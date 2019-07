XTB Online Cripto MasterClass: webinar gratuito su news, educazione e strategie trading sulle criptovalute

Si terrà il prossimo 29 luglio l'atteso webinar XTB ONLINE CRIPTO MASTERCLASS per imparare le migliori strategie per fare trading sulle cripto

CONDIVIDI

Sei alla ricerca di eventi di formazione gratuiti per imparare le migliori strategie per fare trading sulle criptovalute? Se la risposta è affermativa allora ti consiglio di segnare in agenda questa data (29 luglio) e questo orario (17-21:00).

Conto Demo da 100.000€ – Inizia a fare trading con un conto demo gratuito su Broker Regolamentato. Inclusi 30 giorni di prova gratuita dei segnali di Trading Central! Provo adesso >>

Si terrà infatti il prossimo 29 luglio dalle ore 19 alle ore 21 il webinar gratuito organizzato dal broker XTB. L'evento, rivolto ai traders più o meno esperti in criptovalute, ha come titolo un eloquente: Cripto Masterclass.

Se sei solito investire sul Bitcoin attraverso il CFD Trading, quindi, non puoi perdere questo appuntamento formativo. Partecipando al webinar, infatti, potrai apprendere le ultime news e le migliori strategie per operare sulle criptovalute.

L'evento Cripto MasterClass non avviene in un momento casuale. Oggi la quotazione BTC e, più in generale, tutto il settore delle criptovalute è alle prese con una volatilità molto alta e difficile da decifrare. E' cronaca delle ultime settimane il rally del prezzo del Bitcoin ma è cronaca degli ultimi giorni il crollo del BTCUSD sotto quota 10mila. Insomma il momento è perfetto per fare trading sulle criptovalute ma, per impostare la giusta strategia trading, è necessario molto studio.

Il Cripto MasterClass punta a migliorare le tue strategie e le tue conoscenze sulle Criptovalute comodamente da casa. Il primo vantaggio di questo webinar targato XTB è che non dovrai spostarti da casa tua: zero spese in tutti i sensi insomma. Il secondo vantaggio è il profilo del broker organizzatore. XTB, infatti, è il quarto broker Forex & CFD al mondo ed è autorizzato ad operare dalle più importanti autorità di controllo come la FCA, il KNF e la CMB. I punti di forza del broker XTB sono formazione di qualità elevata e condizioni competitive, servizio di assistenza di qualità e standard operativi superiori alla media.

E' per questi motivi che partecipare al webinar gratuito Cripto MasterClass è molto conveniente.

>>>Iscriviti subito gratis all'evento XTB Online Cripto MasterClass

Programma Cripto MasterClass

A fornire ai partecipanti al webinar le ultime news sulle criptovalute e consentire loro di migliorare le proprie competenze saranno ben 4 importanti professionisti del calibro di Mauro Traini di Tradingon, Marco Cavicchioli de IlBitcoin.news, Sonny Foschino - Elysium School e Filippo Angeloni - Filippoangeloni.com. Questi i nomi dei relatori che si alterneranno nella diretta streaming del 29 luglio.

Di seguito invece il programma dell'evento con i vari interventi:

17:00 – 18:00, Relatore Marco Caimi, titolo webinari: Criptovalute: cosa ci sta dicendo il mercato? Dove saremo a fine anno?

18:00 – 19:00, Relatore Marco Cavicchioli, titolo webinar: Cosa sta accadendo a Bitcoin nel 2019?

19:00 – 20:00, Relatore Sonny Foschino, titolo webinari: Il Bitcoin è una bolla? Per quale motivo è spesso associato alle più importanti bolle finanziarie della storia. Da dove nasce il valore del Bitcoin e quale rivoluzione epocale ha portato nella quotidianità del pianeta?

20:00 – 21:00, Relatore Filippo Angeloni, titolo webinar: È possibile fare 40x sui tuoi investimenti in cripto? Quale sarà la tendenza del Bitcoin nei prossimi 2 anni?

Come puoi vedere dai titoli dei webinar in programma giorno 29 luglio nell'ambito del Cripto MasterClass XTB, le tematiche trattate sono di stringente attualità. L'evento XTB è utilissimo per capire quale direzione potrebbero ora prendere le criptovalute.

>>>Vuoi conoscere le migliori strategie trading sul Bitcoin? Iscriviti al webinar Online Cripto MasterClass

XTB Online Cripto MasterClass: chi sono i relatori

Alcune pillole sui curriculum dei partecipanti al webinar gratuito XTB dedicato alle criptovalute:

Marco Caimi è trader quantitativo e financial advisor nonchè investitore esperto nella realizzazione di modelli di trading quantitativo, trading systems e asset allocation. Da circa due anni Caimi ha avviato uno studio di approfondimento del settore blockchain rivolgendo la sua attenzione in particolare all'ambito mining e trading di bitcoin e altcoin.

Marco Cavicchioli è il fondatore del noto sito ilBitcoin.news. Famoso divulgatore, youtuber e collaboratore del Cryptonomist, Cavicchioli si occupa da oltre 20 anni di innovazione su internet.

Filippo Angeloni del sito Filippoangeloni.com è molto noto per il suo canale Youtube dove vengono trattate tematiche molto specifiche come le criptovalute, la finanza tradizionale e la crescita personale. Angeloni è un noto professionista Aaccreditato presso la Fondazione Italia-USA ed è Docente di un MBA universitario “blockchain ed economia delle criptovalute” organizzato da Unilik campus.

Sonny Foschino è il CEO di Elysium School ma è anche un Trader e Analyst che è stato capace nel corso degli anni di formare decine e decine di studenti con il innovativo metodo Elysium. Foschino, a partire dal 2016, ha dato vita a un tavolo di coordinamento scientifico rivolto alla ricerca sul mondo delle blockchain e delle Cryptovalute.

Come puoi vedere dalle pillole, il profilo dei relatori al convegno XTB sulle criptovalute del 29 luglio è molto alto e certamente potrà esserti di aiuto sia per la tua crescita personale che per capire cosa sta succedendo oggi al mondo delle valute digitali.

>>>Iscriviti gratuitamente allo streaming sulle criptovalute XTB Cripto MasterClass