Previsioni oro 2023, Swiss Asia Capital stima 4.000 dollari l’oncia

Il prezzo dell’oro potrebbe raggiungere i 4.000 dollari l’oncia nel 2023, a causa dei rialzi dei tassi d’interesse e dei timori di recessione che contribuiscono a infondere nuova volatilità nei mercati finanziari. Ad affermarlo è Juerg Kiener, amministratore delegato e chief investment officer di Swiss Asia Capital.

In particolare, il prezzo del metallo prezioso potrebbe rimanere in un range tra i 2.500 e i 4.000 dollari nel corso del prossimo anno, considerato dunque come molto probabile uno scenario in cui il mercato dell’oro subirà un’impennata, non di un 10% o di un 20%, ma di un movimento che raggiungerà davvero nuovi massimi.

Kiener ha spiegato che molte economie potrebbero subire “un po’ di recessione” nel primo trimestre, il che porterebbe molte banche centrali a rallentare il ritmo dei rialzi dei tassi di interesse e renderebbe l’oro immediatamente più interessante.

Inoltre, precisa l’esperto, l’oro è l’unico bene che tutte le banche centrali possiedono. Secondo il World Gold Council, le banche centrali hanno acquistato 400 tonnellate di oro nel terzo trimestre, quasi raddoppiando il precedente record di 241 tonnellate nello stesso periodo del 2018.

Kiener ha anche detto che gli investitori si rivolgeranno all’oro, visto che l’inflazione rimane alta in molte parti del mondo. “L’oro è un’ottima copertura contro l’inflazione, un’ottima risorsa durante la stagflazione e un’ottima aggiunta al portafoglio” – ha proseguito.

Naturalmente, non tutti sono concordi con questa visione. Nonostante la forte domanda di oro, Kenny Polcari, senior market strategist di Slatestone Wealth, afferma che è difficile che i prezzi possano più che raddoppiare il prossimo anno. “Non ho un obiettivo di prezzo di 4.000 dollari, anche se mi piacerebbe che ci arrivasse“, ha affermato l’analista, sostenendo che i prezzi dell’oro vedranno una certa flessione e una resistenza a 1.900 dollari l’oncia, e che i prezzi saranno determinati dalla risposta dell’inflazione ai rialzi dei tassi di interesse a livello globale. Del resto, come indicato nell’approfondimento dettagliato sulle previsioni oro, la maggior parte degli analisti resta molto fredda per i prossimi mesi.

Come fare trading sull’oro con FP Markets

Se vuoi fare trading sull’oro, non c’è niente di meglio che utilizzare la piattaforma di trading regolamentata di un operatore professionale con FP Markets.

Per riuscirci, il primo passo da compiere è aprire un conto usando il link in basso a questa pagina.

Potrai in questo modo avvantaggiarti di:

oltre 10.000 strumenti finanziari da sottoscrivere con i CFD

aprire e chiudere in modo automatico le posizioni

usufruire di calendario economico, notizie e tanti strumenti informativi

fare analisi tecnica con gli indicatori tecnici e i grafici accessibili dalla piattaforma

e tanto altro ancora!

>>> Clicca qui per aprire un conto demo con FPMarkets (sito ufficiale) <<<

Seguici su Telegram Rimani aggiornato con guide e iniziative esclusive per gli iscritti!