Cardano e Tron: con il servizio di staking di eToro, ogni mese premi e ricompense per gli utenti

Il broker multi-asset eToro ha lanciato il servizio di staking di Cardano (ADA) e TRON (TRX) e premia i propri utenti con ricompense mensili

Ancora novità in casa eToro. La nota piattaforma di social trading ha reso noto aver lanciato sul mercato il nuovo servizio di staking che almeno all'inizio sarà disponibile solo per per le criptovalute Cardano (ADA) e TRON (TRX). Lo staking di Cardano, in particolare, rappresenta una novità totale nel mondo cripto. Confermando la sua natura di broker priettato verso il futuro, eToro è tra le prime piattaforme a supportare il servizio.

Ma che cosa è lo staking? Cosa si intende con questa strana parola che, spesso, anche chi è solito investire in criptovalute non conosce? Con il termine staking si intede un'azione che permette di proteggere una rete blockchain, stoppando il crypto-asset specifico in cambio di incentivi che sono spesso rappresentati da ricompense sotto forma di criptovalute appena coniate. Tali premi vengono distribuiti ai possessori di una moneta specifica che intervengono con il blocco.

Tecnicamente lo staking è un'operazione che oinvolge le blockchain attraverso un meccanismo di consenso del tipo proof-of-stake (PoS). Tale operazione permette agli utenti partecipanti di procedere con la convalida de blocco in base al numero di monete che hanno in mano. La regola è questa: più alto è il numero di criptovalute detenute, maggiore sarà il potere di convalida in capo all'utente.

Fare staking non mette a rischio le posizioni iniziali in criptovaluta che sono detenute dai possessori nonostante il valore della posizione sia logicamente legato al prezzo dell'asset sottostante che può aumentare ma anche diminuire.

La liquidità è legata alle regole di staking della rete. Per esempio sul mercato ci sono alcuni servizi di staking che richiedono agli utenti un numero minimo di giorni prima di procedere con il ritiro della ricompensa.

Tali limiti non sono invece presenti nell'offerta staking di eToro (leggi qui la recensione completa del broker). Scegliendo eToro le ricompense sono distribuite agli utenti in modo automatico ogni mese. Non è quindi necessaria alcuna operazione da parte del singolo. Inoltre, sempre alla fine di ogni mese, gli utenti riceveranno anche un’email contenente il riepilogo sui corrispettivi ricevuti e con informazioni sulle modalità di calcolo del premio per ciascuno dei criptoasset.

Inoltre su criptovalute come Cardano e Tron sarà sempre possibile fare CFD Trading partendo dal conto demo. Come per tutti gli altri asset presenti sulla piattaforma è anche possibile copiare dai migliori traders attraverso il Copy Trading.

Gli asset al centro dello staking restano di proprietà degli utenti di eToro che a loro volota si affidano al broker per eseguire in modo corretto la procedura di staking. L'impegno di eToro è quello di proteggere i crypto-trader dai rischi evitando che debbano essere gli utenti ad occuparsi del complesso lavoro di staking.

L'iniziativa è stata salutata molto positivamente sia dal management di eToro che da quello di Cardano e Tron.

Yonia Assia, CEO di eToro, ha affermato che il broker vanta "una crypto-community ampia" ricordando che da sempre l'obiettivo del broker "è offrire loro prodotti e servizi sempre migliori". Assia ha poi aggiunto: "Siamo felici di lanciare il nostro servizio di staking di Cardano e TRON, con un'offerta altamente competitiva sul mercato. Essere una delle prime piattaforme regolamentate ad offrire un servizio di staking per Cardano è per noi motivo di orgoglio. Ma non vogliamo fermarci qui: nel corso dei prossimi mesi amplieremo ulteriormente il nostro servizio".

Anche Justin Sun, fondatore di TRON e CEO di BitTorrent, ha salutato positivamente l'iniziativa, affermando:

"Siamo felici che eToro abbia scelto TRON come uni dei primi asset da mettere a disposizione degli utenti per il loro nuovo servizio di staking". Sun ha anche aggiunto che mentre in relazione ai servizi legati alla CeFi, i rendimenti sono in costante calo, quelli "relativi alla DeFi continuano ad espandersi".

Ricordiamo che l'obeittivo di eToro è quelloi di inserire ulteriori criptovalute, come ad esempio NEO, Tezos, EOS e ETH 2.0, nella gamma dei propri servizi.