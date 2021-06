BNP Paribas emette una nuova serie di certificati Step Down Cash Collect su mercati azionari

L'istituto di credito lancia una serie di certificati finanziari a valere su panieri di azioni internazionali

BNP Paribas ha annunciato l’emissione di una nuova serie di certificate Step Down Cash Collect, con sottostanti panieri di azioni, con premio potenziale mensile compreso tra lo 0,50% (6% premio annuo) e l’1,50% (18% premio annuo), caratterizzati da effetto Step-Down e durata pari a tre anni.

Tra le principali caratteristiche di questi strumenti, la possibilità di ottenere potenziali premi nelle date di valutazione mensili anche nelle ipotesi in cui le azioni sottostanti abbiano subito una flessione rispetto al valore iniziale, ma sempre che le stesse siano ad un livello superiore o pari al livello Barriera Premio, che varia a seconda del cosiddetto effetto Step Down.

In altri termini, la Barriera Premio viene fissata al 70% del valore iniziale dei sottostanti per i primi sei mesi, ma diminuisce poi successivamente del 10% ogni sei mesi, fino ad arrivare al 30%. In questo modo vi sono maggiori possibilità di ricevere il premio mensile, dotato di Effetto Memoria e, dunque, con premi recuperabili a seconda degli eventi.

Ricordiamo inoltre che a partire dal sesto mese di vita del certificato, nelle ipotesi in cui in una delle date di valutazione mensili tutti i sottostanti del paniere quotino ad un valore superiore o pari al valore iniziale, il certificato scadrà anticipatamente rimborsando il valore nominale di 100 euro, oltre al premio mensile, con eventuale Effetto Memoria.

Gli scenari alla scadenza

Di contro, se il certificato dovesse arrivare a scadenza, fissata al 18 giugno 2024, sono possibili tre diversi scenari:

se il valore di tutte le azioni che compongono il paniere è pari o superiore al livello Barriera a Scadenza, il certificato allora rimborsa il valore nominale e paga il premio mensile, oltre agli eventuali premi non corrisposti in precedenza se la quotazione di almeno una delle azioni che compongono il paniere è inferiore al livello Barriera a Scadenza ma la quotazione di tutte le azioni che compongono il paniere è pari o superiore al livello Barriera Premio, il certificato paga allora il premio mensile, oltre gli eventuali premi non pagati precedentemente, più un importo commisurato alla performance della peggiore tra le azioni che compongono il paniere, con conseguente perdita parziale del capitale investito; infine, nell’ipotesi in cui il valore di anche solo una delle azioni che compongono il paniere è inferiore al livello Barriera Premio, il certificato corrisponderà un importo commisurato alla performance negativa del sottostante peggiore del paniere con conseguente perdita parziale o totale sul capitale investito.

La lista dei sottostanti e le caratteristiche dei certificati sono disponibili sul sito investimenti.bnpparibas.it/certificates-investimento/cash-collect-certificate.