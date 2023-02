FXCM: Recensione e Opinioni sul Broker Online

FXCM è un broker online nato nel 1999 con sede nel Regno Unito, ma con diverse filiali nel mondo, tra cui in Italia. FXCM ha infatti ottenuto l’autorizzazione sia dalla FCA (Financial Conduct Authority), ossia l’Authority del Regno Unito, sia dalla Consob, l’ente italiano. Scopri in questa recensione su FXCM i vantaggi del broker e quali possono essere le tue opinioni in merito.

L’internazionlità di FXCM è dimostrata dalla sua presenza con una sede in Inghilterra, Germania, Australia, Francia, Italia, Grecia, Canada, Israele e Sud Africa.

Parliamo quindi di un broker Forex di dimenzioni internazionali, che si concentra in particolar modo sulla negoziazione delle coppie di valute, ma non solo. Infatti i mercati offerti da FXCM sono molti di più.

FXCM si presenta subito come un broker professionale che offre diversi vantaggi, tra cui la velocità degli ordini di esecuzione, che è di gran lunga sotto al secondo e favorisce la diminuzione dello splippage, che indica la differenza fra il valore dell’ordine concretamente eseguito e il valore pensato dal trader nel momento del click.

Un altro vantaggio riguarda gli spread, che sono molto bassi e permettono ai trader di non disperdere i propri guadagni per ogni operazione finanziaria.

Il broker Forex ha poi ricevuto una serie di riconoscimenti:

Overall Client Satisfaction di Investment Trends (2012).

di Investment Trends (2012). Best Currency Broker di Shares (2008).

di Shares (2008). Best Retail Foreign Exchange Platform di FX Week (2009 and 2010).

di FX Week (2009 and 2010). Best Foreign Exchange Specialist di Technical Analysis of Stocks & Commodities (2008).

Forex su FXCM

FXCM è un broker che offre il trading su un discreto numero di valute. Le coppie totali sono 39, rendendo FXCM uno dei migliori broker Forex sul mercato. Con FXCM non solo puoi negoziare le coppie più famose, ma anche le meno popolari. Nella prossima tabella ti mostriamo tutte le coppie di valute offerte da FXCM:

AUD/CAD CHF/JPY EUR/NZD GBP/JPY TRY/JPY USD/SEK AUD/CHF EUR/AUD EUR/SEK GBP/NZD USD/CAD USD/TRY AUD/JPY EUR/CAD EUR/TRY GBP/USD USD/CHF USD/ZAR AUD/NZD EUR/CHF EUR/USD NZD/CAD USD/CNH ZAR/JPY AUD/USD EUR/GBP GBP/AUD NZD/CHF USD/JPY CAD/CHF EUR/JPY GBP/CAD NZD/JPY USD/MXN CAD/JPY EUR/NOK GBP/CHF NZD/USD USD/NOK

Non hai capito i simboli a cosa si riferiscono? Niente paura! La prossima tabella te lo spiegherà dettagliatamente:

SIMBOLO PAESE COPPIE AUD Australia Dollar CAD Canada Dollar CHF Switzerland Franc CNH China Yuan EUR Eurozone Euro GBP Great Britain Pound JPY Japan Yen MXN Mexico Peso NOK Norway Krone NZD New Zealand Dollar SEK Sweden Krona TRY Turkey Lira USD United States Dollar ZAR South Africa Rand

Materie Prime su FXCM

FXCM ti consente di negoziare diverse materie prime, tra cui oro, argento, rame, petrolio, gas naturale, grano, mais e soia.

Di queste materie prime specifichiamo che oro e argento subiranno i rollover come accade per le coppie di valute, dal momento che sono entrambe dei veri e propri cambi con il dollaro (XAU/USD e XRG/USD).

FXCM non pone alcuna commissione su questi trade, le uniche spese extra saranno in merito alla presenza dello spread, che comunque è basso rispetto ad altri broker sul mercato.

Inoltre ti ricordiamo che è disponibile la funzione di hedging, ovvero si possono aprire posizioni long e short sullo stesso bene nello stesso momento.

Indici

Con un conto su FXCM puoi fare trading anche sugli indici azionari e sull’indice del dollaro. Qui puoi negoziare al rialzo o al ribasso (grazie ai CFD) indici americani, europei e asiatici.

Il trading sull’indice del dollaro implica un investimento sull’andamento della valuta statunitense.

Le criptovalute su FXCM

FXCM infine offre il trading sulle criptovalute con i CFD. Puoi negoziare l’andamento delle seguenti valute virtuali:

Bitcoin;

Ethereum;

Litecoin;

EOS;

Ripple;

Bitcoin Cash;

Stellar Lumen.

Piattaforme di trading disponibili su FXCM

FXCM offre diverse piattaforme con cui fare trading utilizzando un singolo conto. Innanzitutto partiamo dalla Trading Station, la piattaforma di proprietà del broker.

I prezzi presenti sulla Trading Station sono reali e non subiscono riquotazioni. Inoltre i trader possono utilizzare vari strumenti di analisi tecnica per migliorare le proprie strategie di trading. Grazie agli indicatori e agli strumenti della Trading Station il trader sarà più consapevole quando aprirà un nuovo trade.

Puoi scaricare la Trading Station direttamente dal sito web di FXCM, ma se preferisci puoi accedervi dal browser, senza dover scaricare alcuna applicazione.

Infine esiste la versione mobile, così puoi fare trading direttamente dal tuo smartphone dove vuoi e quando vuoi.

Un’alternativa alla Trading Station è la Metatrader 4, una delle piattaforme di trading più famose al mondo, conosciuta soprattutto perché usata da più broker e per la sua semplicità d’uso.

Centro di formazione gratuito di FXCM

Parliamo ora della formazione, che secondo il broker fa parte del tuo investimento e per questo motivo è gratuito, o meglio è compreso nel momento in cui diventi cliente di FXCM.

Puoi accedere al centro di formazione gratuito direttamente dal sito di FXCM. Grazie alle guide presenti sia chi è principiante sia chi ha un livello intermedio può conoscere e manovrare meglio gli strumenti dell’analisi tecnica, ma soprattutto l’educazione finanziaria è molto importante per tutti coloro che investono sui mercati finanziari.

Infine grazie a FXCM Plus puoi ottenere segnali di trading gratis 5 giorni la settimana e con aggiornamenti in tempo reale 24 ore su 24.

