La ricetta per un manager di successo? Alzarsi presto (molto presto)

Anche se non è questo l’unico requisito per diventare un manager di successo, alzarsi presto la mattina aiuta. Certo, non è necessario fare come Tim Cook, CEO di Apple, che si alza alle 3:45 del mattino. Tuttavia, molti imprenditori e CEO di alto profilo e di grande successo hanno scoperto quanto possa essere utile alzarsi alle prime luci dell’alba – o anche prima – ottenendo un concreto vantaggio sui loro impegni.

Un nuovo sondaggio condotto da Inc rivela infatti come la maggior parte dei leader d’azienda di successo si alzi non più tardi delle 6 del mattino. Condotta su 1.086 CEO di aziende statunitensi presenti nella classifica Inc. 5000, lo studio rivela come il 64% si sveglia alle 6 del mattino, o anche prima e che quasi 9 su 10 degli amministratori delegati intervistati si alzano non più tardi delle 7 del mattino.

Nello specifico, ecco gli orari di sveglia più popolari del sondaggio:

6 del mattino (37% degli intervistati)

5 del mattino (27%)

7 del mattino (22%)

8 del mattino (5%)

4 del mattino o prima (5%)

Lo studio giunge a conclusioni che il caporedattore di Inc, Scott Omelianuk, definisce non essere sorprendenti, considerato che le mattine possono essere uno dei pochi periodi tranquilli nell’agenda giornaliera di un amministratore delegato.

Alcuni esperti sostengono inoltre che gli esseri umani tendono a essere più produttivi nelle prime ore del mattino, semplicemente perché in quei momenti ci sono meno distrazioni. Alcuni amministratori delegati e imprenditori amano inoltre utilizzare le mattine come ore di lavoro ininterrotto: per esempio, l’amministratore delegato di Tesla e SpaceX Elon Musk ha dichiarato che di solito esamina le “e-mail critiche” per mezz’ora appena sveglio, anche se è un’abitudine che ora sta cercando di sostituire.

Altri danno invece priorità al benessere. Cook divide le sue mattine tra la lettura dei commenti degli utenti sui prodotti Apple e l’allenamento in palestra, dichiarando che un allenamento in orario precoce tiene a bada lo stress.