5 motivi per comprare Bitcoin (BTC) in "Uptober"

Il mese di ottobre portava con sé, e in parte porta ancora, grandi aspettative per quel che riguarda l’andamento del mercato delle crypto. In realtà però, quanto meno fino ad ora, le cose non sono andate esattamente come previsto e il tanto atteso “Uptober” di fatto non si è visto.

Le previsioni però continuano ad indicare scenari rialzisti, non solo per Bitcoin (BTC) ma anche per molte altre crypto. D’altra parte sappiamo che l’andamento di BTC influenza pesantemente l’intero mercato, il che significa che se le previsioni per la regina delle crypto sono buone è un ottimo punto di partenza.

Comprare Bitcoin ora quindi potrebbe essere conveniente, ma vediamo esattamente perché ci si aspetta un rialzo per la seconda metà del mese. Nel web alcuni appassionati ed esperti del mercato delle criptovalute hanno indicato in particolare 5 motivi per cui conviene comprare Bitcoin questo mese.

Trump potrebbe vincere le presidenziali USA

Uno dei motivi per cui BTC potrebbe registrare un significativo rialzo nel mese di ottobre è legato ai sondaggi che stanno uscendo in questi giorni, che vedono Donald Trump in netto vantaggio su Kamala Harris.

Si parla di un vantaggio intorno ai 10 punti percentuale, che a meno di clamorosi colpi di scena sarà difficile colmare entro la prima settimana di novembre. Ma cosa succede se Donald Trump viene rieletto presidente degli Stati Uniti? Alcune situazioni sulla scena internazionale potrebbero cambiare, anche se non tutti ci credono davvero, ma soprattutto potrebbe esserci una svolta a favore delle crypto.

Quest’ultimo scenario in particolare è abbastanza gettonato, e potrebbe determinare una rapida crescita dell’intero settore, con una forte spinta al rialzo non solo per Bitcoin ma per l’intero mercato appunto.

Abbiamo infatti diverse previsioni incoraggianti, come quella degli analisti di Bernstein per esempio, che indicano un target price di 90.000$ per BTC se il tycoon dovesse tornare alla Casa Bianca. Ed è interessante notare che le previsioni indicano BTC a un nuovo ATH anche nel caso in cui dovesse vincere Kamala Harris.

In arrivo nuovi stimoli per l’economia cinese

Un rapporto di CNBC evidenzia alcuni interessanti scenari per quel che riguarda l’andamento dell’economia cinese. Ci si aspetta in particolare che Pechino introduca nuovi pacchetti di stimoli già da questo fine settimane, e questo dovrebbe rilanciare l’economia del Paese. Secondo alcune analisi il governo cinese potrebbe iniettare nell’economia somme comprese tra 282,8 e 424,2 miliardi di dollari.

E per quanto riguarda il mercato delle criptovalute, gli effetti di politiche di allentamento monetario di questo tipo dovrebbero farsi sentire spingendo al rialzo il settore. Questo dovrebbe succedere perché gli investitori cinesi si ritroveranno con maggiore disponibilità di risorse da investire in crypto.

Secondo il fondatore di 10x Research, Markus Thielen, le politiche di allentamento monetario della Cina saranno uno dei fattori che maggiormente influiranno in modo positivo sull’andamento di prezzo di Bitcoin contribuendo in modo significativo a spingerlo al rialzo.

La riduzione dei tassi di interesse da parte della Federal Reserve

Stando ai verbali della Federal Reserve che sono stati pubblicati di recente, il taglio dei tassi di interesse di 50 punti base non ci sarà, ma rimane la possibilità che la banca centrale degli Stati Uniti decida di ridurre i tassi di 25 punti base.

Secondo i dati di Fedwatch, le probabilità che questo succeda sono del 90% circa, e in questo caso il mercato delle crypto potrà comunque beneficiare di una significativa spinta propulsiva in grado di portare Bitcoin verso nuovi record di prezzo.

Una politica di allentamento dei tassi di interesse da parte della Fed infatti produrrà una maggiore liquidità e questa liquidità andrà a fluire anche nel mercato delle crypto e su Bitcoin inevitabilmente.

Inoltre si profila la possibilità che si concretizzi uno scenario molto interessante, doppiamente vantaggioso per il mercato delle crypto. Bisogna infatti considerare che la Federal Reserve prenderà la sua decisione sul taglio dei tassi di interesse nella riunione del FOMC di novembre, e questa si terrà il giorno dopo le elezioni presidenziali USA.

In altre parole potremmo vedere combinarsi due fattori favorevoli al mercato delle crypto nel giro di una manciata di ore. Da una parte potremmo avere l’elezione di Donald Trump a presidente Usa, e dall’altra il taglio dei tassi di interesse da parte della Fed.

L’imminente rally post-halving di Bitcoin

Un altro fattore da considerare è l’effetto Halving, del quale abbiamo parlato in più occasioni in passato, specie quando l’evento era alle porte. In quel periodo infatti il prezzo di Bitcoin aveva raggiunto interessanti picchi al rialzo, ma era ancora troppo presto perché a determinare quegli aumenti fosse l’Halving.

Gli effetti dell’evento infatti si fanno sentire, storicamente, diversi mesi dopo. Proprio per questo ora possiamo iniziare ad aspettarci questi effetti che, secondo alcuni analisti, potrebbero arrivare da un momento all’altro.

Il prezzo di Bitcoin infatti registra solitamente un rialzo significativo nel periodo compreso tra 150 e 170 giorni dopo l’halving. Adesso siamo persino in ritardo, visto che sono passati oltre 170 giorni dall’halving di aprile, quindi dovremmo esserci quasi.

Inoltre, il trader esperto Peter Brandt ha recentemente evidenziato che con il rally di prezzo che Bitcoin dovrebbe registrare sull’onda degli effetti dell’Halving, si potrebbero toccare i 135.000$.

Il rally di prezzo di Uptober potrebbe ancora arrivare

Storicamente il mese di ottobre porta il mercato delle crypto verso movimenti al rialzo interessanti, ma fino ad ora gli effetti positivi del cosiddetto “uptober” si sono visti ben poco.

In realtà però non è ancora troppo tardi, perché resta oltre metà mese affinché il mercato delle crypto si riprenda. Molto dipenderà sicuramente dagli sviluppi sullo scacchiere geopolitico, e dalla piega che prenderanno gli eventi in Medio Oriente, ma vale la pena monitorare attentamente la situazione.

Inoltre, nel mese di settembre, quanto meno nella prima metà, il prezzo di Bitcoin ha registrato un ribasso significativo, ma ha in seguito registrato anche la sua migliore chiusura mensile di settembre.

E partendo dall’attuale livello di prezzo, se entro la fine di ottobre il prezzo di Bitcoin dovesse registrare guadagni mensili medi superiori al 20% (che è la quota attesa per Uptober) sarebbe più che sufficiente per superare l’attuale record storico di circa 73.000$.

Se anche tu sei dell’idea che il mercato delle crypto sia prossimo ad esplodere, e che il prezzo di Bitcoin (BTC) si avvii a crescere in modo significativo nel prossimo futuro, allora potresti valutare di investire in questo settore con BitPanda, che offre una piattaforma all’avanguardia e sicura, autorizzata ad operare nel mercato italiano.

Su BitPanda hai un’ampia selezione di criptovalute per investire nel settore, e puoi sia comprare e vendere, che fare trading crypto. Ci sono poi vari prodotti finanziari destinati non solo ai piccoli investitori che ti invitiamo a scoprire direttamente sul sito ufficiale seguendo il link qui sotto.

Scopri tutti i prodotti finanziari offerti dalla piattaforma BitPanda

