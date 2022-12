Cos’è e il trading CFD con accesso diretto al mercato (DMA)

Chi fa trading da un certo periodo di tempo avrà certamente sentito parlare del cosiddetto trading di CFD con accesso diretto ai mercati (DMA – direct market access). Cosa si intende con questa espressione? Quali sono le differenze tra il trading DMA e il trading CFD tradizionale? E per finire, quali sono i broker che permettono di avere l’accesso diretto ai mercati?

A tutte queste domande proveremo a dare una risposta in questo articolo. Il nostro obiettivo è quello di consentire ai lettori di poter fare una valutazione oggettiva sul tema aiutandoli a capire se fare trading CFD DMA è conveniente oppure no.

Che cos’è il DMA (accesso diretto al mercato)?

L’accesso diretto al mercato (DMA) è uno strumento che permette di ottenere prezzi e liquidità dei CFD identici a quelli dei mercati sottostanti. In altri termini, gli investitori possono entrare nei contratti derivati al prezzo del mercato sottostante, andando a far eseguire al broker i propri ordini in tempo reale, con la certezza della congruità del prezzo.

Non solo. Il DMA ha anche il vantaggio di offrire al trader la possibilità di partecipare alla fase di pre-apertura e pre-chiusura del mercato, che è spesso il periodo più volatile della giornata di trading e quello che può offrire le migliori opportunità di speculazione.

Tecnicamente il modello DMA non si limita ad immettere gli ordini sul mercato sottostante ma al tempo stesso fornisce anche accesso a leva, le vendite allo scoperto oltre che commissioni competitive. Grazie a queste caratteristiche i CFD in DMA si rilevano uno strumento molto potente per fare trading.

Un broker che offre la possibilità di fare trading sui CFD in regime di DMA è FP Markets.

Perché conviene fare trading CFD con DMA?

I vantaggi di fare trading su CFD in regime DMA sono numerosi:

Trasparenza : il trader può vedere le offerte e le richieste per il titolo che sta negoziando con i CFD. La possibilità di analizzare in tempo reale i volumi di domanda e offerta, nonché i flussi di ordini in tempo reale, garantisce un vantaggio cruciale rispetto agli altri trader

: il trader può vedere le offerte e le richieste per il titolo che sta negoziando con i CFD. La possibilità di analizzare in tempo reale i volumi di domanda e offerta, nonché i flussi di ordini in tempo reale, garantisce un vantaggio cruciale rispetto agli altri trader Velocita : il trading DMA richiede minori interventi tra il trader e il mercato del sottostante e nessuna riquotazione dei prezzi

: il trading DMA richiede minori interventi tra il trader e il mercato del sottostante e nessuna riquotazione dei prezzi Price making: trasmettendo il 100% degli ordini DMA nel mercato reale, FP Markets permette di influenzare la domanda e l’offerta del prodotto che si sta negoziando, passando da price taker a price maker

trasmettendo il 100% degli ordini DMA nel mercato reale, FP Markets permette di influenzare la domanda e l’offerta del prodotto che si sta negoziando, passando da price taker a price maker Comunione di interessi: facendo trading su prodotti DMA l’ordine viene abbinato a quello di altri operatori di mercato reali. Il broker non beneficia più delle perdite del trader ma ha gli stessi interessi dell’investitore

facendo trading su prodotti DMA l’ordine viene abbinato a quello di altri operatori di mercato reali. Il broker non beneficia più delle perdite del trader ma ha gli stessi interessi dell’investitore Più opportunità di trading: FP Markets offre la possibilità di andare long su ogni asset trattato e un ampio ventaglio di opportunità di andare corti, scegliendo così tutte le strategie di trading

FP Markets offre la possibilità di andare long su ogni asset trattato e un ampio ventaglio di opportunità di andare corti, scegliendo così tutte le strategie di trading Maggiore liquidità: i modelli DMA permettono al trader di accedere alla stessa liquidità del mercato sottostante operando anche nelle fasi di asta di apertura e chiusura.

Su cosa si può investire con il trading CFD in DMA

FP Markets offre ampie opportunità di investimento di trading CFD in DMA, garantendo di prendere posizione su:

Azioni CFD: oltre 10.000 azioni sugli scambi globali

oltre 10.000 azioni sugli scambi globali Futures CFD su borse globali

CFD su borse globali Indici: 10 da negoziare sui mercati globali

10 da negoziare sui mercati globali Materie Prime come oro, petrolio, argento

come oro, petrolio, argento Forex: 34 coppie valutarie

Come iniziare a fare trading CFD DMA con FP Markets

Fare trading CFD in DMA con FP Markets è molto semplice.

l’accesso a oltre 10.000 strumenti finanziari

la possibilità di aprire e chiudere in modo automatico le posizioni

il calendario economico e delle notizie

gli indicatori tecnici e i grafici

molti altri strumenti inclusi!

