Previsioni investimenti 2022: HSBC ci dice come prepararci al nuovo anno

Gli esperti di HSBC tracciano la rotta per investire in azioni e obbligazioni nei prossimi mesi.

Secondo quanto afferma HSBC, gli investitori dovrebbero prepararsi a un periodo di ripresa nel 2022 dopo un anno di forti guadagni, sebbene i rischi macroeconomici siano destinati a crescere. Nelle sue prospettive di investimento per il 2022, la banca ha precisato che gli investitori hanno goduto di rendimenti eccezionali negli ultimi 18 mesi, ma che come tali rendimenti siano stati in gran parte "presi in prestito dal futuro".

Il capo stratega globale di HSBC Asset Management, Joseph Little, ha notato che i rendimenti obbligazionari, gli spread e i premi di rischio s stanno tutti comprimendo. Come tale, molti rendimenti delle asset class sono più bassi di quanto fossero all'inizio dell'anno.

"Una prospettiva macro complessa è esacerbata da valutazioni più elevate e margini di sicurezza più bassi nei mercati. Dovremmo aspettarci un aumento della volatilità cross-asset", ha detto Little.

HSBC si aspetta dunque una crescita degli utili a una sola cifra mentre l'espansione economica rallenta a causa degli squilibri della domanda e dell'offerta e di una graduale normalizzazione della politica monetaria. La crescita del PIL dovrebbe rallentare in un range del 4-5% in tutto il mondo, con il Regno Unito e la Cina verso la parte superiore di questo range e gli Stati Uniti e l'Europa più vicini alla parte inferiore.

Quali sono i principali rischi

Passando ai pericoli, i due rischi chiave sul lato della domanda sono una recrudescenza della pandemia da Covid-19 o un "atterraggio duro" in Cina, dove credito e stretta normativa continuano a limitare l'attività economica, ha detto Little.

"Ci aspettiamo che venga introdotta una serie di misure di allentamento mirate, ma la strategia di prosperità comune significa che gli investitori devono accettare che la crescita sottostante in Cina sia nell’area del 5% per ora", ha aggiunto.

Sul lato dell'offerta, i rischi principali sono che le catene di approvvigionamento impieghino più tempo a ricostruirsi di quanto previsto, e che gli effetti delle distorsioni nei mercati del lavoro globali persistano.

Ad ogni modo, nonostante questa incertezza economica e di mercato, HSBC ha suggerito che l'ampio mix di crescita/inflazione rimanga favorevole all'indomani dell'"economia a velocità di curvatura" del 2021.

"Pensiamo che il regime di base assomigli piuttosto agli anni '90, con una ripresa in corso, innovazione tecnologica, aumento della spesa di capitale e sperimentazione politica", ha detto Little. "Se questo si realizza, allora nel quarto trimestre del 2022 l'inflazione sarà al 2-2,5%. Per il 2023-25 ci aspettiamo un range di inflazione del 2-3%".

La strategia del bilanciere

HSBC vede ancora una forte opportunità per le azioni globali, dal momento che le azioni generalmente performano meglio delle obbligazioni quando i mercati del lavoro stanno migliorando, come avviene attualmente mentre le economie si riprendono dai loro minimi occupazionali dell'era pandemica.

"Per ora, le condizioni finanziarie sembrano ancora facili, il premio azionario è ragionevole, la crescita dei profitti continua, e questo dovrebbe essere sufficiente affinché le azioni superino le obbligazioni", ha detto Little.

L’esperto ha poi aggiunto che un aumento dei rendimenti obbligazionari dovrebbe favorire le azioni a fine ciclo e di valore - quelle che si pensa siano scambiate a sconto rispetto ai loro fondamentali - molte delle quali si trovano in Europa e in Asia.

Tuttavia, dato un complesso cocktail macroeconomico di sfide, HSBC sta optando per un cauto approccio "a bilanciere". Una strategia a bilanciere – ricordiamo - tende a prevedere un sovrappeso su due gruppi distinti di titoli per proteggersi dall'incertezza.

Per HSBC, questo include titoli difensivi - che forniscono dividendi e guadagni costanti indipendentemente dalla più ampia traiettoria del mercato - come le società di qualità e quelle legate alla transizione ESG e all'economia digitale, insieme ai titoli ciclici.

Reddito fisso e alternative

HSBC ha anche affermato di apprezzare l'aspetto del reddito fisso dei mercati emergenti e delle obbligazioni denominate in renminbi cinese rispetto alle obbligazioni globali, sia per il "carry superiore che per la diversificazione del portafoglio".

"Nonostante i rischi attuali, il profilo di rendimento futuro dei crediti asiatici sembra molto attraente rispetto agli Stati Uniti e all'Europa", ha aggiunto Little.

Per quanto attiene le alternative, HSBC Asset Management si concentrerà su strategie per sostenere una copertura efficace in termini di costi contro l'inflazione, coinvolgendo settori sostenuti da asset "reali" come il real estate globale e asiatico e le infrastrutture.

