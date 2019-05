Bitcoin, tori avvertiti: attenzione a due eventi-catalizzatori per BTCUSD

© Shutterstock

Il prezzo del Bitcoin a 6000 dollari come trampolino di lancio verso più alti obiettivi: ecco le ultime previsioni

La salita della quotazione Bitcoin a 6000 dollari rappresenta quel punto di svolta che molti analisti attendevano. Mentre in questi giorni continua la saga dell'ottimismo su BTCUSD, con l'inevitabile ritorno anche delle previsioni in assoluto più azzardate, esperti più razionali hanno provato a mettere a fuoco con obiettività quello che è recentemente avvenuto.

Tra gli analisti più capaci di stare con i piedi per terra senza lasciarsi trasportare dal classico e poco gentile "noi l'avevamo detto (che BTCUSD sarebbe salito a quota 6000), c'è anche Jack Thomas che su u.today ha fatto il punto su quanto avvenuto negli ultimi due giorni.

L'analista ha anzittutto ricordato che dietro il recente rally del Bitcoin c'è, ovviamente, il ritorno della fiducia sull'intero settore. Non è un mistero che dopo mesi di buio e di incertezze, adesso si sia tornati a guardare positivamente al comparto delle criptovalute. L'ottimismo secondo Thomas non basta però a spiegare da solo il boom della quotazione BTC. Per l'analista, infatti, se il prezzo del Bitcoin sale il merito è anche di due eventi oramai molto prossimi. Il riferimento dell'analista è al Blockchain Week NYC e al CoinDesk Consensus 2019.

Se quindi siete dei tori per vostra natura e credete che il prezzo del Bitcoin possa salire ancora nel corso dei prossimi giorni, tenete in debita considerazione questi due appuntamenti per potervi posizionare per tempo e nel modo giusto su BTCUSD.

Non c'è poi bisogno dell'autore di questo post per far capire ai tori che l'attuale ripiegamento del BTC sotto quota 6000 dollari è momentaneo e puramente fisiologico. Mentre è in corso la redazione del post, il prezzo del Bitcoin registra un leggero ribasso in area 5900 dollari ma lo sprint per risalire nuovamente sopra ai 6000 USD è a portata di mano. Secondo gli analisti il ritorno fisiologico sotto i 6000 dollari è stato causato anche dalla notizia dell'attacco hacker all'exchage Binance. Attenzione comunque a non dare troppo peso all'avvenuto furto di Bitcoin poichè la criptovaluta madre, anche in passato, ha mostrato di sapere digerire eventi di questo tipo senza subire tante perdite. Ad esempio il Bitcoin riuscì a non farsi travolgere a suo tempo da quello che poi è passato alla storia come caso Tether-Bitfinex.

Dal punto di vista dell'analisi tecnica su BTCUSD, fino a quando il Bitcoin non scenderà sotto quota 5700 USD, la struttura rialzista non verrà meno. Detto in altri termini, al di là delle naturali pause, la quotazione BTC è votata al rialzo nel breve termine.