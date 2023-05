TradingView: recensione e opinioni 2023. Come sfruttarlo al 100%

TradingView è un servizio che sta conquistando un crescente interesse da parte della platea di trader, neofiti e professionisti. Si tratta infatti di un servizio che permette di portare su browser dei grafici interattivi, e partecipare a una community nella quale sarà possibile condividere le proprie idee e le proprie valutazioni.

Tuttavia, TradingView è anche molto altro. Ed è proprio per questo motivo che in queste righe abbiamo cercato di fare il punto sulle sue caratteristiche, permettendoti di beneficiare di tutti i suoi servizi in modo semplice e pratico.

Come funziona TradingView

Il funzionamento di TradingView è molto intuitivo. Il servizio online, disponibile su qualsiasi browser, ti permetterà infatti di avere a disposizione tutti quegli strumenti che sono necessari per poter visualizzare i grafici sui titoli che ti interessano, e condividere analisi di mercato con gli altri membri della community.

Tutti i dati disponibili sulla piattaforma sono erogati in tempo reale, e il software basato sul cloud ti permetterà di effettuare ricerche ovunque ti trovi, considerato che non sono richieste procedure o installazioni di software che potrebbero impedire una facile fruizione di tutto il patrimonio informativo di questo ottimo programma.

Dunque, sarà sufficiente aprire TradingView in qualsiasi browser di recente generazione, per poter:

visualizzare i grafici degli asset che ti interessano di più;

discutere con gli altri membri della community;

proporre le tue idee di investimento;

usufruire delle opzioni di analisi avanzata.

TradingView Idee di investimento

TradingView alleato per i tuoi investimenti – screenshot dal sito ufficiale

Ciò detto, dovrebbe essere piuttosto chiaro come il processo di utilizzo di TradingView sia in grado di favorire l’elaborazione autonoma di alcune idee di investimento sugli asset ritenuti maggiormente appetibili, e la discussione delle proprie idee all’interno della piattaforma sociale del programma.

Come sottolinea il sito internet di questo servizio, infatti, il trading sui mercati finanziari è un’attività di norma solitaria, ma che può diventare sociale proprio attraverso TradingView e le sue opportunità di farti scoprire idee di investimento e condividerle insieme a quelle della community di trader attivi, attualmente composta da più di 13 milioni di investitori in tutto il mondo.

Potrai dunque:

inserire un grafico con le tue valutazioni direttamente sul sito;

condividere le tue idee su diversi social network o all’interno della community TradingView;

guardare i grafici live o gli articoli pubblicati dagli altri membri della community;

collaborare mediante l’uso di strumenti semplici, potenti e intuitivi.

Piattaforma di trading TradingView

La piattaforma di trading TradingView è disponibile su qualsiasi browser moderno, o scaricabile sul tuo desktop mediante un semplice software. Se invece vuoi utilizzarla in mobilità, sappi che è disponibile anche sotto forma di app per iOS e Android.

In ogni caso, dopo la registrazione, ciò che troverai saranno:

grafici personalizzabili per venire incontro alle esigenze dei neofiti e degli esperti, con dati fondamentali, scala prezzi, utili, frazionamenti, dividendi, possibilità di esportare i dati e di usufruire degli orari di negoziazione estesi;

per venire incontro alle esigenze dei neofiti e degli esperti, con dati fondamentali, scala prezzi, utili, frazionamenti, dividendi, possibilità di esportare i dati e di usufruire degli orari di negoziazione estesi; analisi tecnica , con più di 50 strumenti di disegno smart, oltre 100 indicatori già integrati, pattern candlestick, analisi multi timeframe, modelli di indicatori personalizzati, ritracciamento Fib automatico, indicatori profilo volume;

, con più di 50 strumenti di disegno smart, oltre 100 indicatori già integrati, pattern candlestick, analisi multi timeframe, modelli di indicatori personalizzati, ritracciamento Fib automatico, indicatori profilo volume; Pine script , linguaggio di programmazione cloud che consente a trader e investitori di condividere indicatori e strategie personalizzate. A disposizione una library con oltre 100 mila indicatori forniti dalla community, e la possibilità di effettuare backtesting per strategie di trading, con report dettagliati;

, linguaggio di programmazione cloud che consente a trader e investitori di condividere indicatori e strategie personalizzate. A disposizione una library con oltre 100 mila indicatori forniti dalla community, e la possibilità di effettuare backtesting per strategie di trading, con report dettagliati; alert basati sul cloud , con 12 diversi criteri per ogni condizione di mercato, avvisi su prezzo, indicatori, strategie o disegni, notifiche push e webhook;

, con 12 diversi criteri per ogni condizione di mercato, avvisi su prezzo, indicatori, strategie o disegni, notifiche push e webhook; social network dove pubblicare le proprie idee, discutere in tempo reale con altri trader, scoprire idee di investimento, migliorare le proprie analisi e tanto altro.

Insomma, tantissime opportunità che renderanno il tuo trading molto più efficace e… non solo dal punto di vista informativo.

Conto demo TradingView: Paper trading

Come avviene con i migliori broker al mondo, anche TradingView ti permette di effettuare degli investimenti dimostrativi, senza rischi, aprendo un conto demo.

Si tratta di una modalità di investimento virtuale su “carta” (Paper trading) con la quale potrai praticare tutte le strategie che preferisci, usando denaro fittizio. L’uso del conto demo non ha alcun limite di tempo o di importo: potrai pertanto allenarti quanto tempo vuoi, e quante volte vuoi.

Quando ti sentirai sicuro per passare al trading con denaro reale, non dovrai far altro che aprire un conto presso uno dei broker segnalati da TradingView, direttamente all’interno della stessa piattaforma di investimento.

Ti ricordiamo infatti che TradingView NON è un broker online, ma è una piattaforma integrata che ti permetterà di fare trading con uno dei broker supportati, come Capital.com o FXCM.

Mediante questa suite di servizio potrai dunque abbinare i vantaggi determinati dalla professionalità dei broker regolamentati a cui si appoggia TradingView, con l’importanza informativa e formativa della piattaforma!

Costi TradingView: piani mensili e in abbonamento

TradingView propone alla propria clientela 4 diversi piani di servizio, ciascuno dei quali sarà in grado di rispondere in misura più o meno dedicata alle ambizioni della propria clientela.

Piano Basic

È il piano per i trader gli investitori all’inizio del proprio percorso. Completamente gratuito, propone i principali grafici, una copertura di mercato globale, screener versatili, più di 50 strumenti di disegno tecnico, oltre 100 indicatori, 12 tipi di grafico e backtesting per strategie di trading.

Piano Pro

Il piano per trading e investitori che stanno sviluppando in maniera più importante le proprie strategie. Al costo di 14,95 dollari al mese, propone tutto quello che c’è nel Basic, oltre a 5 indicatori per grafico, 2 grafici in finestra, 10 alert lato server, nessuna pubblicità, indicatori profilo volume, timeframe personalizzati, watchlist multiple potenziate, modalità replay sui grafici intraday.

Piano Pro+

Il piano per i trader che vogliono investire intraday e vogliono passare a un livello di servizio più elevato. Il costo è di 29,95 dollari al mese, e include tutte le funzioni del Pro oltre a 10 indicatori per grafico, 4 grafici per scheda, 30 alert lato server, grafici esotici intraday, grafici basati su formule personalizzate, possibilità di esportare i dati, indicatori su indicatori!

Piano Premium

È il piano per chi vuole avere il massimo dai dati e il massimo della precisione per cogliere tutte le opportunità di mercato. Il suo costo è di 59,95 dollari al mese, e include tutto il pacchetto completo, che comprende 25 indicatori per grafico, 8 grafici per scheda, 400 alert lato server, timeframe con i secondi, alert che non scadono, quadruplo dei dati nei grafici (20mila barre), pubblicazione indicatori su invito.

Ricordiamo in tal proposito che tutti i piani non gratuiti (quindi, tutti tranne il Basic) permettono di essere provati gratuitamente per 30 giorni, e che chi sottoscrive un piano annuale anziché mensile può usufruire di uno sconto del 16%.

Come si pagano piani e abbonamenti TradingView

I metodi di pagamento accettati su TradingView comprendono tutti i maggiori circuiti di carte di credito/debito e anche gli account Paypal.

Solo gli abbonamenti annuali possono essere comprati con le criptovalute (BTC, ETH, LTC e BCH). Per pagare con le crypto, è necessario scegliere la sezione “Crypto by Coinbase” presente nella pagina d’ordine e quindi seguire le istruzioni. Il pagamento effettuato viene gestito da Coinbase.

E’ possibile disdire l’abbonamento in ogni momento. La disdetta scatta alla scadenza naturale del piano. Tuttavia i servizi rimarranno comunque attivi per la durata prestabilita.

Broker TradingView

Come abbiamo già avuto modo di anticipare nelle scorse righe, TradingView non è un broker, ma una piattaforma di servizio che è integrata con i servizi di alcuni broker tra quelli più noti e apprezzati in ambito internazionale.

Attualmente i broker supportati con TradingView sono:

Pepperstone

Activtrades

iBroker

Capital.com

FXCM

Tra questi, i più importanti sono sicuramente Pepperstone (ne abbiamo parlato in questa recensione) e ActivTrades (qui la nostra guida).

Il primo è focalizzato sul Forex e propone spread tra i più bassi sul mercato. Non c’è quindi nulla di strano se è apprezzato dai traders di tutto il mondo i quali possono usarlo anche con la tecnologia TradingView. Pepperstone è un broker australiano ma con uffici sparsi in tutto il mondo.

ActivTrades, invece, è specializzato su CFD e forex. Il broker, che ha sede in Gran Bretagna, presenta basse commissioni di trading e nessun deposito minimo. L’apertura del conto è molto semplice mentre i depositi e i prelievi sono gratis.

ActivTrades propone ben 4 piattaforme di trading (ActivTrader, MT4, MT5 e TradingView) oltre a strumenti di analisi tecnica molto particolari.

In merito alla lista dei broker che supportano ActivTrades, specifichiamo che alcuni di essi potrebbero non essere supportati nel mercato italiano e quindi consigliamo a tutti i nostri lettori interessati ad accertarsi della compatibilità nel momento in cui si aprirà un conto di servizio con TradingView.

Come aprire un account TradingView

Se a questo punto del nostro approfondimento ti sei deciso a iscriverti a TradingView, sappi che l’unica cosa che devi fare è accedere al sito internet ufficiale it.tradingview.com e poi cliccare su Prova gratuita.

A quel punto potrai scegliere uno dei quattro piani che sopra abbiamo delineato brevemente per te, inserire tutti i tuoi dati, l’eventuale sistema di pagamento, e confermare l’iscrizione.

In pochi istanti potrai entrare a far parte della community di Trading View e potrai usufruire di tutti i servizi che sono a disposizione per il tuo pacchetto!

Opinioni TradingView

A margine di questa guida su TradingView non possiamo che sottolineare quanto sia importante usufruire di servizi così avanzati e così utili (non solo per gli analisti tecnici!) per i propri investimenti.

TradingView è infatti uno dei pacchetti di funzionalità per i trader più completi per gli investitori italiani, pronto a darti tutto quello che ti serve per un investimento ancora più consapevole. La ricca gamma di strumenti, indicatori e disegni tecnici, unitamente alla possibilità di poter interagire attivamente con una community molto dinamica, ci hanno da tempo indotto a usare TradingView per le valutazioni più specifiche.

Nella contemporanea consapevolezza che è oggi possibile aprire un account Basic in modo completamente gratuito, consigliamo pertanto di sperimentare in prima persona i servizi di TradingView.

In qualsiasi momento sarà poi eventualmente possibile passare ai piani a pagamento, che potranno essere altresì testati per 30 giorni di prova gratuita.

