassava. Così, i buffi volatili animati sono riusciti a resistere e ora il team ha raccolto fondi per alimentare le proprie ambizioni.

In questi giorni, Pudgy Penguins ha annunciato di aver raccolto $9 milioni di finanziamento seed in un round guidato dalla società di investimento early-stage 1kx, con la partecipazione di Big Brain Holdings, Kronos Research, Old Fashion Research, CRIT Ventures e i fondatori di LayerZero Labs, come riportato in un comunicato stampa.

Pudgy Penguins NFT, un progetto nato nel 2021

Il progetto è stato lanciato nel luglio 2021, proprio quando il mercato NFT iniziava a registrare miliardi di dollari di volume di scambi ogni mese, e l’ascesa dei Pudgy Penguins è stata sostenuta in parte da una storia virale apparsa sul New York Times.

Tuttavia, l’entusiasmo iniziale non è durato a lungo e all’inizio del 2022 la comunità era in disordine a causa di controversie legate alle azioni passate di un co-fondatore nel campo di Web3 e ai piani di alcuni detentori di NFT di separarsi “avvolgendo” i loro Penguins in un altro token. I prezzi dei Pudgy Penguins sono quindi crollati bruscamente durante questa fase confusa.

Luca Netz, un imprenditore seriale, ha acquistato l’intera proprietà intellettuale del progetto dagli stessi fondatori nell’aprile 2022 per 2,5 milioni di dollari e ha dichiarato a Decrypt, noto portale dedicato al mondo delle criptovalute, che i Pudgy Penguins non avevano i milioni di dollari di fondi che altri progetti e startup NFT avevano accumulato durante il periodo di crescita del bull market.

“Quando l’abbiamo acquistato, non avevamo soldi in banca”, ha detto. “E lo sapevamo”. Netz ha affermato che i Pudgy Penguins “avevano bisogno di un vero operatore” per guidare la nave.

Tuttavia, poco dopo, il volume complessivo delle vendite di NFT è crollato a seguito del collasso del mercato crypto, generando meno royalty per i creatori dalle vendite sul mercato secondario e riducendo l’entusiasmo generale nell’ambito. Il suo team è stato “molto attivo” per far crescere il progetto in queste condizioni difficili.

Nonostante il periodo difficile, il team di Pudgy Penguins ha perseverato e ora ha raccolto fondi per $9 milioni in un round guidato dalla società di investimenti early-stage 1kx, con la partecipazione di Big Brain Holdings, Kronos Research, Old Fashion Research, CRIT Ventures e i fondatori di LayerZero Labs.

Netz ha dichiarato che Pudgy Penguins aveva bisogno di una persona in grado di guidare il progetto in modo efficace e che il suo team ha dovuto lavorare duramente per far crescere il progetto in un periodo in cui il volume di vendite NFT stava diminuendo.

Tuttavia, nonostante il crollo del mercato, Pudgy Penguins è riuscito a superare la tendenza negativa e a crescere costantemente fino a raggiungere un valore di $8,170 (4.44 ETH) nel 2022. Il progetto ha anche lanciato progetti di giocattoli fisici e altri prodotti merchandising, e ha costruito un consiglio consultivo con leader di Meta e Hasbro.

Pudgy Penguins pronte a conquistare il mondo

Il progetto ha recentemente annunciato di aver stretto un accordo con la grande agenzia di talenti di Hollywood WME per sviluppare progetti nel mondo dei media e non solo. Con un totale di 250 milioni di dollari di trading volume, Pudgy Penguins si sta consolidando sia come un progetto capace di raggiungere un pubblico mainstream sia come un progetto amato dagli appassionati di NFT. Netz ha spiegato che capisce cosa gli utenti vogliono dal progetto, avendo comprato il suo primo NFT proprio con un Pudgy Penguin.

Pudgy Penguins ha ottenuto oltre 3 miliardi di visualizzazioni sui suoi GIF ufficiali e decine di milioni di visualizzazioni su Instagram. Con la raccolta di fondi e l’accordo con WME, il progetto sembra ben posizionato per raggiungere un pubblico ancora più ampio e avere un grande impatto.

“Guardo al Pudgy Penguin come a un influencer“, ha detto Netz, sottolineando l’abilità del personaggio di raggiungere i suoi obiettivi in modo trasversale.

Puoi comprare NFT nei migliori exchange autorizzati ad operare nel mercato italiano delle criptovalute. Uno di questi è Binance, che ti permette anche di registrare un conto demo per provare gli strumenti di trading gratis e senza rischiare i tuoi soldi.

Clicca qui per visitare la piattaforma ufficiale di Binance, dove potrai aprire un account gratuitamente e senza alcun costo fisso.

Seguici su Telegram Rimani aggiornato con guide e iniziative esclusive per gli iscritti!