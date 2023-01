Broker DMA: trading con accesso diretto ai mercati

Hai mai pensato di utilizzare un broker DMA per fare trading sui mercati? Tantissimi traders limitano il loro orizzonte ai broker Market Maker e quindi non prendono neppure in considerazione la possibilità di operare con un broker che offre un accesso diretto ai mercati (è questa la traduzione di Direct Market Access). Così facendo questi traders si privano dei vantaggi che un broker DMA è in grado di offrire. In questo post rivolgeremo la nostra attenzione proprio ai broker DMA.

La guida si articola in due parti: nella prima analizzeremo cosa e e come funziona un broker DMA mentre nella seconda confronteremo i broker DMA con i Marker Maker per cercare vantaggi e svantaggi.

Infine ci sarà anche un riferimento ai broker che offrono un accesso diretto ai mercati.

Broker DMA: cosa è e come funziona

Proviamo a dare una definizione la più completa possibile di broker DMA. Le parole Direct Market Access fanno riferimento al modo di immessione degli ordini. L’accesso diretto ai mercati, infatti, permette di avere una maggiore flessibilità e trasparenza rispetto ai broker OTC (tra i quali ci sono i broker CFD Trading).

Concretamente, i broker DMA ti permettono di fare trading operando direttamente nei book degli ordini delle borse più importanti. In questo modo potrai vedere gli ordini direttamente sui book delle attività sulle quali è in corso azione di trading. Questa possibilità è decisamente un vantaggio soprattutto per i traders più esperti che potranno avere una visione più completa del mercato cercando quelli che sono i migliori prezzi a disposizione. Al tempo stesso, però, fare trading con un broker DMA comporta un livello di rischio che implica una certa capacità di gestire le complessità di questo sistema.

E’ consigliabile che ad investire con un broker DMA siano soprattutto i traders più esperti. Per un trader principiante è invece preferibile operare con i broker che agiscono da market maker e permettono di investire su prodotti derivati quotati OTC come i CFD. Un esempio di broker Market Maker è eToro (leggi qui la recensione completa) che ti offre un conto demo gratuito da 100.000 euro virtuali per imparare ad operare senza correre il rischio di perdere soldi veri.

Prova il CFD Trading: demo gratis eToro da 100.000€ >>> clicca qui

Tutti i broker DMA sono sicuri poichè operano secondo il principio della best execution nel senso che si impegnano con il cliente a realizzare l’ordine al miglior prezzo disponibile senza applicare margini aggiuntivi sul bid-ask spread. Ma se mancano tali margini, come guadagna un broker DMA? Il profitto di un broker con accesso diretto ai mercati deriva dall’addebito di una commissione che viene effettuato solo quando l’ordine viene eseguito. Da ciò ne consegue che un broker DMA ha un ruolo da intermediario puro.

FP Markets: broker DMA CFDs

Come abbiamo anticipato ad inizio articolo, segnaleremo adesso quelli che, dal nostro punto di vista, possono essere considerati i migliori broker DMA disponibili oggi in Italia. Specifichiamo subito che di piattaforme che consentono un accesso diretto ai mercati ce ne sono tante, tuttavia sono poche quelle autorizzate ad operare nel nostro paese. Come noto ai nostri lettori per noi la sicurezza viene prima di tutto e quindi broker DMA non autorizzati neppure li prendiamo in considerazione.

Detto questo, sicuramente FP Markets può essere ritenuto uno dei broker DMA più affidabili. Più precisamente stiamo parlando di un broker di Trading di CFD con accesso diretto al mercato (questa è la completa e corretta denominazione).

I prezzi di DMA possono essere trovati su una delle piattaforme trading disponibili con FP Markets: la IRESS. Grazie a questa disponibilità i CFD in DMA con FP Markets si rivelano uno strumento di trading potente e in grado di soddisfare le esigenze degli investitori. Del resto i numeri dell’offerta sono impressionanti: ci sono oltre 10.000 azioni CFD su piattaforme di scambio globali.

Il modello DMA applicato da FP Markets permette di immettere rapidamente ordini sul mercato sottostante ma al tempo stesso garantisce anche l’accesso alla leva e l’esecuzione di vendite allo scoperto che sono fondamentali per fare short trading e quindi trarre profitto anche dal ribasso del valore di un asset. Per finire, a completare il quadro, ci sono anche le commissioni competitive.

Una curiosità: grazie a FP Markets e al modello di trading di CFD con accesso diretto al mercato, ogni trader può addirittura influenzare la domanda e l’offerta del prodotto oggetto di negoziazione. Ciò significa che si può applicare una una pressione rialzista nel momento in cui si esegue l’acquisto e una pressione ribassista quando invece si vende. Quindi si aggiunge ulteriore liquidità se si opera come venditore oppure si determina una flessione della liquidità operando come acquirente.

Il modo migliore per scoprire tutte le caratteristiche del modello DMA di FP Markets è aprendo un conto. Puoi farlo direttamente dal link in basso senza lasciare il sito.

–APRI DA QUI IL TUO CONTO FP MARKETS E FAI TRADING CFD CON ACCESSO DMA>>

Broker DMA: vantaggi e svantaggi

Per permetterti di valutare se ti conviene o no fare trading con un broker DMA, riportiamo di seguito i vantaggi e gli svantaggi dei broker con accesso diretto ai mercati. Tra i principali vantaggi ci sono:

Trasparenza dei prezzi

Accesso al book

Costi ridotti

Visibilità degli ordini

Due i principali svantaggi di un broker DMA:

Liquidità non garantita

Commissioni elevate almeno per alcune borse

Broker DMA VS Market Maker: quale conviene di più?

Conviene di più fare trading con un broker DMA o con un Market Maker? L’uso di un broker con accesso diretto ai mercati consente di negoziare prodotti regolamentati a condizioni più trasparenti. Questo è importante soprattutto quando si opera nel lungo termine. Un broker DMA è quindi da preferire quando si decide di comprare e mantere in portafoglio un titolo puntando sull’incremento del suo valore.

Viceversa i broker Market Maker sono ideali per i traders che vogliono usare la leva finanziaria per negoziare asset nel breve termine. Ad esempio se l’obiettivo è specularare su un titolo che registra forti variazioni di prezzo intraday innescate da una determinata notizia price sensitive, allora è preferibile usare un broker Market Maker.

Seguici su Telegram Rimani aggiornato con guide e iniziative esclusive per gli iscritti!