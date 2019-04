Perchè prezzo Bitcoin può salire (davvero) fino a 20000 dollari?

Il recente rally della quotazione Bitcoin ha inevitabilmente riacceso l'entusiasmo ma attenzione al facile ottimismo

Oggettvamente c'era da aspettarselo. Il recente recente rally del prezzo del Bitcoin ha determinato il ritorno dell'entusiasmo su tutte le criptovalute. Mentre oggi il BTCUSD si attesta attorno a quota 5000 con un ribasso del 3,11 per cento, gli investitori di chiedono se, dopo la cavalcata da 4000 dollari ad oltre 5000 USD, ci sia ancora lo spazio per un apprezzamento dei valori. La domanda che tutti si pongono è la seguente: il prezzo del Bitcoin salirà ancora oppure è pronto un ritracciamento dei valori? Alla luce di tale interrogativo è abbastanza intuitivo capire che nel presente post si parlerà proprio di previsioni Bitcoin. Più precisamente l'attenzione sarà focalizzata su quelle stime che vedono la quotazione BTC a quota 20mila dollari nei prossimi anni. E' davvero possibile che BTCUSD possa aggiornare i suoi stessi massimi storici? Il gestore di Crypto fund Brian Kelly è stato intervistato dalla CNBC proprio su questione. Cogliendo al balzo la palla fornita dal recente apprezzamento del BTC (+30 per cento da inizio aprile ad oggi), il gestore ha spiegato i motivi per i quali ritiene possa essere possibile una salita del Bitcoin ad oltre 20mila dollari.

Precisiamo subito che a differenza di tutte le previsioni per tori scatenati che riguardano il Bitcoin ma anche tutte le altre criptovalute, le stime di Kelly sono profondamente ancorate alla reatà. Non siamo quindi nel ramo del quasi impossibile ma nell'ambito del poco probabile ma comunque non da escludere. Diciamo questo perchè è lo stesso gestore ad affermare che affinchè BTCUSD torni verso i 20000 sarà necessario attendere ed avere pazienza. Vedere la quotazione Bitcoin a 20000 dollari, ha affermato Kelly, non sarà un gioco da ragazzi. L'analista ha però poi precisato che "senza dubbio" il prezzo del Bitcoin raggiungerà questo target nel "prossimo ciclo" specificando poi di parlare "probabilmente di un ciclo di due anni." Sarà quindi necessario un pà di tempo ma BTCUSD potrebbe davvero arrivare ai nuovi massimi. Kelly, nel corso dell'intervista, ha poi chiarito che "il ciclo per bitcoin è di solito circa un anno prima fino a un anno dopo". Dalle parole del gestore, quindi, sembra dedursi che possa essere la stessa natura del Bitcoin a portare BTCUSD verso i 20000. Certamente accorrerà avere pazienza per il raggiugimento di tale traguardo ma varrà certamente la pena attendere. Gli investitori sono stati avvisati, ora sta a loro definire la migliore strategia trading alla luce di questa previsione.