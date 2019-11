Un evento in due sole tappe per imparare a fare trading con i nuovi certificati Turbo24: tutte le informazioni per partecipare

Il broker IG è da sempre molto attento alla formazione dei traders. Se vuoi conoscere da vicino i nuovi certificati Turbo 24 che sono stati recentemente lanciati da IG, il nuovo roadshow IG Turbo Trading Night è l'evento che fa per te. Due le tappe previste dal broker: Milano e Roma. Giorno 26 novembre il roadshow si terrà a Milano mentre il 28 novembre sarà la volta di Roma.

Se vuoi conoscere da vicino i nuovi prodotti IG e imparare a fare trading con i nuovi certificati Turbo 24, non puoi quindi perderti questo appuntamento.

I Certificati Turbo 24 IG sono i primi al mondo a poter essere negoziati 24 ore su 24 e 5 giorni su 7. Grazie ai certificati Turbo 24 IG puoi fare trading su strumenti derivati che riproducono sottostanti diversi come indici, forex e materie prime. Secondo i trader retail europei il nuovo prodotto lanciato da IG.com è destinato a diventare sempre più popolare grazie ad alcuni punti di forza. Tra le caratteristiche più apprezzate dei certificati Turbo 24 IG ci sono l'alta trasparenza nella gestione del rischio, il forte controlloo che viene esercitato sulla leva e sull'esposizione e le sicure modalità di pricing.

Se vuoi conoscere più da vicino il nuovo asset non devi far altro che leggere la nostra recensione sui Certificati Turbo 24 IG.com.

Tra l'altro, oltre a informarti leggendo la nostra guida, puoi anche conoscere da vicino i certificati Turbo24 IG.com aprendo un conto demo gratuito. Bastano pochi click per attivare la modalità demo e puoi operare subito senza il rischio di perdere denaro reale.

Se vuoi 30000 euro virtuali per imparare a fare trading sui tanti mercati che IG.com mette a disposizione dei suoi clienti, non devi far altro che cliccare sul link sottostante. Sarai subito indirizzato alla landing per aprire la demo.

Tornando invece all'evento IG Turbo Trading Night, vi forniamo di seguito alcune informazioni che possono essere molto utili per partecipare.

Sia nella tappa romana che in quella milanese, il roadshow avrà inizio alle ore 18.00 e durerà fino alle 22:00. Ad aprire l'evento sarà Fabio De Cillis, Head of Italy di IG mentre gli speaker dei due appuntamenti saranno Salvatore Miserendino, director di Beaconrise Ltd, Pierpaolo Scandurra, CEO di Certificati e Derivati e Direttore di Certificate Journal, oltre al trader professionista Bruno Moltrasio.

Considerando che la partecipazione al roadshow è del tutto gratuita, l'IG Turbo Trading Night può essere l'occasione che aspettavi da tempo per imparare a conoscere i certificati Turbo 24 IG.com.

Se vuoi arrivare preparato all'appuntamento la mossa giusta da fare è quella di aprire un conto demo IG.com. In questo modo avrai 30.000 euro virtuali da investire nei certificati Turbo 24. La demo IG è gratuita e per aprirla basta cliccare sul link sottostante.

Commentando il lancio del roadshow IG.com, il CEO Fabio De Cillis ha evidenziato che in un anno molto importante per broker, poichè caratterizzato dall'ingresso del gruppo nel mercato del trading con prodotti listati, si è deciso di puntare direttamente ai clienti e a tutti i potenziali investitori per illustrare le tante novità di quella che si configura come una nuova opportunità di investimento.

Fabio De Cillis ha anche ricordato che sia nell'appuntamento di Milano che in quello di Roma a dare supporto saranno due speaker d’eccezione e il trader professionista Bruno Moltrasio. Quest'ultimo all'analisi tecnica affiancherà anche sessioni di trading real time di brevissimo termine.

Insomma l'IG Turbo Trading Night si configura come un'occasione unica per approfondire i vantaggi dei nuovi certificati turbo24 IG.com.