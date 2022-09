SpaceX rompe gli indugi: ora abbiamo una data che gli investitori dovrebbero segnare in calendario

Il 2021 è stato un anno entusiasmante per SpaceX, considerata la presentazione del suo razzo Starship. Tuttavia, a fronte di un 2021 esaltante, ha fatto seguito un 2022 quasi deludente, considerato che non hanno trovato conferme i piani che – dopo il successo dell’atterraggio dell’SN15 – volevano SpaceX alle prese con il suo prossimo passo verso lo spazio, un piano di volo di 90 minuti che prevedeva l’invio di una nuova astronave di classe orbitale per circumnavigare il globo e atterrare dolcemente nell’Oceano.

Ebbene, qualcosa sembra ora finalmente muoversi e per gli investitori potrebbe essere una buona notizia.

Qualche giorno fa, infatti, l’azienda giapponese SKY Perfect JSAT Holdings ha annunciato di aver ingaggiato SpaceX per il lancio del suo comsat Superbird-9 nel 2024. Un comunicato che potrebbe sembrare di routine ma che in realtà contiene un dettaglio piuttosto ghiotto: il razzo che porterà Superbird-9 è la tanto attesa astronave di SpaceX.

Cogliendo la palla al balzo, il feed Twitter di SpaceX si è improvvisamente rianimato e… non c’è da stupirsi. Dopo oltre un anno di silenzio sui piani di lancio dello Starship di SpaceX, SKY aveva appena vuotato il sacco, confermando che nei prossimi 28 mesi SpaceX non solo riprenderà i lanci di prova dello Starship, ma andrà oltre i voli di prova, dimostrando che il suo booster Super Heavy è in grado di lanciare lo Starship in orbita e che sia Super Heavy che lo Starship possono poi atterrare sulla Terra.

Ma quando ricominceremo a vedere i voli di prova della Starship sul Texas?

Due mesi fa Elon Musk aveva assicurato agli investitori che una “Starship sarà pronta a volare a luglio“. Ha poi promesso che una seconda astronave sarebbe stata pronta ad accompagnare la prima entro agosto, “e successivamente con cadenza mensile”.

Ebbene, ad oggi né la prima né la seconda astronave promessa sono ancora decollate.

Detto questo, il conto alla rovescia per il primo lancio commerciale della Starship è ufficialmente iniziato. Musk potrebbe aver già mancato un paio di scadenze, ma è ancora in attesa di mantenere la sua grande promessa di lanciare un satellite SKY nel 2024, ed è probabile che i test inizino presto, molto presto…

Come investire in azioni SpaceX

Ricordiamo a tutti i nostri lettori che sono interessati a fare trading sulle azioni SpaceX che è possibile investire in questi strumenti finanziari in modo rapido e senza commissioni mediante i servizi di trading CFD dei migliori broker sul mercato come FPMarkets.

L’apertura di un conto di trading è veloce e gratuito. E, per tutti gli investitori che non hanno alcuna praticità in questo ambito, ricordiamo la possibilità di aprire un conto demo che ti permetterà di investire senza rischi, utilizzando un plafond di denaro virtuale che l’operatore ti metterà a disposizione per tutto il tempo che vorrai.

>>> Clicca qui per aprire un conto demo con FPMarkets (sito ufficiale) <<<