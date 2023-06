Come investire nel bear market: cosa è e come gestirlo senza paura

Temi come il bear market e la correzione dei mercati sono sempre centrali nel dibattito tra gli analisti. Spesso i due termini sono usati come sinonimi ma, in realtà, tra i due concetti ci sono molte differenze. In questo post non solo analizzeremo i punti di contatto e le divergenze tra bear market e correzione del mercato, ma spiegheremo anche come investire nel bear market evitando di lasciarsi condizionare dalla paura. C’è un modo per gestire (e non essere gestiti) dal mercato orso? Se già conosci la risposta a questo interrogativo, allora puoi subito passare alla fase operativa.

Bear Market cosa è: definizione e origini del termine

Il bear market è un concetto che dovrebbe interessare sia gli investitori esperti che chi è alle prime armi. Semplificando al massimo, parliamo di bear market (mercato orso) quando le borse (o un qualsiasi altro mercato) sono in ribasso.

Tecnicamente abbiamo a che fare con un bear market nel momento in cui si registra un ribasso di un indice di mercato di almeno il 20 per cento in un intervallo temporale di almeno due mesi.

Questa definizione del bear market è fornita dalla SEC e quindi non è opinabile più di tanto. Per questo motivo il dibattito attuale sulla presenza o meno di un mercato orso, lascia spesso il tempo che trova. E’ quindi improprio affermare che una borsa sia in bear market poichè il semplice crollo, anche prolungato, non basta per certificare questa situazione.

Ricapitolando, tecnicamente si è nel bear market se un indice di mercato presenta le seguenti caratteristiche:

ha perso almeno il 20 per cento

tale ribasso è avvento su un periodo di almeno due mesi

Quando c’è stato un bear market nella storia

Assodato che oggi ci sia una sorta di tendenza ad usare le parole in modo improprio, vediamo quando, nella storia, è invece possibile parlare di mercato orso. In poche parole, quando sono avvenuti i più importanti bear market in borsa? Guardando al passato, possiamo individuare tre fasi orso in borsa:

Crisi del 1929: la borsa Usa perse il 90 per cento del suo valore in 4 anni

Bolla delle dot-com del 2000

Bolla dei mutui subprime del 2008

Considerando la portata storica di questi eventi, è evidente che quello che attualmente viene spacciato per bear market non lo è in senso tecnico (se non nel caso del Nasdaq Composite).

Cosa succede quando avviene un bear market

Inoltre ci sono alcune conseguenze che sono tipiche di un bear market nel senso che, in occasione del mercato orso, tendono ad attivarsi alcuni meccanismi che ne diventano il tratto distintivo. Ecco quali sono:

volatilità fortissima e quasi fuori controllo

sensazione di “impazzimento” della massa

crolli seguiti da repentini rimbalzi

possibilità che si verifichino rimbalzi anche forti nel corso del crollo ma comunque seguiti da forti discese

aumento dei rendimenti atteso

effetto sul 99 per cento degli investimenti

Tra le 6 azioni che si attivano nel corso di un bear market, quella più preoccupante riguarda l’estensione del trend ribassista a quasi tutti gli investimenti. Una ripercussioni che ci spinge ad evidenziare l’importanza di una opportuna diversificazione.

In poche parole, visto che quello che succede durante un bear market è molto incisivo, è fondamentale assumere un approccio serio a tutti il mondo degli investimenti. In poche parole, il bear market è il momento meno indicato in assoluto per confidare nella fortuna.

Cosa è la correzione del mercato

Volendo fare un parallelismo la correzione del mercato è un evento più soft e più frequente del bear market.

Tecnicamente parliamo di correzione del mercato nel momento in cui si verifica un ribasso di almeno il 10 per cento rispetto al recente massimo del mercato.

In linea di tendenza, le correzioni capitano circa una volta all’anno, hanno una durata breve e non sono molto importanti per un investitore. I trader tendono a considerare le correzioni di mercato come delle opportunità per continuare ad investire a prezzi più bassi.

Differenze tra bear market e recessione

Il bear market viene spesso associato alla recessione. In realtà tra i due concetti c’è un abisso. La recessione individua un problema economico e si verifica nel momento in cui l’attività economica decresce per almeno due trimestri mentre il bear market, come abbiamo visto, ha a che fare con i mercati e riguarda il sentiment degli investitori.

I due concetti non sono neppure correlati nel senso che non è detto che durante un bear market l’economia sia in recessione come non è detto quando l’economia è in recessione anche le borse siano in bear market. Può accadere che i due eventi coincidano ma non c’è alcun rapporto a riguardo.

Le cause di una recessione sono in realtà:

il calo della domanda con le persone che spendono meno e di conseguenza si vende di meno. Le aziende, quindi, si trovano costrette a tagliare gli investimenti programmati e ad assumere di meno. Tutto questo è causa di una spirale negativa sulle aspettative delle persone

la difficoltà di accesso al credito delle banche

il rialzo dei tassi di interesse.

A voler essere pignoli la sola analogia tra bear market e recessione è che i due concetti vengono spesso usati a sproposito.

Come investire nel bear market: il broker eToro

Non è necessario essere degli esperti di finanza per avere ben chiaro un concetto fondamentale: il bear market è una sciagura per l’economia reale. Ciò non significa che lo sia anche per i traders. Gli investitori, infatti, sono soliti investire in modalità short nelle fasi di mercato orso. Lo short trading diventa una strategia di difesa nelle fasi di bear market.

Chi è solito operare in modo diretto sui mercati (ad esempio comprando azioni in senso fisico) è costretto a ricorrere alle vendite allo scoperto. Una procedura complessa che si può evitare preferendo il CFD trading. Scegliendo i Contratti per Differenza (uno strumento derivato) non si ha il possesso del titolo ma si specula solo sui movimenti di prezzo.

Con i CFD è quindi possibile operare in due direzioni:

long nel caso in cui il prezzo del sottostante (può essere anche un indice) è destinato a salire

short se invece la speculazione è su un ribasso dei prezzi

Consigli per non farsi trasportare dalla paura nel bear market

La paura è uno dei fattori alla base del mercato orso ma è anche una delle conseguenze a maggiore impatto. Tutto ciò che è irrazionale è nemico del trading online ed è per questo che è necessario imparare a gestirlo. Nel caso specifico del mercato orso, le 5 cose da fare per non lasciarsi trasporare dagli eventi sono:

non vendere tutto: è l’irrazionale a suggerire che stia crollando tutto ma in realtà ci sono settori che vanno giù ed asset che resistono

punta ad una gestione ottimale della liquidità: se un titolo va a picco e si deprezza tantissimo, non è affatto detto che sia diventato una grande occasione di acquisto. Dipende tutto dalle prospettive

prosegui ad applicare una strategia che punta sulla diversificazione: non è vero come le cassandre sono solite ripetere che diversificare non ha senso nel bear market

non seguire le masse che, per loro stessa natura, si fanno guidare dall’irrazionale

nel mercato azionario effettua una rotazione da growth a value

