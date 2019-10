Schroders lancia campagna di educazione finanziaria

Schroders diffonde 10 video pillole per sensibilizzare sugli investimenti sostenibili.

Schroders, in occasione del mese dell’educazione finanziaria, sta lanciando una campagna di comunicazione dedicata al nostro mercato, incentrata sui temi della sensibilità e dedicata agli investitori finali. Con il claim “Investire fa bene. A te e agli altri”, Schroders vuole diffondere nella community degli investitori italiani 10 pillole video animale, dedicate agli investimenti sostenibili, al fine di richiamare l’attenzione degli stessi a riflettere sui vantaggi che gli investimenti responsabili possono avere per il proprio portafoglio e, in senso ampio, per la collettività.

L’iniziativa di Schroders, ricorda la stessa società, ha come obiettivo quello di realizzare un altro passo nell’impegno costante a promuovere l’educazione finanziaria, in un percorso tracciato da tempo all’interno del gruppo.

Particolarmente soddisfatto dell’iniziativa Luca Tenani, Country Head Italy, Schroders, che ha commentato affermando come “con questa campagna di comunicazione vogliamo sensibilizzare il pubblico sull’importanza di investire, liberandosi dalla trappola della liquidità che in Italia immobilizza buona parte della ricchezza finanziaria, e di farlo bene. Grazie agli investimenti ESG, è possibile contribuire a un mondo più sostenibile non solo tramite scelte di vita quotidiana, ma anche mettendo a frutto i propri piccoli o grandi risparmi”.

Ricordiamo che la campagna di comunicazione della società verrà trasmessa tra il mese di ottobre e il mese di novembre su diversi canali di comunicazione digitali, e tra le principali testate di informazione generalista. In ogni caso, tutti i video sono liberamente consultabili sul sito internet investirefabene.it, dedicato all’iniziativa di education di Schroders.