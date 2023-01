Conto a spread variabile VS Conto a spread fisso su FXORO

Tra le tante caratteristiche dell’ottimo servizio di trading di FXORO (qui la nostra recensione) c’è la possibilità che il trader possa avere accesso a un conto a spread variabile, rispetto a un conto a spread fisso.

Ma quali sono le differenze tra conti a spread variabile e conti a spread fisso?

In questa breve guida cerchiamo di fare il punto su ciò che caratterizza le due diverse tipologie di conto, scoprendo insieme come aprire gratuitamente oggi un conto di trading con il broker. Andiamo con ordine!

Cos’è il conto a spread fisso

Per comprendere che cos’è il conto a spread fisso bisogna innanzitutto introdurre il concetto di spread: lo spread è un differenziale tra il prezzo di acquisto di un asset (bid) e il prezzo di vendita dello stesso asset (ask).

Per capire ancora meglio quali sono le sue caratteristiche, ipotizziamo di effettuare una compravendita del cambio EUR/USD, avendo a disposizione un bid a 1,06295 e un ask a 1,06298. La differenza tra i due prezzi, lo spread, è di 3 pips.

Ma chi stabilisce lo spread? È semplice: il broker! D’altronde, per lui lo spread è la principale fonte di guadagno sull’operazione…

Ora, nei conti a spread fissi, lo spread è sempre – appunto – fisso. Dunque, il trader conosce a priori quale sarà lo spread sottostante dell’operazione, indipendentemente dall’evoluzione dei valori bid e ask. Il differenziale rimane così costante nel tempo.

Cos’è il conto a spread variabile

Di contro, il conto a spread variabile è un conto in cui lo spread assume valori fluttuanti, che dipendono ogni volta dall’evoluzione dei valori ask e bid, nel momento in cui il trader effettua le sue operazioni.

La natura dello spread variabile impedisce al trader di sapere a priori quale sarà il differenziale che riguarda la sua operazione. Sebbene di norma lo spread variabile sia più basso di quello fisso, può in realtà subire forti e improvvisi rialzi che potrebbero pregiudicare la redditività della transazione.

Differenza tra conto a spread fisso e spread variabile

Di qui, la grande differenza tra i conti a spread fisso e i conti a spread variabile.

Nel caso di spread fisso avremo una differenza tra bid e ask che è sempre costante, stabilita dal broker all’inizio del rapporto contrattuale. Nel caso di spread variabile, invece, la differenza è fluttuante, variabile a seconda dell’asset considerato e delle condizioni di mercato che si verificano prima dell’azione di trading.

Ora, la buona notizia che vogliamo darti è che FXORO ti garantisce la massima libertà di scelta: puoi dunque aprire un conto a spread fisso o un conto a spread variabile a seconda di quelle che sono le tue preferenze!

Come aprire un Conto ECN con FXORO

Sia che tu ritenga che il conto a spread fisso faccia per te, o che preferisca il conto a spread variabile, FXORO ti permetterà infatti di aprirne uno rapidamente e gratuitamente!

Per aprire un conto di trading con FXORO bastano infatti poche informazioni personali, un numero di telefono e la copia dei propri documenti di identità. Se hai tutto a portata di mano, clicca qui per accedere al sito ufficiale e avviare l’iter di registrazione.

Quindi, seleziona la tipologia di conto che preferisci, metti il segno di spunta sull’informativa e l’accettazione a ricevere comunicazioni elettroniche e poi digita il codice Captcha.

A quel punto ti verranno richieste le informazioni personali e di registrazione, e in pochi minuti sarai in grado di entrare nel tuo conto di trading!

>>> Clicca qui per andare sul sito ufficiale di FXORO!

