Vontobel lancia 30 nuovi certificates: ecco di cosa si tratta e quanto rendono

Maxi emissione di Vontobel, che propone 15 certificati turbo a leva dinamica e 15 certificati mini futures.

Vontobel ha annunciato la quotazione sul mercato SeDeX di Borsa Italiana di 30 nuovi certificates: si tratta, nel dettaglio, di 15 nuovi Turbo Certificates Open End e 15 nuovi Mini Futures su Coinbase, la principale piattaforma di exchange di criptovalute, che recentemente si è quotata a Wall Street.

Certificates Open End di Vontobel

Per quanto concerne i primi 15 certificati, si tratta di Turbo Certificates a leva dinamica che consentono di puntare sia al rialzo che al ribasso di uno specifico asset sottostante. Come suggerisce il loro stesso nome, si tratta di certificati che hanno la possibilità di superare i tradizionali limiti temporali dell’investimento, in maniera tale che i trader possano conservare la posizione per il tempo che ritengono preferibile, senza subire l’effetto compounding e, dunque, senza l’effetto derivante dal metodo di calcolo della leva che può determinare uno scostamento, anche significativo, tra la prestazione dell’attività finanziaria sottostante e quella del certificato.

Il livello di strike è aggiornato quotidianamente. È inoltre presente un knock-out, coincidente con lo strike, ovvero una barriera che se raggiunta da sottostante determina l’estinzione anticipata del prodotto azzerandone il valore.

Mini Future Certificates con barriera di stop-loss

Per quanto invece attiene i secondi, i nuovi Mini Futures quotati sul SeDeX da Vontobel sono certificati a leva dinamica che consentono di puntare sia al rialzo che al ribasso, senza scadenza predeterminata e con strike aggiornato su base giornaliera.

Tuttavia, a differenza dei primi 15 certificati di cui sopra, i Mini Futures sono dotati di una barriera di stop loss che può essere differente dallo strike e che in caso di evento barriera determina l’estinzione anticipata. La barriera è rivista su base mensile, in modo tale che si mantenga una differenza positiva tra il livello di stop loss e lo strike.