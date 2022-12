3 consigli che dovresti seguire per investire con profitto nei prossimi mesi

Il momento non è certo il più propizio per chi si sta avvicinando al mondo degli investimenti finanziari. Tuttavia, come ogni esperto ben sa, non è certo questo un buon motivo per tenersi alla larga dai listini.

Per favorire un investimento più consapevole da parte dei nostri lettori, nelle prossime righe abbiamo riassunto alcune cose che dovresti assolutamente sapere su come investire bene e con profitto, anche in un contesto così turbolento come quello di oggi.

Usa la liquidità per orientarti tra i rischi

Secondo gli esperti, in questo momento è fondamentale riconsiderare l’allocazione della liquidità. Il motivo è semplice: mentre il mercato sta per toccare il fondo, avere un cuscinetto di liquidità da parte può darti una migliore serenità riguardo alle tue prospettive finanziarie personali.

Se investi tutti i tuoi soldi nel mercato finanziari, potresti infatti trovarti in un momento così buio che potrebbe indurti a ritirati del tutto da esso. Se invece si dispone di 100.000 euro di patrimonio e se ne destinano 20.000 euro alla liquidità, allora gli altri 80.000 euro potranno essere investiti in modo più coerente ed efficace perché saprai che in ogni momento le esigenze a breve termine saranno soddisfatte.

Sebbene esistano alcune linee guida per la quantità di contanti da mettere da parte, è utile personalizzare questo aspetto elaborando una propria stima. Per farlo inizia con il dare un’occhiata alle tue spese negli ultimi due anni, con trasparenza e onestà. L’ideale sarebbe includere le uscite pre-Covid per avere un’idea realistica di dove sono finiti i tuoi soldi nel frattempo. Quindi, chiediti se hai davvero tutti i risparmi necessari – o l’accesso a una linea di credito – per superare un’emergenza prolungata.

A questo punto, individua quante spese erano essenziali e quante discrezionali e dove potresti trovare spazio per aumentare le tue riserve di denaro.

Esamina le decisioni emotive con un interlocutore imparziale

Gli esperti sono soliti avvertire che quando le emozioni si fanno sentire, si è più inclini a fare scelte finanziarie costose, come ad esempio vendere gli investimenti in preda al panico.

Se dunque ti stai preparando a prendere una decisione finanziaria importante o a cambiare la tua strategia di investimento, prova prima a parlarne con qualcuno che sia imparziale. Se poi ti sentissi imbarazzato o a disagio nel farlo, domandati cosa c’è nella decisione che esiti a condividere. Potrebbe essere un segno che non è una buona idea!

Anche coinvolgere altri membri della famiglia per discutere di come far funzionare meglio il proprio patrimonio è una buona idea, considerato che molte persone forniscono o dipendono dal denaro di altri membri della famiglia e discutere apertamente di queste responsabilità può aiutare ad appianare le aspettative.

Ti ricordiamo in tal proposito che alcuni broker come eToro (qui il sito ufficiale) propongono una social community con cui poter dialogare anche di questi temi, con esperti e altri utenti della sua piattaforma. Un ottimo modo per migliorare ancor di più la consapevolezza di quel che fai!

Guarda al lungo termine

Così come fare la spesa quando si è affamati può portare a decisioni poco salutari, lo stesso vale per le scelte finanziarie fatte di getto. Insomma, è importante fare un piano che si possa rispettare.

Se stai pensando di versare un acconto per una casa, concentrati su come prepararti a raggiungere l’obiettivo e su quali passi devi compiere per raggiungerlo. Per quanto riguarda gli investimenti, è utile ricordare il motivo per cui si sta accantonando il denaro, che sia per l’istruzione di un figlio o per la propria pensione.

Guardare al lungo termine significa evitare di farsi trascinare dalle tensioni di breve periodo. Seguire continuamente il flusso di notizie e di analisi se non si vanta una solida preparazione può significare lasciarsi trasportare troppo dell’emotività. Ad esempio se oggi un titolo dovesse crollare, sarebbe scontato trovare un approccio sensionalistico da parte dei media. E invece è fondamentale restare sul pezzo perchè magari quel crollo è arrivato dopo un lungo periodo di rialzi. Al tempo stesso capita tante volte di infiammarsi per un rally…ma anche in questo caso è fondamentale capire cosa è avvenuto nel lungo termine.

Il 2022 è stato l’anno del grande calo del mercato azionario. Molti investitori si erano oramai abituati alle crescite senza confini degli anni passati e quindi, dopo aver preso atto delle prestazioni grigie messe a segno in alcune settimane/massimo mesi, hanno deciso di vendere. Una scelta affrettata e dettata dall’emotività che potrebbe tradursi nella perdita di importanti occasioni di rialzo.

Insomma se oggi il tuo obiettivo è quello di investire con profitto, è ben avere come orizzonte temporale il lungo termine.

