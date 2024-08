Il flottante può riferirsi a due aspetti principali. In primo luogo, indica il numero di azioni disponibili per la negoziazione da parte degli investitori pubblici. In secondo luogo, quando gli investitori parlano di “quotazione di un titolo”, intendono il processo di quotazione di una società in borsa, rendendo le sue azioni disponibili per il pubblico. In sostanza, si tratta di rendere pubblica la società, in genere attraverso un’offerta pubblica iniziale (IPO).

Come funziona il flottante azionario?

Il flottante rappresenta il numero totale di azioni disponibili per la negoziazione pubblica. Questo numero può essere indicato come cifra esatta, ad esempio 10 milioni di azioni, o come percentuale delle azioni totali in circolazione della società.

Ad esempio, se una società ha 100 milioni di azioni in circolazione, ma solo 75 milioni di queste sono disponibili per la negoziazione pubblica, il flottante è pari a 75 milioni di azioni o al 75% delle azioni totali in circolazione.

La comprensione del flottante può essere importante per strategie come la vendita allo scoperto, in cui gli investitori scommettono contro un’azione vendendo azioni che non possiedono, anticipando un calo del prezzo per riacquistarle a un prezzo più conveniente. Se vi state chiedendo che cos’è la vendita allo scoperto, si tratta di una strategia di trading che può essere rischiosa ma potenzialmente redditizia, e sapere quali azioni sono disponibili per la negoziazione pubblica è fondamentale per queste decisioni.

Quali tipi di azioni sono esclusi dal flottante?

Alcuni tipi di azioni non sono inclusi nel flottante perché non sono disponibili per la negoziazione pubblica. Tra queste figurano le azioni detenute dagli insider, come i dirigenti della società e i principali azionisti, che non fanno parte del flottante.

Inoltre, sono escluse le azioni che la società detiene nella propria tesoreria, note come azioni proprie, in quanto non sono disponibili per la negoziazione. Un’altra categoria di azioni escluse è quella delle azioni vincolate; queste azioni hanno limitazioni sulla possibilità di essere vendute, spesso a causa di condizioni o scadenze specifiche.

Perché il flottante delle azioni è importante per gli investitori

Gli investitori prestano molta attenzione al flottante delle azioni perché indica quante azioni sono disponibili per la negoziazione. Questa informazione è fondamentale in occasione di eventi chiave, come un potenziale short squeeze, e fornisce indicazioni sulla struttura proprietaria della società e sulle potenziali azioni future.

I titoli con un flottante ridotto tendono a essere più volatili nel breve periodo. Infatti, se la domanda di azioni è elevata e le azioni disponibili sono poche, il prezzo può salire rapidamente. Al contrario, se la domanda diminuisce, il prezzo può scendere bruscamente.

Capire la struttura proprietaria attraverso il flottante

La comprensione del flottante aiuta gli investitori a capire la struttura proprietaria di una società, che può fornire indizi sulle azioni future. Ad esempio, un elevato flottante pubblico suggerisce che un gran numero di azioni è detenuto da investitori generici. Questa situazione potrebbe indicare una maggiore probabilità che gli azionisti sostengano l’acquisizione di una società a un prezzo più elevato.

D’altra parte, se una parte significativa delle azioni è detenuta da insider (come dirigenti e amministratori), può segnalare una dinamica diversa. Un’elevata partecipazione di insider spesso significa che questi individui sono impegnati nel successo a lungo termine dell’azienda. Potrebbero essere meno inclini a sostenere proposte che offrono guadagni a breve termine ma che potrebbero compromettere il futuro dell’azienda.

Inoltre, una società che detiene azioni proprie può venderle per raccogliere capitale senza emetterne di nuove. Queste azioni entrano quindi a far parte del flottante.

Conclusione

Sebbene il flottante sia un parametro fondamentale per gli investitori, soprattutto nel breve periodo, è importante ricordare che la performance a lungo termine di un’azione è generalmente guidata dalla performance fondamentale dell’azienda sottostante. La comprensione del flottante aiuta gli investitori a prendere decisioni informate e a comprendere meglio le dinamiche del trading azionario e della proprietà delle aziende.

