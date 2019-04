Risparmio gestito, AcomeA SGR sperimenta la tecnologia blockchain

La sgr AcomeA sperimenta la tecnologia blockchain per la distribuzione dei fondi di investimento.

CONDIVIDI

La tecnologia blockchain, finora utilizzata soprattutto come supporto per i progetti legati alle criptovalute, è entrata ufficialmente anche nel mondo del risparmio gestito.

Conosci il SOCIAL TRADING ? Scopri chi sono i migliori trader italiani e del mondo su eToro e inzia a copiarli ! Disponibile conto demo gratuito con 100.000€ virtuali. Prova ora >>

A far entrare nel comparto la “catena a blocchi” è infatti la AcomeA SGR, una società di gestione del risparmio che afferma di aver condotto con successo il primo test per poter distribuire i fondi comuni di investimento tramite blockchain, mediante piattaforma Gimme5.

Stando a quanto afferma la società per voce del suo vice presidente, Giordano Martinelli, il nuovo sistema con blockchain dovrebbe poter garantire un risparmio di tempo rispetto a procedure che di norma prevedono 5/6 giorni per l’effettuazione delle transazioni.

Ma non solo. Come rammenta Martinelli, l’importanza di tale sperimentazione non sta solamente negli aspetti tecnici, visto e considerato che la collaborazione con i partner di progetto, Fundsquare e Fabrik, può ben dimostrare il valore della cooperazione nel settore fintech. Giulio Rattone, Head of Platform Product Dev di Fabrick, ha poi aggiunto come il test concluso sia un concreto esempio del grande valore che può generare l’unione tra la conoscenza dei processi e le dinamiche del mondo finanziario, e ancora le competenze sulle tecnologie più all’avanguardia e la visione su nuovi modelli di business e di gestione.

Ha fatto poi eco Paolo Brignardello, Head of Product Management di Fundsquare, secondo cui tale progetto è stato in grado di dimostrare l’efficienza e l’economicità di un ecosistema di nuova generale per poter trattare gli ordini sui fondi comuni di investimento, dove i vari attori che sono coinvolti nel processo di distribuzione delle quote possono pienamente cooperare in un’ottica di miglioramento dell’esperienza digitale front-to-back ai clienti finali. “Siamo particolarmente lieti di riscuotere l’interesse di attori come AcomeA SGR, che si posiziona all’avanguardia nell’innovazione orientata alla digitalizzazione dei servizi. Condividiamo l’obiettivo generale di rendere più economico e semplice l’accesso ai fondi d’investimento” – ha poi concluso il responsabile.