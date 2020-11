Unicredit lancia sul mercato 100 nuovi certificati Bonus

Maxi emissione di certificati finanziari da parte di Unicredit, a valere su titoli azionari e su indici finanziari.

Unicredit ha scelto di concludere il 2020 con quella che è il più ampio lancio di certificati di investimento sul mercato.

L’istituto milanese ha infatti emesso sul mercato una nuova serie di 100 Bonus Certificate che si aggiungono agli oltre 250 Bonus Certificate già emessi dalla banca e già quotati sui mercati regolamentati di Borsa Italiana (SeDeX e EuroTLX).

I nuovi certificati (Bonus Cap, Top Bonus e Reverse Bonus Cap), hanno scadenze brevi (1 -2 anni dal momento dell’emissione) e hanno tra i sottostanti i maggiori titoli azionari europei, americani ed i principali indici, con lo scopo di mettere a disposizione dell’investitore una più ampia ed eterogenea gamma di soluzioni di investimento.

In particolare, i certificate Bonus Cap consentono di ricevere un bonus a scadenza nel caso in cui il sottostante sia in grado di mantenere un valore superiore al livello di barriera, che per questa emissione è posta tra il 60% ed il 70% del valore iniziale. Nell’ipotesi inversa, in cui il valore del sottostante, in un qualsiasi momento della vita del prodotto sia pari o inferiore al livello barriera, a scadenza verrà invece corrisposto un valore pari alla performance del sottostante, fino a un massimo pari al livello del cap.

Dal canto loro, certificate Top Bonus consentono di ricevere un bonus a scadenza se il sottostante a scadenza quota ad un valore pari o superiore al livello di barriera, posta emissione tra il 70% e l’80% del valore iniziale. La barriera sarà dunque valutata solamente a scadenza, e non in maniera continua, come la categoria di cui sopra. Di contro, nel caso in cui a scadenza il valore del sottostante sia inferiore al livello barriera, verrà corrisposto un valore pari alla performance del sottostante.

Infine, i certificate Reverse Bonus Cap, contrariamente agli altri, puntano sulla discesa del sottostante. Dunque, consentono di ricevere un bonus a scadenza se il sottostante ha sempre mantenuto un valore inferiore al livello di barriera, che è posta per questa emissione al 130% del valore iniziale. Di contro, nel caso in cui il valore del sottostante, in un qualsiasi momento della vita del prodotto sia pari o superiore al livello barriera, a scadenza verrà corrisposto un valore pari all’inverso della performance del sottostante, fino a un massimo pari al livello del cap.

Ricordiamo che tutti i prodotti sono negoziabili sul mercato EuroTLX, e che la liquidità è garantita in acquisto e vendita da Unicredit.

