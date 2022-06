Prezzo oro previsioni 2022: da trend piatto a 2500 dollari entro fine anno? Ecco come investire

Quali sono le previsioni sul prezzo dell’oro da qui a fine anno? A porsi questa domanda sono stati gli analisti di Goldman Sachs che hanno redatto un report che può essere utilizzato da tutti gli investitori che hanno già oro nel proprio portafoglio o che sono comunque interessati ad investire sul gold. Oggi l’oro è uno degli asset più semplici da tradare visto che è possibile operare sulle sue variazioni di prezzo attraverso strumenti derivati come i CFD che, grazie al broker eToro (qui il sito ufficiale) sono alla portata di tutti.

Ma veniamo all’argomento del post. Le previsioni oro 2022 tracciate da Goldman Sachs sono molto ottimistiche. Secondo gli analisti della banca d’affari americana, infatti, il prezzo del gold da qui a fine anno dovrebbe raggiungere i 2500 dollari. Un rialzo molto consistente se si considera quello che è l’attuale valore di questo asset.

Addirittura gli analisti della banca d’affari Usa hanno scorporato questo target finale dividendolo in questo modo: 150 dollari di aumento sono da riportare all’effetto ricchezza, 400 dollari di incremento sono connessi all’effetto paura e 150 dollari all’incremento della domanda da parte delle Banche centrali. Secondo Goldman Sahs proprio la paura avrebbe portato gli acquisti di oro attraverso gli ETF ad un aumento di quasi 200 tonnellate.

Prezzo oro: perchè l’attuale trend è piatto

Se le previsioni sul prezzo oro 2022 elaborate da Goldman Sachs sono molto forti è anche perchè il punto di partenza delle valutazioni è molto contenuto. Come si può vedere dal grafico in basso, sono alcuni mesi che il valore del gold sembra essersi appiattito. Secondo gli analisti americani questa situazione potrebbe quasi stupire. Il trader poco esperto di potrebbe chiedere come mai, nonostante la crisi geopolitica in atto e il boom dell’inflazione, le valutazioni dell’oro non si scaldino.

Una spiegazione c’è: secondo gli esperti il sell-off che ha interessato il gold nell’ultimo trimestre è da mettere in relazione con l’indebolimento del renminbi cinese a sua volta causato dall’adozione, da parte delle autorità di Pechino, di frequenti lockdown per contenere i picchi di covid19.

Il renminbi, infatti, rappresenta un proxy per quello che riguarda l’effetto ricchezza sull’oro. I lockdown cinesi hanno generato un forte impatto sulla domanda spot di oro, con le vendite di gioielli che, nel mese di aprile, hanno registrato un ribasso di ben il 30 per cento anno su anno. In questa situazione la Banca centrale cinese ha permesso un deprezzamento della sua valuta al fine di riuscire ad alleggerire le condizioni finanziarie.

A causa del calo del valore del renminbi, la quotazione oro negli ultimi mesi si è ribassata. In questo contesto gli economisti hanno deciso di rivedere al ribasso la previsione sul pil cinese 2022 dal 4,3 per cento a 4 per cento. Gli analisti si attendono una ripresa della crescita nella seconda metà dell’anno.

Previsioni oro 2022: come investire

Se le previsioni sul gold elaborate da Goldman Sachs per la seconda parte del 2022 dovessero essere reali, allora la strategia da adottare sull’asset giallo non potrebbe che essere di tipo rialzista. In passato per investire al rialzo sull’oro era necessario, per forza di cose, comprare oro fisico. Oggi è invece possibile speculare attraverso uno strumento derivato come i CFD (Contratti per Differenza) che riproduce l’andamento del sottostante (il gold in questo caso). Per fare CFD Trading sull’oro è fondamentale usare strumenti avanzati.

Un esempio può essere il Copy Trading eToro grazie al quale è possibile copiare le strategie dei traders migliori sull’oro. Questa funzionalità può essere testata anche da chi è alle prime armi visto che è sempre disponibile la versione demo (100 mila euro virtuali gratis).

Impara a fare Copy Trading sull’oro con il broker eToro>>>clicca qui per avere la demo gratuita