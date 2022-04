Yellen preoccupata delle conseguenze economiche della guerra ucraina

Janet Yellen si dichiara molto preoccupata delle conseguenze economiche che l'invasione russa in Ucraina potrebbe avere sull'economia globale.

Il segretario al Tesoro USA Janet Yellen ritiene che l'attacco della Russia all'Ucraina potrebbe causare un grosso colpo all'economia globale.

"Le azioni della Russia, comprese le atrocità commesse contro gli ucraini innocenti a Bucha, sono riprovevoli, rappresentano un affronto inaccettabile all'ordine globale basato sulle regole, e avranno enormi ripercussioni economiche per il mondo", ha detto la Yellen a una commissione della Camera dei Rappresentanti in un'audizione sul sistema finanziario mondiale.

Insieme a questa prospettiva cupa, la Yellen ha detto che le organizzazioni globali come il Fondo Monetario Internazionale e la Banca Mondiale stanno lavorando insieme per fornire aiuti all'Ucraina e sanzionare la Russia.

Il segretario ha poi aggiunto che la Casa Bianca crede che la Russia dovrebbe essere tagliata fuori dal sistema finanziario globale come punizione per la sua "brutale e non provocata invasione dell'Ucraina (…) Non può essere business as usual per la Russia in nessuna delle istituzioni finanziarie", ha detto la Yellen.

Tuttavia, Yellen ha anche notato che le nazioni europee sono ancora dipendenti dal gas naturale proveniente dalla Russia, rendendo necessaria la concessione di licenze alle aziende con sede nel Paese. Insieme ai commenti sulla guerra, Yellen ha ribadito l'impegno della Casa Bianca nella battaglia contro la pandemia di Covid-19, sottolineando la disponibilità di vaccini e la prontezza nell'affrontare le epidemie.