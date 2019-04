Nordea AM celebra l’Earth Day superando il miliardo di EUR di gestito

Nordea AM annuncia il superamento di 1 miliardo di EUR di gestito sul suo fondo ambientale.

Lo scorso 22 aprile 2019 in tutto il mondo si è celebrata la Giornata Internazionale della Terra, l’Earth Day. Per Nordea, tuttavia, non è stato solamente il momento di focalizzare un’attenzione mai sufficiente nei confronti della lotta al cambiamento climatico, quanto anche per fare il punto sullo sviluppo del proprio fondo Nordea 1 – Global Climate and Environment, che ha superato il miliardo di euro di masse gestite.

Ma che cos’è questo fondo? Quali sono le sue caratteristiche? In che modo potrebbe arricchire e diversificare il nostro portafoglio?

Come dichiara la stessa società di gestione, il fondo Nordea 1 – Global Climate and Environment è principalmente una soluzione di investimento azionaria, con tematiche di sostenibilità ambientale, che punta a beneficiare di un trend globale e di lungo periodo per generare rendimenti di rilievo per l’investitore.

Il suo focus è dunque quello degli investimenti in soluzioni improntate al cambiamento climatico e alla protezione dell’ambiente: ne consegue che il fondo investe principalmente in quelle aziende che hanno tra i propri obiettivi principali quelli di fornire concrete proposte per poter gestire al meglio le evoluzioni ambientali, evitandone il peggioramento e il deterioramento.

Chiarito ciò, non stupisce – dunque – come il fondo investa soprattutto nelle aree della protezione ambientale, delle energie rinnovabili e dell’efficientamento di risorse, attingendo a quote di società “solide”, son sostenibili iniziative d’impresa, in grado di condividere con ambiente e clienti dei benefici maggiori.

A gestire il fondo è Henning Padberg, insieme a Thomas Sørensen. Il team – afferma la stessa Nordea – applica un approccio bottom-up e “high-conviction”, conservando nel portafoglio gestito delle quote di società che a volte non sono incluse nei tradizionali benchmarks azionari globali.

Al team di gestione, dunque, il non semplice compito di bilanciare la necessità di fronteggiare sotto il profilo finanziario il cambiamento climatico, senza tuttavia rinunciare alla necessità di conseguire ottimi rendimenti…