Previsioni prezzo NEO: view rialzista punta a 25 dollari, consigli e opinioni analisti

© iStockPhoto

Fai trading online su NEO? Attenzione a questo pattern a cuneo discendente che potrebbe dare una svolta all'andamento dei prezzi

Nel nostro consueto spazio settimanale dedicato alle previsioni sui prezzi delle criptovalute, oggi parleremo di NEO. Il cross NEOUSD oggi quota a 17,30 e la criptovaluta continua ad essere considerata tra le migliori pur restando lontana dai livelli di capitalizzazione delle prime della classe Bitcoin e Ethereum.

✅ Conosci la rivoluzione del social trading di eToro? Unisciti alla community e condividi le tue strategie di trading. La funzione di 🥇CopyTrader™ ti permette di copiare in maniera automatica le performance del portafoglio dei migliori traders del mondo. Ottieni un conto Demo con 100.000€ di credito virtuale >>

Da tempo NEO sembra attendere con una certa impazienza un recupero che, alla luce di alcune considerazioni tecniche che vedremo successivamente, si potrebbe spingere anche fino a 25 dollari. Tra il prezzo di NEO oggi e il target fissato dalle view rialziste c'è una bella differenza. La presenza di così tanto spazio può essere sfruttata per fare trading online sulla coppia NEOUSD.

A tal proposito ricordo che per investire in criptovalute non è per forza necessario comprare asset digitali e quindi doversi poi porre il problema della loro conservazione. Una alternativa da tenere in considerazione è rappresentata dal CFD Trading. Scegliendo un broker affidabile come eToro (leggi qui la recensione completa) avrai subito 100.000 euro virtuali per fare trading sulle criptovalute attraverso i CFD. Prendi subito la tua demo seguendo il link in basso.

Trading CFD su NEOUSD: demo gratis eToro da 100.000€ >>> clicca qui

Prezzo NEO previsioni di medio termine

Andando ad analizzare il grafico relativo all'andamento di NEO si può notare come nel mese di settembre la criptovaluta abbia registrato un rendimento molto sorpredente. I prezzi, infatti, hanno messo a segno un rally che è arrivato fino alle porte dei 26 dollari. Da quel momento, però, il trend è completamente cambiato e NEO ha iniziato una difficile ricerca di un supporto che non ha però portato a nulla.

Impressionante la catena di eventi: aree di supporto più o meno significative collocate a quota 22, 20 e 18 dollari si sono presto trasformante in zone di resistenza. Il risultato di questa inversione di rotta è stato la caduta ai livelli attuali.

Una volatilità non indifferente che ha permesso ingressi su posizioni interessati (qui il link al sito eToro per fare trading sulle criptovalute attraverso i CFD).

Cosa potrebbe succedere a questo punto? Per tracciare le previsioni NEO più attendibili è necessario fare riferimento alle recenti dichiarazioni del NEO Global Development Ecosystem (NGD), John Wang, secondo il quale la crescita del business in Cina è decisamente siversa rispetto a quella in atto in Occidente. In Asia, infatti, le organizzazioni e le imprese sono concentrate nello sviluppo di relazioni denominate guanxi. La reputazione incrementa il prestigio dell'organizzazione e spalanca la porta a collaborazioni con altri partner commerciali.

Dal punto di vista tecnico, ci potrebbe essere nel medio termine un breakout per NEO. E' possibile che la tendenza al ribasso possa proseguire ma questo trend non dovrebbe durare più di tanto. Il supporto previsto dalla Media Mobile Semplice a 200 giorni appare abbastanza forte ma soprattutto capace di evitare ulteriori e in grado anzi di di avviare una ripresa che dovrebbe portare i prezzi a 25 dollari.

Dal punto di vista tecnico, un modello a cuneo discendente sul grafico a 12 ore sembra dare credito alle prospettive rialziste sul prezzo di NEO. Questo modello si forma collegando una serie di massimi inferiori attraverso una linea di tendenza. Una seconda linea di tendenza è invece disegnata per collegare i minimi inferiori.

Per definizione, i modelli a cuneo discendente nel trading sono caratterizzati da un calo del volume e si concludono in un breakout al rialzo.

Allo stato attuale dei fatti, il percorso di minor resistenza è verso il basso specialmente se si considera che l'indice RSI sta scendendo in modo brusco verso la linea mediana. Oltre al supporto a 200 giorni, la congestione dell'acquirente a 16 dollari potrebbe esere utile in caso di perdite prolungate.

Vuoi investire sul cross NEOUSD attraverso il CFD Trading? Affidati solo ai migliori broker Forex e CFD come ad esempio Plus500 (leggi qui la recensione completa).

Prova il CFD Trading su Ether con la Demo gratis Plus500 per >>>clicca qui

Attenzione ai rischi

Lo scenario rialzista su NEO non è affatto certo. E' bene tenere a mente che le previsioni al rialzo potrebbero essere sabotate se il supporto della Media Mobile Semplice a 200 giorni dovesse essere rotto. Inoltre un eventuale allungamento del trend ribassista sotto i 16 dollari potrebbe spingere i ribassi fino ad un'area attorno ai 10 dollari.

E' possibile che la congestione dei venditori a 18,20 e 22 dollari possa tradursi in un assorbimento di parte della pressione di acquisto che avrebbe come effetto un ritardo nell'avvio di un trend rialzista a 25 dollari.

©RIPRODUZIONE RISERVATA