Dove deve investire un giovane trader che tollera il rischio? Oro, Bitcoin e azioni Alibaba nel portafoglio

Se sei un giovane trader con un alto livello di tolleranza del rischio, sicuramente potresti trovare degli spunti molto interessanti nella recente intervista che è stata rilasciata da Mike Novogratz a Bloomberg Wealth. Al manager è stato espressamente chiesto quale sarebbe il suo portafoglio di investimento ideale nel caso in cui avesse un pò di anni in meno e presentasse un’alta tolleranza del rischio. La risposta che Novogratz ha dato alla sua interlocutrice, ha lasciato stupiti per un semplice motivo: contrariamente a quello che ci si poteva attendere il manager non ha fatto riferimento solo a uno, due asset (magari crypto…) ma ha stilato un lungo elenco di mercati su cui avrebbe investito se fosse un giovane trader.

Prima di elencare gli asset del portafoglio ad alta tolleranza del rischio citato da Novogratz, ricordiamo brevemente chi è costui (e dal curriculum si può capire perchè il giudizio espresso conta così tanto).

Chi è Mike Novogratz e perchè è famoso

Michael Novogratz è un imprenditore e finanziere americano. Nato il 26 novembre 1964, è principalmente noto per essere stato un ex manager di fondi di hedge fund e per essere uno dei sostenitori più noti delle criptovalute, in particolare del Bitcoin e delle tecnologie blockchain.

Novogratz ha iniziato la sua carriera finanziaria nel 1989 presso Goldman Sachs, dove ha lavorato per 11 anni e raggiunto la posizione di partner. Successivamente, è diventato il responsabile dei fondi di investimento macro presso Fortress Investment Group, una società di gestione degli investimenti, dove ha guadagnato una notevole ricchezza grazie alla sua abilità di trading e di investimento.

Dopo il successo con Fortress, Novogratz ha avuto un notevole coinvolgimento nel settore delle criptovalute. Nel 2017, ha fondato Galaxy Digital Holdings, una società di investimento focalizzata su criptovalute e blockchain. Galaxy Digital è stata una delle prime grandi aziende a investire in asset digitali e progetti basati su blockchain.

Mike Novogratz è diventato un personaggio influente nel mondo delle criptovalute, partecipando spesso a conferenze e interviste per condividere le sue opinioni e previsioni sul mercato delle criptovalute.

Quale è il portafoglio ad alta tolleranza del rischio proposto da Novogratz

Il portafoglio di investimento citato da Mike Novogratz e raccomandato solo a chi ha una buona tolleranza del rischio (oltre che essere anagraficamente giovane) è composto da azioni, materie e criptovalute. Ci sono quindi Alibaba, l’oro, l’argento, il Bitcoin e Ethereum. Come diversificazione non c’è male e l’impressione è che Novogratz intenda sfruttare il valore degli asset rifugio senza rinunciare al potenziale dei crypto-asset.

Nel corso dell’intervista il manager ha fatto riferimento ad un investimento di 100.000 dollari su questi asset. Inutile dire che non si tratta di una somma che tutti hanno a disposizione. Forse negli Stati Uniti sarà così ma in Italia un giovane è ben difficile che abbiamo 100k disponibili da investire in un portafoglio che è anche ad alto rischio.

Questo non toglie, però, che il suggerimento di Novogratz possa essere rielaborato riducendo il capitale a disposizione. Il fatto che i mercati citati dall’esperto siano così diversi tra di loro non è un problema. In realtà, ricorrendo a strumenti come ad esempio i CFD (Contratti per Differenza) che riproducono il sottostante senza che ci sia possesso fisico e a broker come eToro (qui la recensione aggiornata) che permettono di operare su tanti mercati da una sola piattaforma, il problema non si pone. Tra l’altro, come vedremo dopo, eToro mette anche a disposizione la comoda demo gratuita da 100mila euro per imparare ad operare senza correre il rischio di perdere soldi veri.

–REGISTRATI GRATIS SU ETORO PER AVERE LA TUA DEMO ESCLUSIVA>>

Tornando all’intervento di Novrogratz, l’esperto ha un pensiero anche per i giovani trader che non sono nella condizioni di sopportare un alto rischio. In questo caso, il lotto citato in precedenza dovrebbe avere un peso limitato al 30 per cento del portafoglio di investimento mentre l’altro 70 per cento dovrebbe essere investito in fondi indicizzati e in bond.

Insomma tutto cambia se si riduce la tolleranza al rischio (che è personale).

E’ però interessante notare che il focus di Novogratz resti sul Bitcoin.

Novrogratz resta ottimista sul Bitcoin

Il ritorno della fiducia di Novogratz sul Bitcoin (in grande stile) è dovuto alle novità sull’ETF Bitcoin Spot. Il fatto che il fondo BkackRock si sia fatto avanti chiedendo alla SEC il via libera ad uno strumento che replica il prezzo reale di BTC (e non i futures) è un grande segnale per l’esperto che non lesina ad affermare che si tratti del più grande evento Bitcoin del 2023.

Come può investire un trader giovane

Come abbiamo segnalato in precedenza, un trader giovane che vuole speculare su mercati così diversi tra loro, può operare con i CFD usando broker come eToro.

Questa piattaforma propone un’esperienza di trading completa dalle criptovalute alle azioni fino alla materie prime e forex. La piattaforma è potente e intuitiva. Per quello che riguarda le crypto, con il servizio di staking è possibile vedere crescere le criptovalute mentre le mantieni. Inoltre, con eToro, puoi sfruttare le funzionalità di social trading per collegarti con oltre 20 milioni di utenti globali e scoprire i migliori trader da seguire e replicare. Sul trading di azioni, poi, eToro offre la possibilità di comprare titoli azionari reali senza pagare commissioni (ma si applicano fees).

–CLICCA QUI PER CREARE UN ACCOUNT GRATUITO SU ETORO>>

Seguici su Telegram Rimani aggiornato con guide e iniziative esclusive per gli iscritti!