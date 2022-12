ActivTrades: Recensioni e Opinioni sul Broker di Trading Online

Sei alla ricerca di un broker per fare trading oppure vorresti semplicemente cambiare la piattaforma che utilizzi normalmente? In questa recensione ti presenteremo un broker storico che, ultimamente, sta registrando un interesse crescente da parte dei traders italiani. Si tratta di ActivTrades. Ne hai mai sentito parlare?

Sicuramente si visto che stiamo parlando di uno dei fornitori più longevi in assoluto nel panorama del trading online. ActivTrades, infatti, è presente sul mercato da oltre 20 anni! In un settore caratterizzato da una forte rotazione e con molti broker che non sopravvivono che pochi anni, a causa della fortissima concorrenza, ActivTraders è diventato un punto di riferimento. Ovviamente se la presenza sul mercato di un broker è così lunga a beneficiarne è soprattutto il suo livello di affidabilità. Del resto ActivTrades non ha sede in qualche isola sperduta ma nel cuore dell’Europa essendo la società di riferimento, la ActivTrades Europe SA, autorizzata e regolamentata dalla CSSF di Lussemburgo.

Insomma secondo noi bastano questi pochi elementi per accendere un certo interesse verso questo broker. ActivTrades può essere la soluzione sia se stai cercando una nuova piattaforma per fare trading e sia nel caso in cui tu ti stia avvicinando a questo mondo per la prima volta.

Detto questo, nei prossimi paragrafi troverai tutto quello di cui hai bisogno di valutare autonomamente ActivTrades. Ti spiegheremo quali sono i mercati presenti, quante piattaforme puoi utilizzare per operare, quali sono i costi e le commissioni applicate. Insomma una recensione completa su ActivTrades broker. Non solo. Come è nello stile del nostro sito, daremo spazio anche a quelle che sono le opinioni sul broker.

Vuoi passare subito alla pratica? Puoi metterti alla priva con un conto demo ActivTrades: per i primi 3 giorni non serve neppure registrazione>>>clicca qui

Recensione ActivTrades: che tipo di broker è?

Quando parliamo di broker per fare trading diciamo tutto e allo stesso tempo diciamo nulla. Ci sono tantissime tipologie di broker differenti. In base alla nostra esperienza possiamo dire che molti degli errori che sono alla base di perdita del proprio denaro derivano da una certa superficialità nella scelta del broker. Sembrerà strano ma tanti traders principianti scelgono i broker in modo indistinto per poi rendersi conto solo dopo che i servizi offerti non erano quelli desiderati.

Vediamo quindi subito al dunque: che tipo di broker è ActivTrades? La risposta è semplice: si tratta di un fornitore che permette di fare trading sui Contratti per Differenza. A differenza di tanti broker che offrono soluzioni ibride, ActivTrades non lascia spazio ad equivoci trattandosi di un broker che consente di fare trading online sui CFD e sul Forex.

Quindi se stai cercando un fornitore per comprare azioni in senso fisico (facciamo riferimento al mercato azionario ma il discorso vale per tutti gli asset), ActivTrades non fa al tuo caso. Con le piattaforme fornite da questo fornitore, infatti, puoi speculare al rialzo o al ribasso sulle differenze di prezzo dei vai sottostanti. Insomma con ActiveTrades non possiederai l’asser sottostante ma potrai speculare sulle sue variazioni di valore.

ActivTrades è affidabile?

La seconda domanda che sorge spontanea nel momento in cui si effettua la recensione di un broker riguarda la sua affidabilità. Abbiamo già fatto riferimento a questo aspetto ad inizio recensione ma adesso è il momento di scendere più nel dettaglio. ActivTrades è autorizzato? E ancora quanto è affidabile questo broker?

Per rispondere a questi interrogativi è sufficiente fare una rapida ricerca nel sito del broker. La ActivTrades Europe SA è una società autorizzata e regolata dalla CSSF (Commission de Surveillance du Secteur Financier) del Lussemburgo, con numero di registrazione B232167. Si tratta di una sussidiaria di ActivTrades PLC, società registrata in Inghilterra e Galles con numero di registrazione 05367727.

Ne corso della sua ventennale presenza sul mercato, la ActivTrades è progressivamente ampliato il numero di mercati nazionali presidiati. Nell’ambito di questa penetrazione, la società ha anche aperto nuovi uffici tra cui quello italiano, ubicato a Milano. Stiamo quindi parlando di uno dei pochi broker che ha anche una filiale fisica in Italia! Ovviamente la ActivTrades è autorizzata ad operare anche dalla Consob con numero di registrazione 97.

Tutte queste autorizzazioni sono fondamentali per garantire il livello di affidabilità del broker. Ma c’è anche un risvolto pratico. Essendo la società ActivTrades registrata in Lussemburgo, è prevista l’applicazione dello Schema di Compensazione dei Servizi Finanziari (SIIL) del Principato. In pratica si tratta di un fondo di garanzia che risarcisce i clienti del broker nel caso in cui ci sia una inadempienza da parte di quest’ultimo. Il limite di assicurazione per ogni cliente è di 20mila euro.

Insomma il livello di affidabilità offerto da questo broker è altissimo. Ti ricordiamo che puoi conoscere più da vicino la piattaforma attivando un conto demo gratuito da 10mila euro.

Clicca qui per aprire un conto demo ActivTrades>>>non serve registrazione, tutto immediato

ActivTrades mercati disponibili

Su quali mercati è possibile fare CFD Trading con ActivTrades? Prima di elencare gli strumenti disponibili, ci preme evidenziare ancora una volta che su tutti i mercati presenti non si può fare trading in modo diretto ma solo ed esclusivamente attraverso i CFD.

Detto questo, ecco i prodotti disponibili su ActivTrades:

Forex: sono circa 50 le coppie negoziabili con questo broker. Presenti cross principali, secondari ed esotici.

sono circa 50 le coppie negoziabili con questo broker. Presenti cross principali, secondari ed esotici. Indici: sono disponibili sia gli Indici Cash che gli indici Forward riferiti ai principali indici mondiali. Molto importante il fatto che sia possibile fare trading anche sui CFD legati al Ftse Mib

Commodities: in tutto 12 le materie prime che si possono negoziare con i CFD

ETF: sono presenti i più importanti ETF globali sui quali si può fare trading attraverso i CFD

Azioni: oltre 500 CFD su azioni europee e americane. Nell’elenco sono presenti tutti i più importanti titoli azionari globali

ActivTrades piattaforme disponibili per il trading CFD

Dopo aver analizzato i prodotti su cui è possibile fare trading CFD con ActivTrades, ci occuperemo adesso delle piattaforma disponibili per operare. Quante piattaforme offre ActivTrades per tradare CFD? Ma soprattutto c’è la possibilità di usare la piattaforma più diffusa al mondo ossia la MT4? Possiamo tranquillizzare subito i lettori più esigenti e tradizionali: su ActivTrades sono disponibili ben 3 piattaforme e tra queste c’è anche la MetaTrader 4.

Più nel dettaglio, le piattaforme disponibili su ActivTrades sono:

ActivTrader: piattaforma proprietaria molto pratica e intuitiva. Presenta una sezione grafici che può contenere fino a 16 grafici di propria scelta

Meta Trader 4: piattaforma desktop ricca di funzionalità e strumenti avanzati di analisi

Meta Trader 5: naturale evoluzione della MT4 con strumenti ancora più di livello

Inutile dire che tutte e tre le piattaforme presenti sono disponibili sia per il mobile trading (smartphone ma anche tablet) che per il trading tradizionali.

Vista la possibilità di scegliere tra ben tre piattaforme, viene spontaneo chiedersi quale sia meglio preferire. Fermo restando che la scelta dipende da quelle che sono le caratteristiche della propria attività di trading, la MT4 e la MT5 presentano alcuni vantaggi oggettivi rispetto alla ActivTrader. Non parliamo solo della sezione dedicata alla news o alla formazione (entrambe assenti sulla piattaforma proprietaria), ma anche di elementi di tipo grafico.

Ad esempio sia la MT4 che la MT5 dispongono dello Smart Pattern: per rilevare i pattern grafici; dello Smart Order 2 per l’immissione degli ordini con maggiore velocità e dello Smart Calculator per procedere al calcolo dei potenziali rischi e guadagni da trade. La sola MT4 dispone dello Smart Template per il monitoraggio di indicatori e parametri di mercato e dello Smart Forecast per calcolare automaticamente i supporti e le resistenze.

Insomma se vogliamo dare una dritta: la piattaforma ActiveTrader è più indicata per chi certa strumenti pratici e immediati per fare trading mentre le altre due (MT4 e MT5) sono più adatte per chi ha una certa esperienza.

Ad ogni modo tutte e tre le piattaforme possono essere testate in modalità demo seguendo il link in basso (non serve lasciare il sito).

Apri un conto demo ActivTrades e scopri tutti i punti di forza del broker>>>clicca qui

ActivTrades commissioni, costi e spread

Conoscere commissioni, costi e spread applicati da un broker è fondamentale per poter fare una corrette valutazione. Iniziamo dalle commissioni. ActivTrades non applica piani commissionali sulle transazioni di trading. I costi quindi sono caricati solo sullo spread bid-ask. Attenzione però perchè questa regola varie per tutte le classi di asset ad eccezione di tutti i CFD sulle azioni. Su questi ultimi si applicano commissioni che sono pari a 0,05% del controvalore per quello che riguarda le azioni europee e 0,02 dollari per ogni azione Usa comprata o venduta.

E per quello che riguarda lo spread? Come tutti i broker, gli spread sono legati al tipo di sottostante. Per conoscere i singoli spread è necessario consultare le condizioni applicate. Ad esempio per quello che riguarda le materie prime lo spread si attesta nella forbice tra 35 e 45 pips. Nel caso degli indici di borsa è tra gli 0,1 e gli 0,5 pips. Per quello che riguarda il forex tutto dipende dalla coppia ci valute. Ad esempio gli spread su Eur/Usd (un cross tra i principali) sono pari a 0,5 pips ma sempre tra le valute principali può anche arrivare a 2,6 pips.

Impossibile citare tutti gli spread in questo articolo e quindi rimandiamo al sito ufficiale del broker. Quello che però possiamo dire è che, in linea di tendenza, gli spread applicati da ActivTrades sono più contenuti rispetto a quelli previsti da altri broker concorrenti. Per questo ti consigliamo di provare questo broker CFD. Per farlo ti è sufficiente aprire un conto demo sul sito ufficiale ActivTrades.

Leva finanziaria ActivTrades: a quanto ammonta?

Con ActivTrades parliamo di un broker CFD e quindi per forza di cose parliamo di leva finanziaria. I limiti della leva per i clienti retail sono stati rivisti al ribasso dall’ESMA e c’è da dire che ActiveTrades è davvero uno dei broker più attenti al rispetto integrale delle regole e dei requisiti. In generale la leva arriva fino ad un massimo di 1:30 ma tutto dipende dalla categoria di prodotto. Ecco quindi la leva massima prevista per singoli mercati.

Forex: 1:30

Materie Prime: 1:10

Indici di Borsa: 1:20

ETF e azioni: 1:5

Attenzione a non dimenticare un passaggio molto importante: la leva amplifica la portata della propria attività di trading ma, al tempo stesso, incrementa anche i rischi che si corrono.

E se si volesse usare una leva finanziaria più alta? In questo caso è necessario soddisfare i requisiti del cliente professionale (tra cui vantare un portafoglio di strumenti finanziari del valore di almeno 500.000 euro).

Tipi di conto offerti da ActivTrades

Altra questione molto sensibile quando si parla di scelta del broker con cui operare è la tipologia dei conti presenti. Quanti sono sono i tipi di conto disponibili su ActivTrades? Alcuni broker presentano una pagina dove sono elencati tantissimi tipi di conto. Ebbene ActivTrades va decisamente in controtendenza poichè offre un solo tipo di conto reale che può essere anche testato in modalità demo al fine di non rischiare di perdere denaro vero.

Cosa implica il fatto che ActivTraders offra una sola tipologia di conto? Beh l’effetto non è solo semplificatorio ma anche pratico. Un solo conto significa che il broker applica a tutti i clienti le stesse condizioni e lo stesso piano commissionale indipendentemente da quelli che sono i volumi di trading, l’attività svolta, il capitale movimentato.

Nei due prossimi paragrafi spiegheremo come funzionano il conto demo e quello reale offerti da ActivTrades.

Conto demo Activtrades come funziona

Oramai la stragrande maggioranza dei broker offre un conto demo per fare pratica. Si tratta di un account virtuale grazie al quale è possibile fare trading simulato. Ciò significa che eventuali perdite o guadagni sono del tutto ipotetici. Il conto demo è un valido strumento per imparare a fare trading senza rischiare soldi veri.

La modalità demo presentata da ActivTrades è molto particolare. A differenza della stragrande maggioranza dei broker che richiedono la registrazione per l’apertura dell’account dimostrativo, ActivTrades ha semplificato anche questo passaggio.

Con questo broker, infatti, è sufficiente una semplice richiesta (senza registrazione) per poter usare il conto demo.

Conto demo senza registrazione con ActivTrades>>>clicca qui per aprirlo

Ovviamente ci solo limiti ben precisi per utilizzare quello che potremo definire come una sorta di demo semplificata: tanto per iniziare la possibilità di usare l’account dimostrativo senza registrazione vale solo per 3 giorni e anche la somma virtuale a disposizione per l’attività di trading è contenuta essendo pari a 10 mila euro.

Non è detto che questi limiti vengano apprezzati da tutti. Alcuni traders, infatti, potrebbero avere bisogno di più tempo per testare un nuovo broker. E allora cosa succede? In realtà il problema non si pone perchè comunque è possibile aprire una demo tradizionale con registrazione (quindi con inserimento dei propri dati) e allungare la durata della pratica fino a 30 giorni.

Dal nostro punto di vista la possibilità di aprire un conto demo senza registrazione rappresenta una grande occasione sicuramente da sfruttare.

Come aprire un conto reale con ActivTrades

Dopo aver fatto pratica con il conto demo ActivTrades e aver raggiunto una certa preparazione, sei pronto per passare al trading reale. Come detto in precedenza su ActivTrades tutto è semplificato e non dovrai perdere tempo nella scelta del conto poichè una sola è la tipologia di account disponibile. Come attivarlo? Anche in questo caso la procedura è un pò particolare non tanto nella parte online (i documenti personali da caricare sono sempre gli stessi) quando nella parte off-line.

ActivTrades, infatti, richiede l’invio del contratto di apertura conto debitamente sottoscritto e compilato in ogni sua parte alla sede italiana del broker che, come detto, è ubicata a Milano. C’è però un’alternativa: la possibilità di inviare tutto tramite PEC personale alla PEC di ActivTrades (l’indirizzo specifico è activtradeseurope@legalmail.it).

Ora va ammesso che la stragrande maggioranza dei broker consentono di aprire un conto reale completamente online e senza alcun passaggio tradizionale. Con ActivTrades la procedura può apparire più complicata tuttavia, dal nostro punto di vista, il fatto che sia richiesto l’invio cartaceo o tramite PEC del contratto debitamente compilato in ogni sua parte, è un punto di forza che dimostra l’affidabilità completa del broker.

Tra l’altro non va dimenticato che è anche grazie a questo iter complesso che ActivTrades può fungere da sostituto di imposta. Pochissimi broker tradizionali gestiscono anche l’aspetto fiscale del trader. ActivTrades lo fa e può farlo perchè ha un ufficio in Italia (appunto a Milano) e perchè effettua tutte le operazioni richieste dalla legge nazionale tra cui l’invio dei contratti con PEC o in forma cartacea.

C’è un accorgimento che può essere usato per accorciare i tempi lunghi dell’invio dei contratti firmati. Eseguendo l’operazione tramite PEC e non tramite posta, si tagliano la tempistiche. Se i contratti sottoscritti sono inviati tramite PEC, il conto reale viene aperto nel giro di pochissimi giorni. Se invece si preferisce l’invio tramite Posta è necessario aggiungere anche le tempistiche di spedizione. Insomma la PEC serve anche per fare CFD Trading con serietà.

Inizia la procedura per aprire un conto reale con ActivTrades>>>broker con uffici in Italia

Depositi e prelievi su ActivTrades

Come si deposita e preleva sul conto ActivTrades? Dopo aver aperto il conto reale, il passaggio successivo è la sua alimentazione. Il deposito minimo richiesto per aprire il conto reale fino a poco tempo fa era 1000 euro ma adesso non esiste alcun deposito minimo. La procedura per depositare fondi è semplicissima e, questo è un elemento molto importante da evidenziare, del tutto gratuita. Gratis anche i depositi successivi al primo e tutti gli eventuali prelievi.

Come spiegato sul sito del broker, è possibile scegliere tra tre diversi canali per depositare e prelevare dal conto ossia:

Bonifico bancario

Carta di Credito: Debito Visa, Visa Electron, MasterCard, Maestro

Carte online come ad esempio Paypal, Skrill, Neteller

Le tempistiche di deposito e prelievo variano a seconda del canale scelto. Come sempre è il versamento e prelievo tramite bonifico ad impiegarci di più. Ma in questo il broker centra ben poco.

Assistenza clienti ActivTrades

L’assistenza clienti di ActivTrades è un altro punto di forza di questo broker. Tanto per iniziare è bene scordarsi dei servizi clienti proposti da broker che hanno sedi in isole caraibiche sperdute e che al massimo rispondono alle mail (dopo giorni) in uno stentato italiano. Con ActivTrades il servizio clienti e la customer satisfation tornano al centro del trading online.

Il motivo è semplice: con questo broker puoi ricevere assistenza 24 ore al giorno e 5 giorni su 7. La possibilità di contattare l’assistenza clientela addirittura 24 ore su 24 è un grande vantaggio. Quando si fa trading, infatti, non bisogna pensare solo agli orari della borsa di Milano. Il Forex è un mercato sempre attivo e poi c’è anche la borsa di Wall Street che è attiva nelle ore notturne italiane. Insomma, forse non sbaglia chi afferma che, se si volesse, si potrebbe fare trading tutto il giorno. Ebbene operare sui mercati in orari non standard potrebbe significare bisogno di assistenza nelle ore notturne. Il servizio clienti di ActivTrades è a completa disposizione per questo tipo di esigenze.

I canali a disposizione per contattare il servizio clienti ActivTrades sono tre:

Live Chat: disponibile anche su Whatsapp e Telegram per gestione mobile della richiesta di aiuto

Email: è necessaria la compilazione del modulo e l’invio della richiesta

Numero Verde: 800 3220 7653

Molto interessante anche la possibilità di chiedere di essere richiamato gratuitamente ad un certo orario.

Grazie a canali molto variegati e alla gestione del servizio dall’Italia (il numero locale ha il prefisso di Milano), ActivTrades riesce a gestire tantissime richieste con la massima efficienza. I tempi di risposta dal momento delle richiesta di contatto sono molto bassi.

Formazione ActivTrades

Anche il servizio formativo offerto da ActivTrades appare molto efficiente. Punto di forza del broker sono gli eventi formativi. Anche in questo caso rispetto agli altri fornitori di soli CFD c’è un abisso. Questi ultimi, infatti, riducono la sezione formazione a una serie di video che per carità sono apprezzabili ma svolgono una funzione prettamente teorica non offrendo alcuno spunto sulla situazione corrente. ActivTrades invece ricorre allo strumento dei webinar per formare i suoi utenti.

In primo piano c’è la sezione dedicata ai prossimi webinar (tutti incentrati su tematiche di grande attualità a partire dalle decisioni di politica monetaria delle banche centrali) ma è possibile anche consultare l’archivio storico dei webinar. Ebbene, nel momento in cui abbiamo redatto questa recensione, non erano in corso webinar e di conseguenza ci siamo dirottati sull’archivio.

Cosa possiamo dire? Tanto per iniziare consultando tra gli scaffali virtuali (pagine e pagine del sito) si possono trovare webinar di anni e anni fa (una conferma della longevità di questo broker) Anche gli argomenti trattati sono molto interessanti ma soprattutto sono talmente tanti che si rileva fondamentale usare i filtri di ricerca per trovare l’argomento di proprio interesse.

I filtri che si possono impostare per cercare nell’archivio webinar di ActivTrades sono i seguenti:

forex

indici

oro

materie prime

money management

strategie

Fibonacci

azioni

Opinioni ActivTrades: la nostra valutazione

Come abbiamo anticipato in precedenza, l’ultima parte della nostra recensione su ActivTrades è dedicata alle opinioni. Che idea ci siamo fatti del broker? Prima di svelare il nostri giudizio, ci preme evidenziare che la valutazione da parte degli utenti non è affatto male.

Cercando opinioni ActivTrades sul sito specializzato Trustpilot, infatti, si può vedere come la valutazione complessiva sia di 4,5 stelle su 5. Davvero niente male per un broker di trading CFD! E davvero niente male se si considera che i giudizi espressi sono tantissimi: oltre 750. Tra i vari feedback presenti, è interessante evidenziare come moltissimi insistano sull’efficienza del servizio clienti. Lo avevamo già anticipato in precedenza: è davvero difficile trovare un servizio clienti all’altezza come quello di ActivTrades. Pareri molti positivi anche sul fatto che questo broker funga da sostituto di imposta.

Dopo aver sintetizzato al massimo i giudizi degli altri vediamo quale è la nostra valutazione. Ovviamente le nostre opinioni non possono che essere positive. Per esperienza diretta non possiamo non evidenziare come nel segmento del CFD Trading (come del resto in tutto quando si parla di investimenti) si annidino spesso operatori davvero poco seri e affidabili.

Se sei alla ricerca di un broker che ha fatto della sua affidabilità un cavallo di battaglia, ActivTrades è l’ideale. Personalmente non possiamo che sentirci rassicurati dal fatto che ActivTrades abbia sede anche a Milano, in Italia.

Altro elemento molto positivo è l’organizzazione dei conti (sia quello reale che quello demo). Il fatto che si possa operare in modo simulato senza registrarsi (sia pure per un periodo di 3 giorni) è molto rassicurante. E per finire, ci sono i webinar. Gli incontri con esperti ai quali tutti possono partecipare gratuitamente sono una grande occasione per la crescita personale.

Scegli ActivTrades per fare CFD Trading>>>clicca qui per aprire un conto demo con il broker

ActivTrades, quindi, è un broker da prendere in considerazione se si è alla ricerca di un fornitore per fare CFD Trading.

I CFD sono strumenti complessi e presentano un rischio significativo di perdere denaro rapidamente a causa della leva finanziaria. Il 74% di investitori al dettaglio perde denaro a causa delle negoziazioni in CFD con questo fornitore. Valuta se comprendi il funzionamento dei CFD e se puoi permetterti di correre questo alto rischio di perdere il tuo denaro.

