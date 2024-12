l popolo italiano è un popolo di risparmiatori, tuttavia sono ancora pochissimi coloro che decidono di investire grandi o piccoli capitali. Non si devono necessariamente effettuare dei grossi investimenti per potersi ritenere capitalisti, poiché anche quelli più contenuti possono rivelarsi essere la base per un futuro solido. Secondo quanto riportato dagli ultimi dati di Banca Italia, infatti, che risalgono circa ai primi mesi del 2023, circa 1.700 miliardi sono contenuti nei conti correnti. Fortunatamente non si può dire che si sia persa la cultura del risparmio, tanto che anche le nuove generazioni, quindi coloro che sono in una fascia d’età tra i 18 e i 34 anni, riconoscono l’importanza di avere il salvadanaio pieno. Nel momento in cui si decide di investire, tuttavia, lo si deve fare con cognizione di causa, seguendo attentamente una strategia e la propensione al rischio così da evitare di perdere soldi.



Per investire piccole somme il primo passo è risparmiare



Da sottolineare nuovamente c’è questo legame tra i piccoli investimenti è il risparmio. In particolar modo in questo periodo di evidente crisi economica, ogni piccola somma di denaro risparmiata oggi può diventare un mattoncino domani in grado di costruire una solida base finanziaria, magari gettando le basi per un passo importante come lo può essere l’acquisto di una casa, la crescita dei figli o anche semplicemente la tutela in vista della pensione. Ad oggi, considerando le tantissime spese, non è di certo facile risparmiare, motivo per il quale come tante altre cose è sempre più facile a dirsi che a farsi. Tuttavia, con una razionalizzazione delle spese il risparmio non è irraggiungibile. Per natura noi non siamo abituati a monitorare i flussi di entrata e di uscita dei nostri soldi, ma prestando particolare attenzione a questo fattore si avrebbe certamente un’idea più chiara del proprio budget. Basta pensare ad un’azienda: per quest’ultima sarebbe impossibile gestire correttamente il proprio denaro e i propri investimenti senza mettere tutto nero su bianco. La strategia giusta, quindi, è ragionare proprio come se anche noi fossimo un’impresa. Avere consapevolezza di tutto questo non solo offre la possibilità di comprendere dove poter tagliare qualcosa, ma anche come poter ottimizzare le uscite. In questa maniera, anche senza grandi capitali, lo spreco sarebbe ridotto e il guadagno assicurato.

Consultare le promozioni messi a disposizione dai siti scommesse



Sebbene non siano fonti di investimento durature, molti siti scommesse offrono promozioni vantaggiose per chi ha una piccola somma di denaro da investire. Basta effettuare una ricarica minima di 5 euro, infatti, per avere la possibilità di giocare e di accedere alle promozioni proposte dagli operatori. Per avere maggiori dettagli si può consultare un elenco dei migliori siti scommesse con deposito minimo 5 euro su sitiscommesse.com, uno dei migliori comparatori del mercato. Si tratta perciò dei cosiddetti bonus con deposito, che consistono per l’appunto in una maggiorazione solitamente del 20, del 50 o del 100% della somma di denaro che viene inizialmente depositata non appena terminata la primissima fase di registrazione alla piattaforma di gioco online.



Altre buone strategie per guadagnare senza grandi capitali: ecco il PAC



Una volta che si è definita una somma di denaro da destinare al risparmio, occorre valutare le strategie migliori per entrare ed intervenire in maniera oculata sul mercato. Giunti alla fine di questo 2024 abbiamo più o meno tutti avuto modo di vedere che le soluzioni in questo senso sono varie, ma i tempi sono incerti e quindi le valutazioni devono essere particolarmente attente ed intelligenti. Una buona strategia in un periodo come questo potrebbe essere sicuramente quella di organizzare un PAC, ovvero un Piano di accumulo del capitale, grazie al quale poter piano piano incrementare i propri investimenti mediante versamenti ricorrenti. Questo tipo di soluzione, in particolar modo per degli investitori alle prime armi che non hanno ancora grossi capitali da parte, è ottima poiché oltre a garantire una certa flessibilità consente di entrare in punta di piedi nei mercati, entrando quindi in confidenza con questi ultimi. Non a caso il PAC è considerata una buonissima strategia soprattutto per i giovani, il cui alleato migliore è il tempo. Anche attraverso l’investimento regolare di piccole somme, infatti, è possibile costruire nel corso del tempo un patrimonio decisamente importante, che può gettare le fondamenta per una futura sicurezza dal punto di vista finanziario.



