Amazon Trading: come funziona la nuova truffa e come difendersi

Ancora una volta, il brand Amazon viene sfruttato per una nuova truffa che sta dilagando anche nel nostro Paese, dopo aver mietuto numerose vittime all’estero.

Ribattezzata Amazon Trading, è un’attività fraudolenta che viene perpetrata attraverso delle telefonate con voce registrata, che arrivano a qualsiasi ora del giorno alle inconsapevoli potenziali vittime.

Un fenomeno in forte crescita che, secondo le associazioni dei consumatori, avrebbe già prodotto i primi drammatici risultati in capo a tutte quelle persone che hanno dato fiducia a questo sistema.

Ma come funziona Amazon Trading? Perché è una truffa?

Prima di iniziare ricordiamo che Amazon non è collegata a questa truffa, che si tratta di una società totalmente estranea alla frode e che, probabilmente, sta già agendo per tutelare il proprio brand contro questa cattiva pubblicità.

Come funziona la truffa Amazon Trading

Andando con ordine, condividiamo come Amazon Trading sia una truffa promossa mediante telefonate, banner e inserzioni sui social che propongono dei servizi di acquisto e di vendita di azioni in Borsa con la facile promessa di guadagnare molto denaro in breve tempo, partendo anche con investimenti minimi.

Per rafforzare la convenienza a partecipare a questo business, il meccanismo fa leva sulla popolarità del marchio Amazon che, evidentemente, non ha niente a che vedere con questa attività fraudolenta.

Le spiegazioni del Codacons

Naturalmente, niente di quanto sopra è vero. Non esistono investimenti profittevoli né meccanismi che possano permettere di arrivare a guadagni certi e in breve tempo grazie ad Amazon.

Così, negli ultimi giorni, le associazioni dei consumatori si sono date da fare per mettere in guardia gli italiani.

Codacons, ad esempio, ha invitato tutti gli utenti a ricordare che si tratta di una truffa bella e buona, spiegando altresì come la stessa Amazon all’interno del proprio sito internet affermi che le comunicazioni via e-mail, sms o telefono da parte di Amazon non includono mai richieste di informazioni personali e/o proposte di investimenti finanziari finalizzati a opportunità di guadagno.

Lo scorso anno, la Consob aveva invece già segnalato il fenomeno, spesso promosso chiamando in causa altri marchi celebri, e condividendo come queste proposte, oggetto di campagne pubblicitarie promosse da soggetti non identificati attraverso Internet e telefono, si configurano come truffe, in quanto non sono realmente riconducibili ad Amazon e risultano finalizzate all’acquisizione di dati personali e/o somme di denaro degli utenti.

Non solo Amazon

Come anticipavamo, non è solo Amazon ad essere finita al centro dei truffatori. Nel corso degli anni altre frodi hanno fatto leva sulla popolarità dei marchi per presentare le proprie iniziative truffaldine.

Chi ha una memoria più lunga ricorderà dunque i tentativi di truffa che negli anni sono stati lanciati sfruttando il brand Juventus, Ferrari o quello di Poste Italiane.

Con riferimento a quest’ultima frode, i truffatori effettuavano telefonate invitando a realizzare piccoli investimenti con le Poste per ottenere una rendita fissa mensile, giocando sulla quotazione in Boras del titolo.

Il broker da cui si veniva contattati era un operatore off-shore, con licenza in paradisi fiscali e, come tale, del tutto abusivo in Italia.

Come mettersi al riparo da queste truffe

Ma cosa fare, allora?

Il primo consiglio è quello di evitare di fornire dati personali a chi ci contatta tramite telefono, sms o e-mail. Nessun operatore serio e qualificato domanda infatti informazioni sensibili attraverso questi strumenti di comunicazione.

In secondo luogo, è bene rafforzare la propria consapevolezza finanziaria. Non esistono investimenti con ritorni certi e garantiti, poiché ogni investimento ingloba con sé un livello di rischio più o meno elevato a seconda della destinazione dell’impiego.

Infine, è sempre opportuno investire solo ed esclusivamente attraverso piattaforme professionali e regolamentate che possano permettere agli investitori di godere di tutte quelle forme di tutela che sono previste dalla legge italiana.

